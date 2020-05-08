Пособие на детей с 3 до 7 лет начнут платить раньше. Рассказываем, как его оформить

1
Пособия получат все семьи?
Нет, только те, где доход которых меньше прожиточного минимума на человека. В 2020 году прожиточный минимум составляет 10 609 рублей. Обратите внимание, что при расчете дохода речь идет не только о зарплате — учитываются пособия и пенсии всех членов семьи. А вот многодетность не учитывается: равные права имеют как семьи с тремя детьми, так и с одним ребенком.
2
Сколько будут платить?
Половину прожиточного минимума. То есть в среднем по стране выплата составит
3
Какие нужны документы?
Только заявление. Заполнить его можно будет в МФЦ или на сайте госуслуг. Больше ничего делать не надо — достоверность информации госслужбы проверят сами.
4
Когда подавать заявление?
Первые заявления начнут принимать
5
Когда начнут платить?
Хотели начинать с 1 июля, но после поручения президента дату перенесли на 1 июня. Однако это не значит, что в этот день все получат деньги, поскольку выплата назначается по заявлению. В Минтруде заявили, что рассматривать заявление будут не дольше
6
Но ведь говорили, что с января?
С января эти пособия будут начислять. То есть, когда вы подадите документы, соцзащита посчитает, сколько вам должны были выплатить за предыдущие месяцы, и выплатит. Если считать с января, то в среднем получится
7
А если в январе ребенку трех лет не было?
Пособие назначат с момента исполнения ребенку трех лет. Если день рождения в апреле — посчитают апрель и май. Но это разовая акция только для этого года — потом оформлять пособие нужно будет вовремя, компенсировать пропущенные месяцы никто не будет.
8
Как долго будут платить?
Пока ребенку не исполнится семь лет. Но заявление придется подавать каждый год — автоматически пособие не продлевается. Пособие могут прекратить выплачивать, если по итогам предыдущего года доход семьи станет больше прожиточного минимума.