На крышу строящейся высотки на Красном проспекте подняли рояль — зачем он там и кто на нём играет. Смотрим вместе

— Застройщик решил уменьшить этажность дома, чтобы гармонично вписать его в окружающую застройку, — прокомментировал Александр Элерт.



В обновленном проекте уменьшенного жилого дома на 159 квартир предусмотрено 169 машино-мест (134 подземных и 35 наземных).



Что строили на Красном проспекте



По наблюдениям независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, на первом паспорте стройки напротив «Ройял Парка» было написано, что работы начнутся в третьем квартале 2006 года. Планировалось, что это будет административное здание. По фотоистории, которую ведет аналитик, в мае 2007 года здесь был только фундамент. В середине 2008-го стройку административного здания забросили, а потом участок перепродали, и новые собственники решили построить здесь ЖК «Берлин».



В 2012 году застройщик представил макет 22-этажного дома, где можно было разглядеть в деталях пентхаусы с витражным остеклением и террасы. Все квартиры задумывали исключительно большими — по 180 кв. м. Дом предполагалось сделать самым лучшим в Новосибирске и потому дорогим, в том числе чтобы окупить затраты на покупку и демонтаж чужого недостроя. Самый большой пентхаус площадью 420 «квадратов» в ЖК «Берлин» оценивали на сумму 47,44 миллиона рублей. Его обладатель имел бы личную зеленую террасу, сопоставимую по размеру с типовой двухкомнатной квартирой.

