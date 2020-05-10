В новом, 175-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: месть за стоянку не по разметке, многострадальные новосибирские газоны и парковка вторым рядом.
Водитель KIA встал совсем не по разметке, а водитель Subaru решил его проучить, прижавшись ближе. В салон KIA можно теперь попасть только через пассажирскую дверь.
— Советская, 4, стоянка на газоне, — пишет читатель Артем.
Надо обязательно перегородить людям проход.
— Кубовая, 103/1, — уточняет Алексей.
Стоянка вторым рядом на аварийке — универсальный способ.
— Рубежная, 3 и 3/1. Вот так и ходим боком, обтирая грязные машины, — недоволен читатель Егор.
И на газон встал, и пешеходную дорожку перегородил.
Целый рассадник уничтожителей газонов.
— Вот так вот припарковал свой автомобиль чудак по улице Декабристов, 41, — сообщает Андрей.
— Паркуется как чудак на букву «М». Адрес: 9-й Гвардейской дивизии, 22, за домом двор, — негодуют местные жители.
Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.