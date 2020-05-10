Коронавирус увеличил нагрузку на скорую помощь, и кареты с синими маячками и сиренами встречаются чаще обычного. А в прошлом году резко усилилась ответственность за непропуск таких автомобилей. Мы сделали тест из пяти наиболее актуальных вопросов о том, как уступать дорогу скорой и что будет, если этого не сделать. Поехали!

