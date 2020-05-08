Рубрика «Самый глупый перекрёсток» продолжает вместе с читателями НГС выявлять недостатки в организации дорожного движения Новосибирска. Очередные жалобы от читателей поступили на новейшую скоростную улицу Георгия Колонды — там обнаружилось место, где одна из полос движения упирается в препятствие и машины вынуждены опасно маневрировать. Подробности в материале Дмитрия Косенко.
Улицу Георгия Колонды строили поэтапно и, видимо, не смогли нормально состыковать первую и вторую очереди дороги в месте пересечения с улицей Светлановской. На этом перекрестке происходит сильное искривление траекторий, по которым едут машины (в сторону центра), правый ряд вынужден поджимать средний.
— Наблюдаем на светофоре следующее: 3 ряда, левый — только налево, средний и правый — можно прямо. Но со средним и правым рядами есть нюанс: они оба требуют смещения на одну полосу влево на достаточно короткую дистанцию небольшого перекрёстка! Если же смещение не сделать, то сразу за перекрёстком средний ряд внезапно становится правым, а правому ряду ехать некуда — он упирается в непреодолимое препятствие в виде забора и тротуара, — пишет нам читатель.
— Если ехать со стороны микрорайонов в город, то перед светофором идёт 3 полосы, крайняя левая уходит направо, но из-за ширины проезжей части сразу после светофора крайняя правая полоса упирается в тротуар, — добавляет еще один читатель НГС.
В итоге автомобили, движущиеся в правом ряду, должны спешно перестраиваться на самом перекрестке — водители включают поворотники и пытаются вклиниться во второй ряд. Некоторые из тех, кто едет во втором ряду, понимают сложность ситуации и принимают немного влево, но многие упорно едут прямо и никого не пускают.
Корни проблемы очевидно уходят еще в стадию проектирования улицы Георгия Колонды, когда при стыковке двух участков не было учтено смещение полос и на перекрестке нарисовали этот угол-выступ. Можно было сделать скос, чтобы полосы движения плавно проходили через перекресток и затем постепенно выравнивались.
Сейчас уже здесь поздно что-то менять, разве что запретить движение прямо по правому ряду. Тогда нужно разрешать движение прямо по крайнему левому ряду, но он постоянно забит машинами, поворачивающими налево на Светлановскую — так что особого эффекта это не даст. Водителям остается быть бдительными и не совершать резких перестроений на перекрестке.
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