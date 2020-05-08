— Это объяснимая ситуация. Большая доля мужчин имеют сразу несколько состояний, отягощающих течение любой вирусной инфекции, в частности COVID-19. Когда сразу есть и ожирение, и ишемическая болезнь сердца, и гипертония, и сахарный диабет, которые мужчины, как правило, ещё и не контролируют. Женщины чаще контролируют подобные заболевания. Плюс у мужчин эти состояния поддерживаются вредными привычками: большая часть пьющих и курящих — это всё-таки мужчины, — объясняет терапевт центра семейной медицины «Здравица» Елена Обут.

Почему умирают пациенты с лишним весом

У многих умерших пациентов было ожирение. Врачи находят объяснение и этому.

— Есть несколько причин. Начнём с того, что люди с избыточной массой тела имеют много проблем со здоровьем. Мы привыкли смотреть на лишний вес как на что-то обыденное, учитывая, что, по статистике, в России сейчас больше половины взрослого населения — с лишним весом и примерно 30% взрослого населения — с ожирением. Это становится обычным делом, взгляд к этому привык, но лишний вес провоцирует вялотекущее хроническое воспаление, что изменяет работу иммунной системы. У людей с ожирением ухудшается функция дыхания, потому что обычно лишний вес образуется за счёт накопления внутреннего жира (висцерального), чаще избыточного жира в животе. Это ограничивает ёмкость дыхания: человек с ожирением дышит более поверхностно, — рассказывает терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк.