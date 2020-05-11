Группа разбора: лишат ли прав, если поехать пьяным на велосипеде?

Велосипедный сезон уже начался, равно как и питейный. И многие не прочь проехаться на велосипеде в нетрезвом виде. Но не лишат ли за это «нормальных» водительских прав, если они есть? Вопрос не так абсурден, как кажется на первый взгляд.
Понятие «водитель» в ПДД распространяется не только на шофёров машин, но и велосипедистов, самокатчиков и даже погонщиков скота.
Пьяную езду запрещает пункт 2.7 ПДД, который распространяется на всех водителей. Также запрещено употреблять психотропы (включая лекарственные) и садиться за руль в болезненном и уставшем состоянии.
При этом часть 1 статьи 12.8 КоАП наказывает за, цитируем, «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». То есть речь идёт о водителях транспортных средств, к которым относятся и велосипеды.
За нарушение положены штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок 1,5–2 года, за повторное деяние — уголовная ответственность по недавно ужесточённой статье 264.1 УК РФ.
Если велосипедист «бесправный», то вроде и лишить его прав нельзя. Но что если он имеет водительское удостоверение?
Кстати, если водитель с категориями А (мотоцикл), В (легковушка) и С (грузовик) попадётся пьяным за рулём мотоцикла, то лишение будет распространяться на все категории. Но в случае с велосипедистами всё не так. Объясняет автоюрист Лев Воропаев:
— Формально велосипед является транспортным средством, а велосипедист — водителем, но в данном случае действует специальная норма: часть 2 статьи 12.29 КоАП, — поясняет он. — Она предусматривает штраф 800 рублей за нарушения ПДД, допущенные велосипедистами, в том числе и за езду в нетрезвом виде.
То есть, в отличие от автомобилистов, велосипедисты за любое нарушение получают штраф 800 рублей.
Однако ездить на велосипеде в пьяном виде всё же чревато. Во-первых, возрастает риск получить травму, во-вторых, это возлагает на велосипедиста ответственность за почти любые происшествия:
— В случае ДТП пьяного велосипедиста, как правило, признают виновником, — говорит Лев Воропаев. — Дело тут не только в законах, но в самой психологии судей: если они видят, что один из водителей был пьян, то его сразу делают виновным, а действия второй стороны изучают не так тщательно.
Доводилось ли вам ездить пьяным на велосипеде?
Если часто ездите на велосипеде, пройдите тест на знание «велосипедных ПДД».