По случаю Дня Победы улицы Новосибиоска заполнили самые разные праздничные украшения. Среди них нашлось место и дежурной символике, и интересным экскурсам в историю, и корпоративной рекламе, и даже партийной агитации. Не остались в стороне и простые горожане. Обозреватель НГС собрал коллекцию образцов праздничной наружной рекламы.
Поскольку 9 мая, похоже, окончательно утвердился в роли самого главного государственного праздника, денег на украшение города по этому случаю не жалеют. А может быть просто кризис резко снизил спрос на рекламные поверхности. Так или иначе, но щиты, лайтбоксы и прочие рекламные носители в городе сейчас заняты преимущественно праздничной наглядной агитацией.
Кроме дежурных поздравлений с праздником на улицах города появились целые серии материалов, рассказывающих истории людей, которые внесли вклад в победу над врагом. Нашлось место даже таким неоднозначным фигурам, как Вольф Мессинг. Артист оригинального жанра, впрочем, действительно оплатил строительство аж двух истребителей. Что немало говорит о доходах наиболее востребованных людей искусства в его время.
Колонны Театра Оперы и Балета украсили гигантские георгиевские ленты ставшие уже традиционной формой праздничного декора.
Нужно признать, что львиная доля праздничных украшений попросту использует существующую инфраструктуру наружной рекламы. Разве что отдельные крупные корпорации решаются на что-то индивидуальное. Так РЖД установила на привокзальной площади конструкцию в стиле ретро.
Отличительной особенностью этого 9 Мая можно считать удивительно небольшое количество демонстративных украшений на автомобилях. Куда-то, кажется, делись все эти наклейки про «можем повторить» и повязанные на боковое зеркало георгиевские ленточки. Зато бизнес как может участвует в украшении города.
Праздничная символика проникла и в чисто коммерческие предложения. Кстати, скидка в 75% выглядела бы в этом контексте ещё более впечатляюще.
Крупнейший российский ритейлер Х5 Rerail Group — публичная компания, чьи акции котируются на международном финансовом рынке. Поэтому её дизайнеры, поздравляя город с праздником, политкорректно стараются не использовать визуальные элементы, которые могут вызвать у кого-то нежелательные аллюзии. На её щитах даже военная символика отсутствует, уступая место голубю мира.
А вот российским политическим партиям стесняться нечего. Местное отделение КПРФ решило совместить полезное с приятным, разместив на праздничных щитах лица своих депутатов. В результате композиция выглядит немного странно. Иосиф Сталин с передовицы «Правды» как бы безмолвно вопрошает: этих двух господ я прекрасно помню, а это что за подозрительный товарищ пристроился рядом за ними?
По причине самоизоляции горожане в этом году выражают свою сопричастность с праздником, не выходя из квартир. То там, то здесь можно видеть вывешенную в окне или висящую с балкона реплику знамени 150-ой стрелковой дивизии (именно такой стяг был установлен над взятым штурмом зданием Рейхстага).
На входе в метро девушка-волонтёр раздает георгиевские ленточки. Конечно, люди были бы больше рады бесплатным медицинским маскам, но дарёному коню в зубы не смотрят. Праздник всё равно придётся смотреть из дома по телевизору (МЧС настоятельно не рекомендует покидать жилище без необходимости), так что георгиевскую ленточку (или красный мак — есть ещё такой международно признанный символ памяти) можно просто приколоть к аватарке в соцсети.
Какие мероприятия пройдут в Новосибирске 9 Мая? Будет ли фейерверк? Смотрите праздничную афишу.
Многие активности пройдут онлайн. В том числе домашний концерт артистов НОВАТа — трансляцию можно будет посмотреть на НГС.