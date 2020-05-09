Новая автоподстава? Чёрный «Мицубиси Лансер» будто специально врезался в стоящую «Хонду» — смотрите видео

Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области, по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 61 произошло столкновение с материальным ущербом Honda Odyssey под управлением водителя 1962 года рождения и Mitsubishi Lancer под управлением водителя 1983 года рождения. У водителя Mitsubishi — несоответствие скорости конкретным условиям движения. Водитель Honda правил не нарушал, в его отношении отказано в возбуждении дела об административном правонарушении.

Интересен тот факт, что виновным все-таки признали водителя «Лансера». Ведь формально он имел преимущество при проезде перекрестка, а «Одиссей» стал ему помехой.

Пункт 8.8 ПДД. При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления.



— Я не думаю, что черная машина на подставу идет. У него же если была цель проскочить, он уже и проскакивал, как говорится. Формально черный автомобиль прав, как ни странно, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.