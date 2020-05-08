«Я должен был умереть с голоду»: сибиряка не взяли в McDonald’s, а теперь у него выручка больше миллиона

Бывший журналист НГС Кирилл Маковеев переехал из Новосибирска в Буэнос-Айрес 5 лет назад и недавно получил аргентинское гражданство. Когда он решился на переезд в другую страну, то не представлял, чем будет там заниматься. Сперва его даже не взяли на работу в «Макдоналдс», но он сумел найти собственное дело. Теперь Кирилл Маковеев зарабатывает на экскурсиях и организует роды в Аргентине. Из-за пандемии коронавируса он лишился значительной части доходов, но сумел выкрутиться. Бывший сибиряк рассказал в интервью Елене Гурьяновой о том, как проводит экскурсии для миллиардеров из списка Forbes, почему русские женщины едут рожать в Аргентину и как ему удалось не умереть с голода, лишившись туристов в коронакризис.
— Почему ты переехал в Аргентину и как тебе удалось получить гражданство? Сложно ли было это сделать?
— Первый раз я приехал в Аргентину в сентябре 2014 года и сразу понял, что хочу переехать сюда навсегда. Вернулся в Новосибирск, уволился из НГС, собрал вещи и переехал в Буэнос-Айрес.
Когда я подавал документы на гражданство, по законам Аргентины достаточно было прожить в стране два года подряд. Я успел вскочить в последний вагон той распродажи, потому что уже через месяц вступил в силу президентский указ, что право на гражданство появляется только после двух лет жизни в стране с местным удостоверением личности. А я его получил уже после того, как подался на гражданство. Для тех, кто приехал после меня, эта процедура чуть растянулась по времени, но всё ещё остаётся предельно простой: есть 14 оснований для того, чтобы оформить аргентинский ВНЖ, нужно выбрать подходящее и пройти простую процедуру легализации.
— Чем ты стал зарабатывать? Сколько стоят твои услуги?
— Я долго искал, чем буду зарабатывать, потому что работа, на которую я рассчитывал с самого начала, несколько обманула мои ожидания. Когда я понял, что в Буэнос-Айресе на 10 тысяч граждан России, которые приезжают в страну ежегодно, есть всего 5–7 русскоязычных гидов и их услуги стоят до 500 долларов в день, то вопрос, с чего начать, как-то сам пропал. Я открыл компанию RuArgentina. Сам сделал для неё сайт, который во всей профильной поисковой выдаче, кстати, благодаря друзьям-иммигрантам из Новосибирска, на первых местах.
До введения карантина я водил экскурсии по Буэнос-Айресу за 300 долларов для 1–2 туристов, если их больше, то плюс 100 долларов с человека. Но основной доход в туризме — это не экскурсии, а сопровождение в путешествиях. То есть я составляю маршрут под требования заказчика, выбираю отели, перелёты, ищу транспорт, продумываю все детали вплоть до выбора вин за ужином и, естественно, сопровождаю туристов на протяжении всего этого маршрута. Это стоит 2000 USD за неделю сопровождения, 3500 — за 2 недели, плюс расходы на отели, перелёт и транспорт на местах.
— Как рос твой бизнес и к каким показателям пришел на пике?
— Банкир Игорь Ким (известный банкир из Новосибирска, основной акционер «Экспобанка». — Прим. ред.) говорил, что бизнес — это табуретка, и чем больше у неё ножек, тем проще ей устоять. Я эту фразу запомнил и ножки у бизнеса начал отращивать с самого приезда сюда. У нас было два совместных проекта с сайтом по поиску гидов Tripster, оба не нашли популярности. Потом был один проект с местными по российско-аргентинскому высокотехнологичному импорту-экспорту. Это всё вообще не интересно. Потом я решил вспомнить, что на 10 тысяч русских в год тут совершенно никакой инфраструктуры, и кроме RuArgentina открыл ещё две компании — «Роды в Аргентине» и «Иммиграция в Аргентину». Обе со своими сайтами. Пик, я уверен, ещё впереди, но на ровном месте без прямых денежных инвестиций и без учёта налогов выручка от трёх проектов доходит до 15 тысяч долларов в месяц (или 1,11 миллиона рублей по курсу 74 рубля за доллар. — Прим. ред.).
— Какой спрос на роды в Аргентине и на консультации по миграции?
