Новая автоподстава? Чёрный «Мицубиси Лансер» будто специально врезался в стоящую «Хонду» — смотрите видео

Рубрика «Куда ты рулишь?» сегодня разбирается с аварией, которая очень сильно походит на типичную автоподставу — один из участников (на Mitsubishi Lancer) будто специально врезается в другого. И если это действительно была подстава, замысел водителя Mitsubishi не удался — его же и признали виновным в ДТП. Все подробности в материале Дмитрия Косенко.
Пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Учительской, светлая Honda Odyssey выезжает на Богдашку с левым поворотом — соотвественно водитель должен пропускать всех, кто движется прямо. А прямо по Учительской в этот момент вылетает на высокой скорости черный Mitsubishi Lancer. Водитель «Хонды» хоть и с задержкой, но замечает помеху и успевает затормозить до полной остановки. Но «Лансер» будто специально врезается в остановившийся автомобиль — поздно загораются стоп-сигналы, не предпринимается никаких попыток объехать преграду. Смотрите видео.
Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области, по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 61 произошло столкновение с материальным ущербом Honda Odyssey под управлением водителя 1962 года рождения и Mitsubishi Lancer под управлением водителя 1983 года рождения. У водителя Mitsubishi — несоответствие скорости конкретным условиям движения. Водитель Honda правил не нарушал, в его отношении отказано в возбуждении дела об административном правонарушении.
Интересен тот факт, что виновным все-таки признали водителя «Лансера». Ведь формально он имел преимущество при проезде перекрестка, а «Одиссей» стал ему помехой.
Пункт 8.8 ПДД. При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления.
— Я не думаю, что черная машина на подставу идет. У него же если была цель проскочить, он уже и проскакивал, как говорится. Формально черный автомобиль прав, как ни странно, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
И все-же столкновение вызывает вопросы — объехать остановившийся Honda Odyssey не составляло особого труда. В любом случае скорость проезда перекрестка была выбрана водителем Mitsubishi слишком высокой — в таких ситуациях стоит наоборот притормаживать на случай появления потенциальной помехи, а не лететь, даже если ты формально прав.