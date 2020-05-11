Группа разбора: лишат ли прав, если поехать пьяным на велосипеде?

Велосипедный сезон уже начался, равно как и питейный. И многие не прочь проехаться на велосипеде в нетрезвом виде. Но не лишат ли за это «нормальных» водительских прав, если они есть? Вопрос не так абсурден, как кажется на первый взгляд.



Понятие «водитель» в ПДД распространяется не только на шофёров машин, но и велосипедистов, самокатчиков и даже погонщиков скота.



Пьяную езду запрещает пункт 2.7 ПДД, который распространяется на всех водителей. Также запрещено употреблять психотропы (включая лекарственные) и садиться за руль в болезненном и уставшем состоянии.

