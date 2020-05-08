Мать-одиночка осталась без жилья, работы и денег во время пандемии — вот как она выкарабкалась

— Десять лет я жила в Новосибирске, а потом уехала в Красноярск, там у меня мама. А через два года, когда дочери дали место в детском саду, я решила вернуться обратно, — рассказывает Юлия. — План был такой: вернуться в город и выйти на предыдущее место работы, запасной план — найти новое место.

Отношения с начальником у Юли сложились не самые лучшие — в принудительном порядке её попросили уйти по собственному желанию (в противном случае грозились испортить трудовую). Сил на борьбу с руководством у женщины не было, хотелось поскорее уйти в новый коллектив с более дружелюбной атмосферой.

Параллельно у дочери Юлии, Златославы, шла адаптация к детскому саду:

— Два-три дня мы ходили в сад, остальное время проводили на больничном. Я же активно искала работу, получалось не очень: я ходила на собеседования, которые оставались без ответа. Предполагаю, что работодатель просто не хотел нанимать сотрудника, у которого некому сидеть с маленьким ребёнком.