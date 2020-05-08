Характер одного из лучших футбольных арбитров страны Владимира Татаржицкого закалялся на полях сражений. Едва дождавшись 18 лет, он поступил в танковое училище, а в 1944 году участвовал в освобождении Литвы. Его взвод продвигался все дальше на запад. В Венгрии Татаржицкий был ранен, а после лечения вернулся в строй.



В 1945 году, когда самоходный полк, в котором Владимир Татаржицкий был командиром транспортного взвода, шел в наступление, фронтовик обеспечивал горючим боевые машины, заправлял технику под артиллерийским и минометным огнем. Когда одна из мин повредила радиатор машины с горючим, он смог подогнать ее к линии фронта. За смелость, решительность и инициативность в бою Татаржицкого наградили орденом Красной Звезды.



Уничтожил пять дзотов врага и один пулемёт



В семье Ивана Ермолаева хранится выписка из наградного листа (ветеран награжден двумя медалями «За боевые заслуги»), в котором описаны подвиги ефрейтора: «Наградить Ермолаева И. Г. за то, что за период с апреля по июль месяц 1944 года он участвовал в 12 стрельбах прямой наводкой по огневым точкам противника, где показал умение и храбрость. В результате уничтожил пять дзотов врага, три ручных гранаты и один пулемёт».

А еще дочь фронтовика рассказала, как во время одного из военных действий механизм затвора на оружии отказал работать, а Ермолаев под сильным огнем противника устранил неисправность и продолжил бой, воодушевив боевых товарищей своим умением и отвагой.

Чудом избежал смерти и встретил любовь



Военные истории принято окружать ореолом романтики, но то, что произошло с Филиппом Юшковым и Анастасией Приешкиной, не нуждается в искусственном романтизировании.



В августе 1941 19-летний Филипп отправился на войну, а через год поймал пулю от немецкого снайпера. Она должна была попасть прямо в висок, но в последний момент Филипп приложил щеку к оружию, чтобы прицелиться. Пуля раздробила пальцы на правой руке, но не забрала жизнь. Стрелять солдат уже не мог, после госпиталя получил увольнение в запас и стал начальником охраны заключенных в колхозе «Передовик» в Тамбовской области.

В то же время в том же колхозе работала Настя Приешкина. Она должна была отправиться на фронт, но в тот момент, когда девушка уже собирала вещи, с войны вернулся ее дядя. Потерявший зрение в боях, он нуждался в постоянном уходе. Анастасию освободили от призыва, чтобы она помогала ветерану.

