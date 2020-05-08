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Экономика Как получить помощь

Пособие на детей с 3 до 7 лет начнут платить раньше. Рассказываем, как его оформить

Первые заявления примут 20 мая

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Критерия для получения пособия всего два: доход семьи и возраст ребенка

Критерия для получения пособия всего два: доход семьи и возраст ребенка

Пособия для родителей детей с трех до семи лет Владимир Путин анонсировал еще в январе, во время обращения к федеральному собранию. Они должны были появиться впервые, дополнительно ко всем региональным и федеральным мерам поддержки. Начать выплаты хотели в июле, но из-за коронавируса решили ускориться. 25 марта президент впервые обратился к нации в связи с эпидемией и в своей речи подчеркнул, что семьи должны получить поддержку раньше.

— Что касается [...] выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне, — заявил Владимир Путин во время обращения к нации 25 марта.

До июня осталось чуть меньше месяца. На днях министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании с президентом отчитался: к запуску выплаты всё готово, скоро начнется прием заявлений. Вместе со специалистами Минтруда мы разобрались, кому полагается новое пособие и как его получить.

1

Пособия получат все семьи?

Нет, только те, где доход которых меньше прожиточного минимума на человека. В 2020 году прожиточный минимум составляет 10 609 рублей. Обратите внимание, что при расчете дохода речь идет не только о зарплате — учитываются пособия и пенсии всех членов семьи. А вот многодетность не учитывается: равные права имеют как семьи с тремя детьми, так и с одним ребенком.

2

Сколько будут платить?

Половину прожиточного минимума. То есть в среднем по стране выплата составит 5304 рубля 50 копеек, но в зависимости от региона сумма может различаться.

3

Какие нужны документы?

Только заявление. Заполнить его можно будет в МФЦ или на сайте госуслуг. Больше ничего делать не надо — достоверность информации госслужбы проверят сами.

Пособия можно будет получить и после самоизоляции — эта мера поддержки сохранится

Пособия можно будет получить и после самоизоляции — эта мера поддержки сохранится

4

Когда подавать заявление?

Первые заявления начнут принимать 20 мая, первые 10 дней платформа будет работать не в полную силу. Котяков пообещал, что все субъекты Российской Федерации подключатся к ней и начинают принимать заявления до 1 июня.

5

Когда начнут платить?

Хотели начинать с 1 июля, но после поручения президента дату перенесли на 1 июня. Однако это не значит, что в этот день все получат деньги, поскольку выплата назначается по заявлению. В Минтруде заявили, что рассматривать заявление будут не дольше 10 дней.

6

Но ведь говорили, что с января?

С января эти пособия будут начислять. То есть, когда вы подадите документы, соцзащита посчитает, сколько вам должны были выплатить за предыдущие месяцы, и выплатит. Если считать с января, то в среднем получится 27 522 рубля 50 копеек — сумма средняя по стране, точную подскажут в соцзащите по месту жительства.

7

А если в январе ребенку трех лет не было?

Пособие назначат с момента исполнения ребенку трех лет. Если день рождения в апреле — посчитают апрель и май. Но это разовая акция только для этого года — потом оформлять пособие нужно будет вовремя, компенсировать пропущенные месяцы никто не будет.

8

Как долго будут платить?

Пока ребенку не исполнится семь лет. Но заявление придется подавать каждый год — автоматически пособие не продлевается. Пособие могут прекратить выплачивать, если по итогам предыдущего года доход семьи станет больше прожиточного минимума.

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