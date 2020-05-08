Когда мы запускали «Фронтовой инстаграм», не представляли, сколько получится собрать снимков и историй от ветеранов и их родственников. Во-первых, говорить о войне они не любят. Во-вторых, у них не так много фотографий с тех лет. Ну и, конечно же, самих героев становится все меньше.

Однажды к нам попал целый архив уникальных фотографий из разрушенного Берлина 1945-го. Его нам передала читательница Ирина. Снимки достались ей от деда, ушедшего на войну ещё в 1940-м и прошедшего её до победного финала. Вы должны это видеть.

