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Коронавирус сделал скорые частым явлением на дорогах

Коронавирус сделал скорые частым явлением на дорогах

Коронавирус увеличил нагрузку на скорую помощь, и кареты с синими маячками и сиренами встречаются чаще обычного. А в прошлом году резко усилилась ответственность за непропуск таких автомобилей. Мы сделали тест из пяти наиболее актуальных вопросов о том, как уступать дорогу скорой и что будет, если этого не сделать. Поехали!

Самый очевидный вопрос: что грозит за нежелание уступить дорогу скорой помощи, спешащей на вызов?

    Есть ли уголовная ответственность за помехи медикам?

      Обязаны ли вы уступать дорогу скорой помощи, у которой из спецсигналов — только синие проблесковые маячки?

      Обязаны ли вы уступать дорогу скорой помощи, у которой из спецсигналов — только синие проблесковые маячки?

        Может ли скорая помощь обгонять в запрещённом месте и проезжать на красный?

          Вы едете в плотном потоке, когда сзади накатывает скорая с маячками и сиреной. Можете ли вы проехать перекрёсток на красный, если это необходимо для пропуска спецмашины?

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            скорая помощьавтозаконПДД
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