От коронавирусной инфекции в Новосибирской области умерли уже 12 человек, среди них две женщины и 10 мужчин. Почти у всех пациентов были сопутствующие диагнозы — ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония. Почему людям с такими заболеваниями сложно выкарабкаться и по какой причине мужчины умирают чаще женщин, разбиралась медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.
Почему коронавирус косит мужчин
Большинство скончавшихся от коронавируса новосибирцев действительно мужчины — на них приходится 10 из 12 смертей. Совпадение? Но эксперты говорят, что этому есть разумное объяснение.
— Это объяснимая ситуация. Большая доля мужчин имеют сразу несколько состояний, отягощающих течение любой вирусной инфекции, в частности COVID-19. Когда сразу есть и ожирение, и ишемическая болезнь сердца, и гипертония, и сахарный диабет, которые мужчины, как правило, ещё и не контролируют. Женщины чаще контролируют подобные заболевания. Плюс у мужчин эти состояния поддерживаются вредными привычками: большая часть пьющих и курящих — это всё-таки мужчины, — объясняет терапевт центра семейной медицины «Здравица» Елена Обут.
Почему умирают пациенты с лишним весом
У многих умерших пациентов было ожирение. Врачи находят объяснение и этому.
— Есть несколько причин. Начнём с того, что люди с избыточной массой тела имеют много проблем со здоровьем. Мы привыкли смотреть на лишний вес как на что-то обыденное, учитывая, что, по статистике, в России сейчас больше половины взрослого населения — с лишним весом и примерно 30% взрослого населения — с ожирением. Это становится обычным делом, взгляд к этому привык, но лишний вес провоцирует вялотекущее хроническое воспаление, что изменяет работу иммунной системы. У людей с ожирением ухудшается функция дыхания, потому что обычно лишний вес образуется за счёт накопления внутреннего жира (висцерального), чаще избыточного жира в животе. Это ограничивает ёмкость дыхания: человек с ожирением дышит более поверхностно, — рассказывает терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк.
Другой эксперт, Елена Обут, замечает, что пациенту с таким диагнозом может казаться, что у него, кроме ожирения, нет других заболеваний, но это не всегда так:
— Почему ожирение является практически самым первым фактором риска коронавирусной инфекции? Потому что в нём самом заложено много заболеваний, осложнений (полиморбидность — наличие нескольких хронических заболеваний. —
Врач считает, что худой пациент с ишемической болезнью сердца менее подвержен заболеванию, чем человек с лишним весом.
Сахарный диабет
Лишний вес — это также фактор риска диабета.
— Сахарный диабет неблагоприятно влияет на здоровье в целом, в том числе делает людей более восприимчивыми к различным инфекциям, — поясняет Варвара Веретюк.
К тому же сейчас, добавляет Елена Обут, человек с сахарным диабетом, как правило, имеет сердечно-сосудистые заболевания — и гипертонию, и ишемическую болезнь сердца:
— Поэтому все эти пациенты оказались наиболее подвержены смертельным исходам на фоне коронавируса.
Эксперты отмечают, что у людей с ожирением бывают остановки дыхания во сне — это предрасполагает к более тяжёлому течению всех болезней органов дыхания, которые и проявляются при коронавирусной инфекции. Среди них — синдром обструктивного апноэ сна (эпизоды полной или частичной обструкции верхних дыхательных путей во сне, сопровождающиеся остановкой дыхания. —
Как правило, у людей с ожирением, которые храпят, происходят ночные апноэ — задержки дыхания. Чем больше степень ожирения, тем больше таких задержек.
— Во время этих пауз мало того что формируется выраженная гипоксия — кислородное голодание, так ещё и возникает нарушение сердечного ритма, которые могу привести к внезапной смерти пациента. И без инфекции такие люди находятся в группе риска по внезапной смерти, а инфекция будет, естественно, все эти процессы усугублять, — говорит Елена Обут.
Ночные апноэ, проблемы с дыханием и сном как раз наблюдаются у людей с синдромом Пиквика — это чрезмерное ожирение, которое тоже больше характерно для мужчин. Как описывают терапевты, обычно это мужчины с большим животом и короткой шеей. Среди умерших в Новосибирске пациентов с коронавирусом были люди с таким заболеванием.
Гипертония
Избыточный вес — это ещё и фактор риска гипертонии.
— А люди с повышенным давлением тоже в группе риска по COVID-19, потому что коронавирус проникает через особые белки, которых у гипертоников больше (АПФ-2 рецепторы). А у нас, по официальной статистике, гипертоников практически 40% взрослого населения. Ситуация на самом деле серьёзная, — считает Варвара Веретюк.
По её словам, гипертониками могут быть не только пожилые, как все привыкли думать, но и мужчины среднего возраста. У женщин давление начинает повышаться, как правило, уже после менопаузы либо при наличии выраженного ожирения. Курение тоже является фактором риска повышения давления.
Ишемическая болезнь сердца
Елена Обут поясняет, что ишемическая болезнь сердца (среди умерших были и пациенты с таким диагнозом) тоже является фактором риска коронавируса, потому что в её основе лежит тромбоэмболия: оторвался кусочек атеросклеротической бляшки и улетел в сердце — это будет инфаркт, в голову — инсульт, в лёгкие — тромбоэмболия лёгочной артерии и так далее.
— При COVID-19 на вскрытии обнаружили множество микротромбов в сосудистых руслах, а если была предрасположенность к тромбозам, конечно, в данной ситуации те, кто уже перенёс инфаркт или инсульт, оказались в крайне высокой группе риска, — резюмирует эксперт.
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Смертность от коронавируса в Новосибирске
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