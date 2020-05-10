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Парковка не по разметке

Парковка не по разметке

В новом, 175-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: месть за стоянку не по разметке, многострадальные новосибирские газоны и парковка вторым рядом.

Водитель KIA встал совсем не по разметке

Водитель KIA встал совсем не по разметке

Водитель KIA встал совсем не по разметке, а водитель Subaru решил его проучить, прижавшись ближе. В салон KIA можно теперь попасть только через пассажирскую дверь.

Встал на газоне

Встал на газоне

— Советская, 4, стоянка на газоне, — пишет читатель Артем.

Перегородил дорожку

Перегородил дорожку

Надо обязательно перегородить людям проход.

Парковка во дворе на траве и дорожке

Парковка во дворе на траве и дорожке

— Кубовая, 103/1, — уточняет Алексей.

Парковка вторым рядом

Парковка вторым рядом

Стоянка вторым рядом на аварийке — универсальный способ.

Нужно постараться обойти

Нужно постараться обойти

— Рубежная, 3 и 3/1. Вот так и ходим боком, обтирая грязные машины, — недоволен читатель Егор.

Стоянка на траве

Стоянка на траве

И на газон встал, и пешеходную дорожку перегородил.

Массовая парковка на газоне

Массовая парковка на газоне

Целый рассадник уничтожителей газонов.

Пешеходам не пройти

Пешеходам не пройти

— Вот так вот припарковал свой автомобиль чудак по улице Декабристов, 41, — сообщает Андрей.

Грузовик испортил газон

Грузовик испортил газон

— Паркуется как чудак на букву «М». Адрес: 9-й Гвардейской дивизии, 22, за домом двор, — негодуют местные жители.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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