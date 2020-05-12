«Жутко и страшно»: дневник новосибирца с коронавирусом — он рассказал, через что ему пришлось пройти

До болезни новосибирец передвигался только на личном автомобиле и раз в три дня ходил в магазин, постоянно мыл руки, соблюдал меры предосторожности, но всё равно заразился. Свой дневник он начал вести 21 апреля.

«Понимаю, что это точно простуда»

День первый. Температура 37,5. Ломота в теле, першение в горле. Понимаю, что это точно простуда, лечусь народными средствами.

День второй. Симптомы не меняются. Продолжаю лечиться народными средствами.

День третий. Температура поднимается до 38,5, всё тело и суставы ломает, перестал ощущать запахи и вкус продуктов.





День четвёртый. Температура — 39,2. Вызываю участкового терапевта. После осмотра получаю постановление на полную изоляцию по 7 мая 2020 года. После дополнительной консультации получаю направление на госпитализацию.