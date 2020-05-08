Рубрика «Самый глупый перекрёсток» продолжает вместе с читателями НГС выявлять недостатки в организации дорожного движения Новосибирска. Очередные жалобы от читателей поступили на новейшую скоростную улицу Георгия Колонды — там обнаружилось место, где одна из полос движения упирается в препятствие и машины вынуждены опасно маневрировать. Подробности в материале Дмитрия Косенко.



Улицу Георгия Колонды строили поэтапно и, видимо, не смогли нормально состыковать первую и вторую очереди дороги в месте пересечения с улицей Светлановской. На этом перекрестке происходит сильное искривление траекторий, по которым едут машины (в сторону центра), правый ряд вынужден поджимать средний.