— Спрос на роды очень большой. Мы справляемся не более чем с 3–4 клиентами одновременно, при этом в Аргентине находятся до 50 русскоговорящих беременных, до 20 прилетают беременными и примерно столько же улетают с детьми ежемесячно. Мы с партнёрами оказываем полный спектр услуг для тех, кто хочет родить в Аргентине ребёнка, и тех, кто хочет сюда переехать жить. Все наши цены есть в открытом доступе, доход с одного клиента — от 2,5 тысячи долларов. Да, этими деньгами нужно делиться, но и клиентов там до 3–4 одновременно. Плюс иммиграция. Это 10–20 телефонных консультаций в месяц, плюс одновременно 1–2 клиента, которые пользуются услугами сопровождения иммиграции на месте.
— Зачем люди едут рожать в Аргентину и что даёт иммиграция туда?
— Выгода в том, что ребёнок сразу получает паспорт, родители — ПМЖ и право на гражданство немедленно. И этот паспорт — это 170 безвизовых стран. То есть безвизовый Евросоюз, 180 дней в Великобритании, плюс «безвиз» в Японию, Новую Зеландию, 90 дней в Таиланде и Турции, в США, Канаду и Австралию дают сразу 10-летние визы.
— Сколько экскурсий ты провел за это время? Сколько человек к тебе приезжало в пиковый сезон и считал ли ты общее число клиентов за всё время?
— Я не знаю, сколько экскурсий провёл, я их не считаю, потому что это бессмысленно — спроса на мои услуги больше, чем у меня времени. Я вот перелёты считаю. В 2019 году их было 87, из них 8 — частными самолётами. Причём я стараюсь работать так, чтобы хотя бы 10 дней в месяц жить в своё удовольствие. Не отдыхаю только в высокий сезон с ноября по январь. Вот там могу работать 40–50 дней подряд без выходных.
— Часто ли приезжают новосибирцы и сибиряки?
— Новосибирцы были один раз. Сибиряки — нечасто, но бывают. Из моих клиентов процентов 60–70 — это русские, которые живут не в России, примерно поровну россиян и украинцев, плюс граждане Израиля.
— Какие интересные люди к тебе приезжали? Что ты им показывал и куда возил?
— Интересные люди, кроме моих друзей? Очень много! За пять лет я видел больше 10 человек из русской сотни Forbes. И ещё много их жён, депутатов, сенаторов, судей. Это вообще очень большая доля моих клиентов. Преимущественно они через помощников или своих детей организовывали путешествие, а о том, что передо мной семья миллиардеров, я узнавал уже на месте. Пару раз делал вид, что не узнавал их. Но с самыми интересными, конечно же, не мог себя сдерживать.
У некоторых были свои меры информационной безопасности: нельзя пользоваться своим сотовым телефоном, нельзя фотографировать со своего телефона, пару раз после поездок просили удалить всю переписку прямо при них. Один раз за всё время это сделал шеф по безопасности. Ну то есть это всё всегда очень вежливо, с объяснениями и, разумеется, за дополнительные деньги. Я всегда говорю, что всё, что происходит в Аргентине, остаётся в Аргентине: имена, фамилии, даты.
Ни разу не сталкивался с хамством или каким-то грубым, нечестным отношением от людей с деньгами в свой адрес и поэтому не считаю, что могу нарушить свои обязательства. Это всегда мегаприятный и интересный опыт. И для них тоже, ведь Аргентина настолько классная, здесь столько всего можно увидеть и обстановка настолько демократичная, что не понравиться она не может.
— Когда в Буэнос-Айресе появился коронавирус? Что сейчас из-за этого происходит в городе?
— Утром в пятницу, 13 марта, мы вылетаем с туристами на Игуасу, а накануне ночью президент подписал указ, что все иностранцы, влетевшие в страну после 1 марта, обязаны сесть на карантин. Регламента к указу ещё не было, мы решили не нарушать планы и всё равно полетели. Посмотрели аргентинский природный парк, на следующий день появился регламент, от поездки в Бразилию мы отказались, остались в отеле. Там туристы через помощников купили себе по два дополнительных обратных билета каждый: уже на руках был билет Alitalia, на случай, если закроют Рим, — взяли запасной через Амстердам, если закроют Амстердам — то ещё один через Стамбул. В субботу ночью мы вернулись в Буэнос-Айрес, в воскресенье погуляли по полупустой ярмарке в Сан-Тельмо, узнали, что президент закрыл все национальные парки, школы и границы для туристов на прилёт.
Мои клиенты решили не продолжать путешествие, купили ещё один комплект билетов на понедельник и улетели. Я со вторника, 17 марта, сел на добровольный карантин, потому что был в контакте с иностранцами, а с 20 марта в стране объявили тотальный карантин.
Можно выходить из дома в магазин, аптеку или на работу, если ты занимаешься чем-то, что разрешает правительство: например, ты врач, полицейский, оператор АЭС, авиадиспетчер, заправщик, продавец или доставщик продуктов. Ну вот так — без парикмахерских, школ, детских садов и ресторанов — мы живём уже седьмую неделю.
