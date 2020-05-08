На входе в метро девушка-волонтёр раздает георгиевские ленточки. Конечно, люди были бы больше рады бесплатным медицинским маскам, но дарёному коню в зубы не смотрят. Праздник всё равно придётся смотреть из дома по телевизору (МЧС настоятельно не рекомендует покидать жилище без необходимости), так что георгиевскую ленточку (или красный мак — есть ещё такой международно признанный символ памяти) можно просто приколоть к аватарке в соцсети.



Какие мероприятия пройдут в Новосибирске 9 Мая? Будет ли фейерверк? Смотрите праздничную афишу.

Многие активности пройдут онлайн. В том числе домашний концерт артистов НОВАТа — трансляцию можно будет посмотреть на НГС.