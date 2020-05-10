«Муж привел домой Оксану»: как живут пары, которые развелись, но не разъехались (и снова влюбились)

Марина, 27 лет и Олег, 32 года. Были женаты 3 года, сейчас в разводе, есть сын

Рассказывает Олег:

— Инициатором жизни вместе после развода был я. У нас изначально всё строилось не на дикой страсти, поэтому, как мне казалось, мы можем остаться друзьями ради ребенка. Конечно, если бы его не было — предпочел бы больше не контактировать с бывшей супругой.

Расстаться предложила она — я был не против. Семья особо не радовала, я был не включен туда. Сына люблю, но довольно быстро понял, что тот формат семьи, который предлагала жена, не для меня. Она чувствовала равнодушие с моей стороны и по-женски нарешала расстаться. Вопрос был в том, что я купил квартиру в ипотеку — а она не работала. И первоначальный взнос и платежи вносил я. Ей идти было некуда, родители в другом городе, они уже довольно пожилые люди. Своего сына я выгонять на улицу не собирался, но и разменять квартиру или снимать им жилье позволить себе не мог. Решили, что она выйдет на работу и снимет квартиру, а я буду помогать финансово. Но дело не шло.