— Потерял ли ты доход? Как выкрутился?
— Ну, естественно. Во-первых, я сразу вернул всю предоплату, которую брал со своих туристов за все бронирования до мая включительно. К концу мая буду возвращать предоплату до сентября включительно. Эти деньги я тоже не трогаю, считаю их потерей.
Плюс у нас были роженицы на подходе: в апреле, мае, а дальше в июне — июле мы даже взяли ещё человека на работу, чтобы справиться с потоком, и теперь уже понятно, что всё это чистые убытки. Каждая должна была принести в среднем по 2 тысячи долларов в месяц, средний срок сопровождения — три месяца. И все с внесённой предоплатой.
И плюс клиенты по иммиграции, и тоже с предоплатой. Если бы я жил на предоплату, то не знаю, наверное, пришлось бы покончить с собой. Причём ты возвращаешь предоплату, потому что ты теряешь клиента. Двойной удар. Вернуть предоплату было осознанным решением. По договору этого можно не делать, поэтому я писал клиентам письма со словами, что если они хотят, то мы можем вернуть предоплату, либо перенести её на будущее. Какая-то часть клиентов от возврата отказалась, таких было совсем немного, но им особая благодарность, конечно же.
«По идее без предоплаты и клиентов я должен был умереть с голоду, но тут выяснилось, что у моей табуретки не три ножки, как я думал, а четыре»
Билл Гейтс, по-моему, говорил, что если твоего бизнеса нет в интернете, то тебя нет в бизнесе. У меня есть услуги по онлайн-консультациям: по родам, иммиграции и туризму. И люди начали писать, и звонить, и покупать эти консультации. И на эти деньги, как оказалось, можно жить. Плюс я начал делать групповые лекции-экскурсии по Аргентине на портале Tripster, это тоже неплохой дополнительный доход. И весь он без выхода из дома.
— Почему растет спрос на консультации по миграции? Эти русские откуда?
— Для многих россиян тема поправок в Конституцию стала последней каплей. А для кого не она — тех добил карантин и очень действенные меры по санитарному убийству малого бизнеса: парикмахерских, медицинских кабинетов, общепита и так далее. Вы лучше меня знаете, какой бизнес и почему сейчас задыхается.
Люди пишут ежедневно и спрашивают, правда ли так легко уехать в Аргентину, правда ли, что тут можно открывать бизнес и работать. И я прямо радуюсь, что могу рассказать об Аргентине моим соотечественникам, потому что кроме меня вот так на потоке во всей стране этого никто не делает. Ну то есть нет других порталов по иммиграции, кроме моего. Никто бы не узнал про Аргентину, если бы не мой бизнес. Это тщеславие? Да плевать. Особенно когда я вижу, как довольны своей жизнью в Аргентине мои друзья и клиенты.
— А миграция тоже будет онлайн из-за закрытых границ? Когда эти люди хотят переехать и почему?
— Люди ищут куда переехать. Они поедут, как только это будет возможным. Сейчас у них такая стадия, когда предпринимательскую натуру нужно направить в другое русло. И они сравнивают иммиграцию в Европу, Австралию, Канаду и Аргентину. У всех стран свои плюсы, минусы, сложности.
— Сколько денег тебе приносят онлайн-консультации по миграции?
— Если так прямо взять и посчитать всё вместе, то как-то очень много получается. Я снимаю деньги раз в неделю, что-то трачу на оплату текущих расходов, всю эту сумму не вижу, но получается 1,5 тысячи долларов в месяц. И есть ещё консультации по организации родов и по туризму.
— Почему людей интересует именно Аргентина?
— Я продвигаю Аргентину как страну, в которую легче всего иммигрировать. Нет ни одной страны в мире, куда было бы проще перебраться. Для иммиграции в Аргентину не нужна виза, статус можно менять на месте, страна не выдаёт обвиняемых в экономических преступлениях, а очень у многих бизнесменов именно через возбуждение фиктивных уголовных дел силовики отнимают их компании.
Сюда просто переехать и здесь очень просто остаться. Есть 14 оснований для легализации, сразу выдают разрешение на работу, здесь бесплатная медицина и образование, чудесный климат, 80% белого населения. Но да, это не Европа и не США. Аргентина далеко, тут преддефолтная экономика, инфляция 50% годовых и тому подобное. Но опять же умные люди знают, как этими факторами пользоваться, для многих это даже хорошо.
— Как тебе там жилось и живется эти 5 лет? Что нравится, что нет?
