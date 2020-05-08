«Я должен был умереть с голоду»: сибиряка не взяли в McDonald’s, а теперь у него выручка больше миллиона

— Почему ты переехал в Аргентину и как тебе удалось получить гражданство? Сложно ли было это сделать?



— Первый раз я приехал в Аргентину в сентябре 2014 года и сразу понял, что хочу переехать сюда навсегда. Вернулся в Новосибирск, уволился из НГС, собрал вещи и переехал в Буэнос-Айрес.



Когда я подавал документы на гражданство, по законам Аргентины достаточно было прожить в стране два года подряд. Я успел вскочить в последний вагон той распродажи, потому что уже через месяц вступил в силу президентский указ, что право на гражданство появляется только после двух лет жизни в стране с местным удостоверением личности. А я его получил уже после того, как подался на гражданство. Для тех, кто приехал после меня, эта процедура чуть растянулась по времени, но всё ещё остаётся предельно простой: есть 14 оснований для того, чтобы оформить аргентинский ВНЖ, нужно выбрать подходящее и пройти простую процедуру легализации.



— Чем ты стал зарабатывать? Сколько стоят твои услуги?



— Я долго искал, чем буду зарабатывать, потому что работа, на которую я рассчитывал с самого начала, несколько обманула мои ожидания. Когда я понял, что в Буэнос-Айресе на 10 тысяч граждан России, которые приезжают в страну ежегодно, есть всего 5–7 русскоязычных гидов и их услуги стоят до 500 долларов в день, то вопрос, с чего начать, как-то сам пропал. Я открыл компанию RuArgentina. Сам сделал для неё сайт, который во всей профильной поисковой выдаче, кстати, благодаря друзьям-иммигрантам из Новосибирска, на первых местах.

