На крышу строящейся высотки на Красном проспекте подняли рояль — зачем он там и кто на нём играет. Смотрим вместе

На Красном проспекте, напротив «Ройял Парка», наконец всерьез решили достроить дом с долгой историей. Неторопливая стройка идет здесь уже 7 лет: участок переходил из рук в руки, а проект административного здания сменил жилой дом бизнес-класса ЖК «Берлин», который претендовал на звание самого необычного — благодаря большому саду внутри и зелени на крыше. Самый дорогой пентхаус на старте проекта оценивали на сумму 47,44 миллиона рублей. Несколько лет стройка не показывала видимых признаков жизни. Весной этого года застройщик снова приступил к активным работам, а на прошлой неделе на крыше дома заметили рояль. Соинвестор ЖК «Берлин» рассказал журналисту НГС Елене Гурьяновой, зачем это сделали, как изменился проект и когда достроят высотку.
Как напротив «Ройял Парка» решили достроить дом
Каркас строящегося дома на Красном проспекте почти «одели» в стеклянный фасад. Скоро напротив «Ройял Парка» всё-таки достроят ЖК «Берлин». На прошлой неделе на его крыше заметили рояль. Как рассказал Артур Лотарев, главный архитектор компании KANURA, которая работает над ЖК «Берлин», старинный немецкий рояль оказался на крыше, чтобы про дом получилось снять красивое видео. Музыкальный инструмент поднимали краном, а сыграть на нём пригласили молодого пианиста Марка Парфёнова. После того как строители окончательно доделают фасад, рояль, возможно, установят на первом этаже.
Видео: предоставлено компанией «АНВ»
По словам соинвестора строительства жилого дома Александра Элерта, здание уменьшилось на 7 этажей и больше не 22-этажное. В ЖК «Берлин» будет двухуровневая подземная парковка. Первые два этажа займут общественные помещения с отдельными входами со стороны Красного проспекта. На третьем этаже расположатся квартиры с выходами на свои отдельные террасы. Последним жилым этажом станет четырнадцатый. Кровля у многоэтажного дома будет эксплуатируемой, с элементами озеленения.
— Застройщик решил уменьшить этажность дома, чтобы гармонично вписать его в окружающую застройку, — прокомментировал Александр Элерт.
В обновленном проекте уменьшенного жилого дома на 159 квартир предусмотрено 169 машино-мест (134 подземных и 35 наземных).
Что строили на Красном проспекте
По наблюдениям независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, на первом паспорте стройки напротив «Ройял Парка» было написано, что работы начнутся в третьем квартале 2006 года. Планировалось, что это будет административное здание. По фотоистории, которую ведет аналитик, в мае 2007 года здесь был только фундамент. В середине 2008-го стройку административного здания забросили, а потом участок перепродали, и новые собственники решили построить здесь ЖК «Берлин».
В 2012 году застройщик представил макет 22-этажного дома, где можно было разглядеть в деталях пентхаусы с витражным остеклением и террасы. Все квартиры задумывали исключительно большими — по 180 кв. м. Дом предполагалось сделать самым лучшим в Новосибирске и потому дорогим, в том числе чтобы окупить затраты на покупку и демонтаж чужого недостроя. Самый большой пентхаус площадью 420 «квадратов» в ЖК «Берлин» оценивали на сумму 47,44 миллиона рублей. Его обладатель имел бы личную зеленую террасу, сопоставимую по размеру с типовой двухкомнатной квартирой.
Но больше всего проект удивлял своим двухэтажным парком между этажами и открытыми зелеными террасами, которые занимали в общей сложности 1500 кв. м. На Красном проспекте должен был вырасти 22-этажный дом с деревьями внутри. Кроме газонных трав, там хотели высадить разные крупные деревья и кустарники.
Летом 2015 года застройщик, компания «АНВ», обращался в мэрию с просьбой изменить назначение здания с жилого на административное. Архитектурно-строительная инспекция отказала компании, потому что не нашла экономической целесообразности в новом проекте (застройщик не сумел доказать в суде, что изменение назначения здания для него более выгодно).
По словам архитектора ЖК «Берлин» Артура Лотарева, стройка велась в неспешном режиме все эти годы. Выполнялись работы в подземной стоянке, делали гидроизоляцию подземной части, возводили стены лифтовых шахт и лестниц, а в этом году стройка перешла в активную фазу.
Исчезли два этажа сада, но осталась крыша для отдыха жителей
Вместе с уменьшением этажности из ЖК «Берлин» исчез зелёный сад между этажей, но остались террасы на третьем этаже и кровля здания с элементами озеленения.
— Озеленение будет не таким масштабным. Крыша будет придомовой территорией со спортивной площадкой, с зоной отдыха для взрослых, и там предусмотрено озеленение, — описал архитектор ЖК «Берлин» Артур Лотарев. Он добавил, что собственники девяти квартир с террасами на третьем этаже смогут сделать свои сады.
Квартиры в доме стали меньше — теперь здесь есть однокомнатные, около 40 квадратных метров. Максимальная площадь квартир — 100 квадратных метров, при этом их можно объединять.
Как подчеркивают строители, концепция качественных материалов осталась — это, например, алюминиевые фасады «Шуко», стекло «Гардиан», теплотехническое оборудование «Данфосс», а сейчас на тендере по выбору лифтов состязаются европейские и китайские производители.
Когда достроят дом
Продавать жилье в компании «АНВ» собираются по рыночным ценам и ориентируются на новостройки в одной системе координат. Среди них строители назвали ЖК «Михайловский» на набережной Оби и «Бульварный переулок» недалеко от площади Калинина. Цены начинаются от 115 тысяч рублей за «квадрат».
Вместе с тем в компании отметили, что около половины площадей в новом доме уже продали двум крупным пакетным инвесторам.
К сентябрю строители в основном закончат фасад со стороны Красного проспекта. Полностью достроить дом застройщик намерен в четвертом квартале 2021 года.
Найдутся ли покупатели на дорогие квартиры
— Мне кажется, они передержали проект. Надо было стартовать на год раньше. Сейчас есть некоторый дефицит жилья, но, мне кажется, к сдаче они могут попасть на падающий рынок, — рассуждает аналитик Сергей Николаев.
В ответ на вопрос, не страшно ли возобновлять проект в такое время, Александр Элерт философски отмечает, что любое время всегда отличается своим набором рисков.
— Если бы этот коронавирус случился раньше, я бы подумал, насколько нужно интенсифицировать свою инвестиционную программу. Сейчас точка невозврата пройдена, поэтому этот проект будет завершен. Если рынок будет стагнационный и потребитель будет не готов оплатить этот продукт, стоимость которого объективна, то я просто не буду продавать. Тогда будем искать другие формы — например, аренду, но я и партнеры точно не пойдем по принципу минимизации результата, лишь бы выручить какие-то деньги, — заключает Александр Элерт.
Что ещё интересного строят рядом
Кроме ЖК «Бульварный переулок» недалеко от Тимирязевского сквера, в этой части города начали строить новый жилой комплекс на месте Новосибирского приборостроительного завода, проданного ГК «Расцветай» за 1,3 миллиарда рублей. На Красном проспекте в центре города сейчас строится только гостиница — возле кинотеатра «Маяковский». Один из участков для неё был арестован и проходил по ««резонансному делу бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.