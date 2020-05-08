Мать-одиночка осталась без жилья, работы и денег во время пандемии — вот как она выкарабкалась

В жизни любой молодой мамы может наступить момент, когда не знаешь, что делать, куда пойти и как быть. Ситуация с коронавирусом умножила количество нерешенных вопросов на два и добавила новых — работы нет, денег нет, своего жилья нет, с детским садом отказали, одна надежда — на государство, но и она ничтожно мала. В подобной ситуации оказалась Юлия Герольд — женщина вместе с трехлетней дочерью вернулась в Новосибирск, чтобы начать жизнь с чистого листа, но вселенная решила: не сегодня. Корреспонденту НГС сибирячка рассказала свою историю.
— Десять лет я жила в Новосибирске, а потом уехала в Красноярск, там у меня мама. А через два года, когда дочери дали место в детском саду, я решила вернуться обратно, — рассказывает Юлия. — План был такой: вернуться в город и выйти на предыдущее место работы, запасной план — найти новое место.
Отношения с начальником у Юли сложились не самые лучшие — в принудительном порядке её попросили уйти по собственному желанию (в противном случае грозились испортить трудовую). Сил на борьбу с руководством у женщины не было, хотелось поскорее уйти в новый коллектив с более дружелюбной атмосферой.
Параллельно у дочери Юлии, Златославы, шла адаптация к детскому саду:
— Два-три дня мы ходили в сад, остальное время проводили на больничном. Я же активно искала работу, получалось не очень: я ходила на собеседования, которые оставались без ответа. Предполагаю, что работодатель просто не хотел нанимать сотрудника, у которого некому сидеть с маленьким ребёнком.
На всякий случай Юлия решила подстраховаться и обратилась в службу занятости населения, где ей отказали в помощи — нет постоянной прописки. Ситуация постепенно ухудшалась и испортилась окончательно, когда в стране объявили режим самоизоляции. Сибирячка осталась без заработка, на жильё и еду катастрофически не хватало, а в детском саду попросили принести справку о том, что родитель работает на непрерывном производстве, чтобы зачислить ребёнка в дежурную группу.
— У меня началась паника, несмотря на то что я довольно стрессоустойчивый человек, за время беременности и декрета случалось разное. Три дня я находилась в состоянии шока — не знала, куда идти, к кому, у кого просить помощи. Друзья, конечно, есть, но глобальную помощь они оказать не могут, они — не родня, кормить, одевать и сидеть с чужим ребёнком они не станут. Я находилась в паническом состоянии и побоялась к ним обращаться — у всех свои проблемы.
— Паникующий мозг просто теряет всё здравомыслие, как выбраться из ситуации. Пару раз я всплакнула, но знала, что нельзя опускать руки, нельзя поддаваться растерянным чувствам. Если я просто сяду и буду реветь, не смогу сообразить, как быть дальше и в каком направлении двигаться. С отцом Златославы я не общаюсь, даже мысли не было, чтобы попросить у него помощь, моя мама тоже не могла нам помочь. Была одна надежда — на государство, но и оно не помогло.
Я испытывала страх, чувство паники стало постоянным, но я продолжала убеждать саму себя в том, что выбраться из сложившейся ситуации я должна самостоятельно, без чьей-либо помощи. Правда, один мой друг все же помог нам — какое-то время мы с дочерью жили у него, сэкономили на аренде, но денег от этого нам все равно не прибавилось — я же безработная.
Подать на алименты Юлия не могла — с отцом Златославы они не регистрировали отношения. Он живёт в Санкт-Петербурге и отказался от Юлии и ребёнка еще на начальном этапе беременности. Оплата юриста для Юлии — дорогое удовольствие, а о том, что в подобных ситуациях соцзащита выдает бесплатного юриста, женщина узнала позже и говорит, что у нее уже не было настроя этим заниматься.
— Все эти алиментные разборки, и не факт, что в итоге чего-то добьешься, скорее, только нервов больше потратишь, учитывая еще факт того, что отец живёт в другом регионе. Вообще, я постоянный клиент соцзащиты — пройдено много волокиты в этой организации. Там никогда не расскажут о мераx поддержки, пока сам не спросишь, но ведь не всегда и не все знают даже, с чего начать, в каких областях, какие меры поддержки предусмотрены в принципе (по крайней мере, с соцзащитой моего района было именно так). Я начала самостоятельно искать информацию в интернете и наткнулась в соцсетях на профиль Татьяны Буцкой — она много пишет о помощи родителям и детям. Через ее аккаунт я узнала о существовании организации «Совет матерей», — продолжает Юля.
«Совет Матерей» — общероссийская общественная организация поддержки материнства и детства, основана 1 июня 2018 года. На данный момент прошла регистрацию в Министерстве юстиции РФ. Председателем Правления организации является Татьяна Буцкая — общественный деятель в области демографической политики государства.
— Вся информация подтверждена официальными документами, выписками из распоряжений. Всё доступно прописано, понятным языком: с чего начать, какие выплаты оформить, как оформить и что вообще реально оформить. Это помогло мне выстроить четкий алгоритм действий для получения не только важной информации, но и получения реальной помощи, — сибирячка поясняет, что подобная информация есть и в других источниках, но чаще всего это цитаты, которые копируют из речи президента.
— «Путин обещал!», и всё. Народ же кормится такими надеждами и обещаниями, потом разочарование. А тут, в «Совете», все по полочкам разложено. Проводились эфиры на примере конкретных ситуаций, где я смогла найти решение и для себя, — резюмирует Юля.
С помощью волонтёров от «Совета матерей» Юлия Герольд смогла встать на учёт в Центр занятости населения и оформить пособие по безработице. Остальные выплаты — детское пособие, которое выплачивают за ребёнка от 3 до 7 лет, на данный момент в процессе оформления.
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