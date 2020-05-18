Стрижёт деньги: новосибирский бизнесмен — о том, как сумел заработать миллионы во время кризиса

«Нас закрыли везде»

С 25 по 27 апреля в режиме онлайн прошёл бизнес-форум Сибири BIZSIB. 48 предпринимателей рассказали о том, как суметь выжить во время пандемии коронавируса. Одним из участников стал новосибирский предприниматель Александр Долгов — собственник студий LaserLove, закусочных CheburekMe 65 и парикмахерских «Cтрижевский». Новые условия заблокировали весь его бизнес, но предприниматель нашёл выход из ситуации.

— Нас, наверное, зацепило по всем фронтам, где могло зацепить, — констатирует Александр Долгов. — У нас есть крупнейшая сеть студий лазерной эпиляции — больше 300 точек по России и СНГ. Есть собственные точки по стране — больше 15, в том числе 5 в Новосибирске. Остальные — это франчайзинг. В базе данных больше 300 женщин по России, и оборот сети в месяц был больше одного миллиона долларов. И нас закрыли везде.

Второе направление его бизнеса — поставка оборудования в салоны эпиляции, соответственно, с приходом коронавируса оборудование брать перестали. Третий проект — продажа франшиз, которая в условиях неопределённости прекратилась. Остались без выручки сеть чебуречных и парикмахерских.