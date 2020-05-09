О работе



— О своей работе по понятным причинам рассказать много не могу. Профессия — Родину защищать. В армии с 2017 года в звании лейтенанта. Была цель доказать себе, что могу стать офицером, на это мне потребовалось два года. До сих пор не уверен, что это моё, мысли о том, чтобы сменить профессию, не покидают голову, потому что этого малого, надо стремиться достичь больших высот.

Самое сложное в моей сфере, думаю, это посвятить всего себя службе, этим нужно жить. В армии либо фанаты своего дела, либо те, кто не смог найти себя в других сферах. Самое простое — то, что не нужно ничего выдумывать, за вас уже давно всё решили, бери и делай.

Западают ли девушки на военных? Наверное, форма — это единственное, что может им понравиться. А всё, что касается романтики, — это рассказы о командировках, где вся ночь напролёт с автоматом в руках под звездным небом.