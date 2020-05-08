8 мая пятница
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 74.12
eur 80.06
Тема дня Отменят ли режим самоизоляции после 11 мая

Все новости

Все новости
Праздничные плакаты практически вытеснили обычную рекламу

Праздничные плакаты практически вытеснили обычную рекламу

По случаю Дня Победы улицы Новосибиоска заполнили самые разные праздничные украшения. Среди них нашлось место и дежурной символике, и интересным экскурсам в историю, и корпоративной рекламе, и даже партийной агитации. Не остались в стороне и простые горожане. Обозреватель НГС собрал коллекцию образцов праздничной наружной рекламы.

Череда щитов, посвященных 9 мая на Красном проспекте&nbsp;

Череда щитов, посвященных 9 мая на Красном проспекте 

Поскольку 9 мая, похоже, окончательно утвердился в роли самого главного государственного праздника, денег на украшение города по этому случаю не жалеют. А может быть просто кризис резко снизил спрос на рекламные поверхности. Так или иначе, но щиты, лайтбоксы и прочие рекламные носители в городе сейчас заняты преимущественно праздничной наглядной агитацией.

В число героев войны и труда попал известный гипнотизер&nbsp;

В число героев войны и труда попал известный гипнотизер 

Кроме дежурных поздравлений с праздником на улицах города появились целые серии материалов, рассказывающих истории людей, которые внесли вклад в победу над врагом. Нашлось место даже таким неоднозначным фигурам, как Вольф Мессинг. Артист оригинального жанра, впрочем, действительно оплатил строительство аж двух истребителей. Что немало говорит о доходах наиболее востребованных людей искусства в его время.

На колоннах Оперного театра появились гигантские георгиевские ленты

На колоннах Оперного театра появились гигантские георгиевские ленты

Колонны Театра Оперы и Балета украсили гигантские георгиевские ленты ставшие уже традиционной формой праздничного декора.

Праздничная конструкция перед зданием вокзала Новосибирск-Главный

Праздничная конструкция перед зданием вокзала Новосибирск-Главный

Нужно признать, что львиная доля праздничных украшений попросту использует существующую инфраструктуру наружной рекламы. Разве что отдельные крупные корпорации решаются на что-то индивидуальное. Так РЖД установила на привокзальной площади конструкцию в стиле ретро.

Огромный праздничный баннер на фасаде торгового центра «Винзор»

Огромный праздничный баннер на фасаде торгового центра «Винзор»

Отличительной особенностью этого 9 Мая можно считать удивительно небольшое количество демонстративных украшений на автомобилях. Куда-то, кажется, делись все эти наклейки про «можем повторить» и повязанные на боковое зеркало георгиевские ленточки. Зато бизнес как может участвует в украшении города.

Праздничные скидки на ткани в магазине на улице Челюскинцев

Праздничные скидки на ткани в магазине на улице Челюскинцев

Праздничная символика проникла и в чисто коммерческие предложения. Кстати, скидка в 75% выглядела бы в этом контексте ещё более впечатляюще.

Поздравление от сети «Пятерочка»

Поздравление от сети «Пятерочка»

Крупнейший российский ритейлер Х5 Rerail Group — публичная компания, чьи акции котируются на международном финансовом рынке. Поэтому её дизайнеры, поздравляя город с праздником, политкорректно стараются не использовать визуальные элементы, которые могут вызвать у кого-то нежелательные аллюзии. На её щитах даже военная символика отсутствует, уступая место голубю мира.

Партийная реклама КПРФ&nbsp;

Партийная реклама КПРФ 

А вот российским политическим партиям стесняться нечего. Местное отделение КПРФ решило совместить полезное с приятным, разместив на праздничных щитах лица своих депутатов. В результате композиция выглядит немного странно. Иосиф Сталин с передовицы «Правды» как бы безмолвно вопрошает: этих двух господ я прекрасно помню, а это что за подозрительный товарищ пристроился рядом за ними?

Копии знамени 150-й дивизии в окнах дома на Красном проспекте&nbsp;

Копии знамени 150-й дивизии в окнах дома на Красном проспекте 

По причине самоизоляции горожане в этом году выражают свою сопричастность с праздником, не выходя из квартир. То там, то здесь можно видеть вывешенную в окне или висящую с балкона реплику знамени 150-ой стрелковой дивизии (именно такой стяг был установлен над взятым штурмом зданием Рейхстага).

Волонтёры раздают ленточки на площади Ленина

Волонтёры раздают ленточки на площади Ленина

На входе в метро девушка-волонтёр раздает георгиевские ленточки. Конечно, люди были бы больше рады бесплатным медицинским маскам, но дарёному коню в зубы не смотрят. Праздник всё равно придётся смотреть из дома по телевизору (МЧС настоятельно не рекомендует покидать жилище без необходимости), так что георгиевскую ленточку (или красный мак — есть ещё такой международно признанный символ памяти) можно просто приколоть к аватарке в соцсети.

Какие мероприятия пройдут в Новосибирске 9 Мая? Будет ли фейерверк? Смотрите праздничную афишу.

Многие активности пройдут онлайн. В том числе домашний концерт артистов НОВАТа — трансляцию можно будет посмотреть на НГС.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

наружная реклама9 Мая
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (16)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!