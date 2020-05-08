8 мая пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 74.12
eur 80.06
Тема дня Отменят ли режим самоизоляции после 11 мая
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 74.12
eur 80.06
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 74.12
eur 80.06

Все новости

Все новости
Победители на фоне Бранденбургских ворот

Победители на фоне Бранденбургских ворот

Когда мы запускали «Фронтовой инстаграм», не представляли, сколько получится собрать снимков и историй от ветеранов и их родственников. Во-первых, говорить о войне они не любят. Во-вторых, у них не так много фотографий с тех лет. Ну и, конечно же, самих героев становится все меньше.

Однажды к нам попал целый архив уникальных фотографий из разрушенного Берлина 1945-го. Его нам передала читательница Ирина. Снимки достались ей от деда, ушедшего на войну ещё в 1940-м и прошедшего её до победного финала. Вы должны это видеть.

Борис Ваулин ушёл на фронт в первый день войны, после окончания средней школы. В составе войск Северо-Западного фронта и Второго Белорусского фронта он прошёл всю войну, а потом ещё два года оставался в составе северной группы войск Советской армии на территории Германии и Польши

Борис Ваулин ушёл на фронт в первый день войны, после окончания средней школы. В составе войск Северо-Западного фронта и Второго Белорусского фронта он прошёл всю войну, а потом ещё два года оставался в составе северной группы войск Советской армии на территории Германии и Польши

Бориса Ваулина, который на фронте был связистом, редко увидишь на фотографиях — чаще он стоял по ту сторону объектива. Так что это тоже своего рода редкие кадры

Бориса Ваулина, который на фронте был связистом, редко увидишь на фотографиях — чаще он стоял по ту сторону объектива. Так что это тоже своего рода редкие кадры

Слева — Борис Ваулин возле памятника Отто фон Бисмарку в Берлине в мае 1945 года. Справа сверху — крыша Рейхстага, снизу — Лигниц (Польша), 1945 год

Слева — Борис Ваулин возле памятника Отто фон Бисмарку в Берлине в мае 1945 года. Справа сверху — крыша Рейхстага, снизу — Лигниц (Польша), 1945 год

За спинами солдат — разгромленный Рейхстаг. (Будьте осторожны: курение вредит вашему здоровью не меньше войны)

За спинами солдат — разгромленный Рейхстаг. (Будьте осторожны: курение вредит вашему здоровью не меньше войны)

В архиве Бориса Ваулина —&nbsp;десятки снимков послевоенного Берлина и польского Лигница. Разрушенный Рейхстаг, исписанный именами победителей, Бранденбургские ворота, памятники, разрушенные бомбами дома. А ещё — групповые снимки победителей на фоне покорённой немецкой столицы

В архиве Бориса Ваулина — десятки снимков послевоенного Берлина и польского Лигница. Разрушенный Рейхстаг, исписанный именами победителей, Бранденбургские ворота, памятники, разрушенные бомбами дома. А ещё — групповые снимки победителей на фоне покорённой немецкой столицы

Родственники героя даже не знают изображенных на фото людей — дед снимал всех подряд, знакомых и незнакомых

Родственники героя даже не знают изображенных на фото людей — дед снимал всех подряд, знакомых и незнакомых

Советские солдаты на крыше Рейхстага

Советские солдаты на крыше Рейхстага

Лев — символ побед Германии — и советские солдаты<br>

Лев — символ побед Германии — и советские солдаты

Война войной, а обед по расписанию

Война войной, а обед по расписанию

Когда вы в следующий раз найдете преграды для занятий спортом, просто вспомните это фото

Когда вы в следующий раз найдете преграды для занятий спортом, просто вспомните это фото

Советские солдаты. Отважные и чувственные

Советские солдаты. Отважные и чувственные

Улицы Берлина в первые дни после войны

Улицы Берлина в первые дни после войны

Ну и как же без группового фото на добрую память!

Ну и как же без группового фото на добрую память!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

День Победывоенные фотоВеликая Отечественная война«Фронтовой инстаграм»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!