— Аргентина удивляет каждый день. Главное ведь в жизни — удивляться. Если ты не удивляешься, то ты просто теряешь время. Здесь очень хорошо. Это очень красивая, честная, вкусная страна. Я свыкся практически со всеми недостатками Аргентины: здесь нет H&M, GAP и других одёжных брендов, дорогая техника, особенно Apple, нет гречки, селёдки, чёрного хлеба, но у меня ведь есть туристы и клиенты, которые летят сюда с полупустыми чемоданами и всегда могут привезти всё что нужно.
Здесь нет IKEA и Leroy Merlin, в кинотеатрах всё на испанском, медленный интернет и вообще всё медленно, но я ведь уже свободно говорю по-испански, поэтому могу выбрать нормального интернет-провайдера и даже научился перестать захламлять свой дом покупкой ненужных вещей и мебели.
«И медленно — это не значит плохо. Это значит, что нет смысла торопиться. А будешь нервничать — получишь рак»
Я вот придумал себе терапию на время карантина — открыл раздел новостей на своём сайте под брендом RuArgentina. Новости и там в ежедневном формате пересказываю на русском языке, что случилось в стране. Эти новости читают 10 тысяч уникальных пользователей в месяц. Я в жизни бы не подумал.
— Когда ты уезжал, ты много идеализировал страну. Кажется, что сейчас появилось больше критики.
— Я считаю, что критика — это самое искреннее проявление любви. Ты не критикуешь только в двух случаях: или ты боишься, или тебе плевать. Мне не плевать и я не боюсь, поэтому я критикую. И уж по логике вопроса я вновь полюбил Россию, потому что стал меньше её критиковать. Нет, я просто больше полюбил Аргентину, и на Россию у меня уже нет столько времени. Хотя я до сих пор её люблю.
— Сколько денег нужно на путешествие из Новосибирска и Москвы в Аргентину, вырастет ли эта цена в эпоху после коронавируса?
— Это тема для отдельного интервью. Из Москвы в Аргентину на 2 недели с гидом надо 10 тысяч долларов. На двоих, и, скорее всего, без учёта стоимости перелёта. Просто потому, что большинство моих клиентов летают бизнес-классом или первым классом, и этот полёт уже стоит 3–8 тысяч долларов на человека. В конце апреля аргентинский воздушный регулятор запретил продавать билеты по стране и из страны с датой вылета до 1 сентября. Международная ассоциация IATA уже предупредила, что после таких мер не все авиакомпании смогут вернуться на аргентинский рынок.
Что будет после коронавируса — я совсем не знаю, потому что не знаю, когда наступит это «после». Надеюсь, что к сентябрю. Надеюсь, что мир не свалится в рецессию. Надеюсь, что мой сектор эта ситуация не затронет, потому что богатые люди в кризис в тратах не ужимаются.
— Сколько ты сам потратил денег на иммиграцию? Какой финансовый запас нужно для этого иметь?
— Моя иммиграция — вообще не показатель, её невозможно будет повторить. Я ехал без детей и семьи, потому что у меня их не было. Я ехал не в Аргентину, а из России, и времени на планирование я тратил очень мало. И я до сих пор не знаю, во сколько мне обошлась моя иммиграция. Я только с 2017 года перестал проедать российские деньги, и считать потраченное мне некогда, есть много других дел.
Клиентам я всегда говорю: в Аргентину не нужно ехать в надежде найти высокооплачиваемую работу. И не нужно ехать в надежде перебиться на первых порах работой официантом или барменом: тут вы никому не нужны.
«Я в McDonald’s так и не поработал, меня не взяли. Потому что туда была очередь из перуанцев, боливийцев, парагвайцев и студентов из Чили и Бразилии»
Они в совершенстве владеют испанским, умеют жить по 10 человек в комнате, спать на трёхъярусных кроватях, ходить в туалет по расписанию и есть одну кукурузу с картошкой всю свою жизнь. Я чуть с ума не сошёл за два месяца на кукурузе и куриных крыльях, арендуя этаж с душем и огромной террасой в большом доме, где кухню и туалет приходилось делить с владельцем и парой арендаторов. Ваши конкуренты на базовую работу в Аргентине даже не мечтают о таком.
В этом смысле ехать нужно с расчётом на открытие своего бизнеса и с адекватным запасом денег. С бизнесом всё просто. Если вы хоть что-то умеете делать хорошо, вы уже будете успешными. Тут не хватает сантехников, электриков, дизайнеров интерьеров, мастеров маникюра, парикмахеров, стоматологов. Не то что русскоязычных — даже испаноязычных. Вроде кто-то эти услуги оказывает, но качество, скорость, цены — всё вместе — это какой-то ад. Места полно.
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