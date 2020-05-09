Константин Балашов — военный. В свои 26 лет он получил звание офицера — хотел доказать самому себе, что сможет. О работе говорит так — в армию идут или те, кто сильно горит военным делом, или те, у кого в других сферах не вышло. Сам Константин любит свою работу, но признается, что иногда думает о том, чтобы поменять сферу деятельности. Его прошлые отношения не сложились, потому что избранница хотела всё и сразу и чтобы, как у всех. Такой подход не устроил мужчину — сейчас он ищет девушку, которая осознанно готова к семье и рождению детей. Константин предупреждает, что быть женой военного непросто. Ему нужна девушка с характером, которая не побоится трудностей и станет для него надежным тылом.
О девушках
— Мне привлекательны девушки, которые следят за своей фигурой, занимаются каким-нибудь видом спорта или просто посещают спортзал. Считаю, что девушка должна знать себе цену, обязательно с характером, чтобы при первой трудности не опускала руки и была для своего мужчины надёжным тылом. Немного самоиронии и чувство юмора никогда не будут лишними. Отталкивает постоянное желание спорить, корысть и двуличие, когда у девушки нет цели в жизни, и она сама не знает чего хочет.
Про отношения
— В отношениях я довольно требовательный — в первую очередь требую от девушки уважения ко мне и чтобы у неё было уважение к самой себе. Считаю, что нужно уважать выбор, совместное принятие решений, за исключением случаев, когда нужно срочно что-то предпринять. А для того, чтобы купить ей машину — надо сначала родить ребёнка. Ревность присутствует всегда. Готов предлагать ей компромисс, если что-то не нравится, и сам готов меняться, если новый образ жизни будет актуален.
О взглядах на семью
— 70% военных семей устроены так, что жена — дома с детьми, муж на службе. Это не пережитки прошлого, это наименьший путь сопротивления. Быть женой военного — это значит быть героиней. Считаю, что им очень тяжело — только приехал в один город, уже переводят в другой, постоянно одна или с детьми, подруги где-то на расстоянии, круг общения — только жены товарищей, и ещё много чего неприятного.
Я хочу семью, детей. В моём понимании жена не должна быть домохозяйкой, потому что через пару лет она превратится не в того человека, которого я выбрал, и виной этому будет отсутствие времени на себя. Я бы хотел, чтобы в моей семье каждый развивался в том направлении, которое нравится.
О работе
— О своей работе по понятным причинам рассказать много не могу. Профессия — Родину защищать. В армии с 2017 года в звании лейтенанта. Была цель доказать себе, что могу стать офицером, на это мне потребовалось два года. До сих пор не уверен, что это моё, мысли о том, чтобы сменить профессию, не покидают голову, потому что этого малого, надо стремиться достичь больших высот.
Самое сложное в моей сфере, думаю, это посвятить всего себя службе, этим нужно жить. В армии либо фанаты своего дела, либо те, кто не смог найти себя в других сферах. Самое простое — то, что не нужно ничего выдумывать, за вас уже давно всё решили, бери и делай.
Западают ли девушки на военных? Наверное, форма — это единственное, что может им понравиться. А всё, что касается романтики, — это рассказы о командировках, где вся ночь напролёт с автоматом в руках под звездным небом.
Про неудачные романы
— Я не в отношениях уже год. Они закончились на потере доверия друг другу (не измена). Мы не успели пожить совместно, ей хотелось всего и сразу — свадьбу, детей, в её голове было: «Все женятся, и мне надо. У этих ребёнок — нам тоже надо». Соперничество в своём женском коллективе.
У меня нет времени на то, чтобы часто заводить романы. Если они есть, то заканчиваются по причине не заинтересованности, потому что нет желания найти время, чтобы всё бросить и лететь навстречу друг к другу. Считаю, что так складывается из-за того, что я мало общаюсь помимо работы. Мне не хватает общения с интересными людьми, хочется больше посещать людные места, корпоративы. Знакомиться я люблю тоже вживую — нужно обязательно видеть эмоции человека.
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