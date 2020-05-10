«Муж привел домой Оксану»: как живут пары, которые развелись, но не разъехались (и снова влюбились)

Когда любовь закончилась и пара понимает, что каждый сам за себя — логично поделить совместно нажитое и расстаться с миром. Отделиться эмоционально и желательно физически. Но тут в мир розовых пони врывается реальность и говорит, что однушку в спальном (а даже если и двушку) не разменять безболезненно на две полноценные жилплощади или аренда квартиры оказывается для одного из супругов неподъемно дорогой. И тогда бывшие влюбленные решают пожить как соседи или кто-то один решает, а второй не имеет рычагов или сил для отказа. Вот тут-то и начинается самое интересное. Корреспондент НГС поговорила с семьями, которые прямо сейчас проходят через это, и спросила у эксперта — бывает ли так, что соседи снова становятся любовниками, а затем любимыми, или это утопия.
Марина, 27 лет и Олег, 32 года. Были женаты 3 года, сейчас в разводе, есть сын
Рассказывает Олег:
— Инициатором жизни вместе после развода был я. У нас изначально всё строилось не на дикой страсти, поэтому, как мне казалось, мы можем остаться друзьями ради ребенка. Конечно, если бы его не было — предпочел бы больше не контактировать с бывшей супругой.
Расстаться предложила она — я был не против. Семья особо не радовала, я был не включен туда. Сына люблю, но довольно быстро понял, что тот формат семьи, который предлагала жена, не для меня. Она чувствовала равнодушие с моей стороны и по-женски нарешала расстаться. Вопрос был в том, что я купил квартиру в ипотеку — а она не работала. И первоначальный взнос и платежи вносил я. Ей идти было некуда, родители в другом городе, они уже довольно пожилые люди. Своего сына я выгонять на улицу не собирался, но и разменять квартиру или снимать им жилье позволить себе не мог. Решили, что она выйдет на работу и снимет квартиру, а я буду помогать финансово. Но дело не шло.
Так мы стали семьей-соседями. Сначала всё было неплохо. Она продолжала готовить и убираться, я — покупать продукты и обеспечивать ее и сына необходимым. Даже проводили какое-то время втроем — всё было как обычно, только мы жили в разных комнатах — она с сыном в спальне, я в детской.
Пару раз даже мелькала мысль — а может, и не так плохо было. Но бывшая жена под боком — это бомба замедленного действия
К моему удивлению, она начала пропадать вечерами, оставляя сына на меня. Я был не против, чтобы она устраивала личную жизнь, но когда на моих глазах она собиралась и куда-то уходила разряженная — это начало подбешивать. Плюс я до сих пор давал на всё это деньги. При этом мне запрещала курить на кухне и приводить гостей. Апеллируя тем, что «для ребенка» это плохой пример. В итоге через год мы стали лютыми врагами. Она меня ненавидела за урезанный до минимума бюджет и подсчет каждой копейки — я ее за то, что не дает мне начать новую жизнь с другой женщиной, которая на тот момент появилась и тоже была недовольна ситуацией.
Кульминацией конфликта стало, когда мы с моей новой подругой зашли в квартиру взять велик для сына. Чтобы гулять втроем. Бывшая жена закатила скандала, говорила что-то про гарем, хотя мы давно расстались.
Ситуацию разруливали через полицию и суд. Всё длилось около года. Недавно процесс закончился. Я отписал на сына долю в квартире и оплачиваю им съемное жилье до совершеннолетия. Вижусь с ребенком по выходным. С женой у нас открытая война, мы даже не здороваемся. Если у нее появится новый мужчина, я никак не смогу влиять на то, что происходит в той семье. Думаю, если бы сразу отселил их — не было бы такой ненависти и судов удалось бы избежать.
Согласились бы жить с бывшим/бывшей ради детей? Хватило бы выдержки не раздражаться и не кипеть?
Елена, 29 лет и Владимир, 30 лет. Жили вместе 8 лет. Теперь живут в том же доме со своими новыми партнерами
Рассказывает Елена:
— 8 лет назад мы с Вовой переехали из небольшого городка в миллионник. Денег на жилье было в обрез, и родители помогли нам купить участок, на котором мы сами строили дом. Каждый заработанный рубль мы вкладывали туда. Благословляли материал. Научились шкурить, красить, прибивать, утеплять. Так увлеклись процессом экономного строительства, что взяли кредит и стали строить на заказ. Клиентов было мало, сразу никто делать оплату не соглашался, нас настигало постоянное безденежье.
Мы были отличными партнерами и друзьями, но вот любимыми быть перестали где-то на этом пути
Самое больное и тяжелое было это признать. Общий дом, общий бизнес, столько всего пройдено, родители дружат, но мы больше не пара и давно остыли друг к другу в этом смысле. Сейчас я думаю, что это случилось из-за того, что нам пришлось пройти вместе слишком сложные времена. Мы были постоянно усталые, грязные по локоть друг у друга на глазах.
Первой о том, что надо что-то менять, заговорила я. Вова поддержал. Для нас обоих острым вопросом оставался дом. Продавать мы его категорически не хотели. Решили пробовать жить вместе. Для наших друзей и близких ничего не изменилось. До того момента, пока у моего бывшего мужа не появилась девушка. Сначала он скрывал, но быстро понял, что не тот возраст, чтобы жаться по углам, и привел домой Оксану.
Три недели мы только здоровались и присматривались друг к другу. А потом... подружились. Не сразу, конечно. Она оказалась толковым продажником и со временем вывела нашу фирму на новый уровень. А еще веселой, открытой и доброй девушкой. Так мы стали жить втроем. Их союз меня не расстраивал, но печалило, что я не могу найти себе пару.
Потенциальные кавалеры удивлялись, что я живу с бывшим и его новой подругой. А потом Вова привел домой своего друга, и неожиданно мы друг другу понравились. Сначала просто встречались на нейтральной территории, но один из праздников провели вместе — вчетвером. После чего он предложил мне переехать к нему в квартиру. А я предложила жить всем вместе в нашем доме. Друзья восприняли спокойно. Осуждение было со стороны старшего поколения. Мама плакала, говорила, что это за рамками.
У нас всегда есть с кем пообщаться, подурачиться. Работа по дому (а ее очень много) делится на четверых. Мы друг другу полезны в разных ситуациях, например, когда я серьезно болела — Оксана нашла нужных врачей и договорилась о госпитализации. Иногда я думаю — кому было бы лучше, если бы мы разошлись в разные стороны? Бизнес делить, дом. Хотя надо признать, что в нашей компании мы с Вовой теперь самые далекие люди. Это странно, но, наверное, закономерно.
Смогли бы жить на одной территории с бывшим партнером и его/ее пассией?
Психолог Ирина Мамаева считает, что если предположить, что один из супругов до сих пор неравнодушен — ему важно понимать: проживание на одной территории вовсе не гарантирует, что в какой-то момент партнёр «одумается» и захочет всё вернуть. Если решение о разрыве было принято осознанно, то мало что может его изменить. Сторона, которая хочет вернуть отношения, конечно, может делать к этому попытки, но на деле это, скорей всего, обернётся ещё бо́льшими проблемами и переживаниями.
— Если в паре наступил кризис и дело идёт к разрыву, куда лучше в этот период пожить отдельно. Это даст возможность обеим сторонам всё хорошо обдумать и принять взвешенное решение. Количество шансов вернуть партнёра мало зависит от того, проживают люди на одной территории или нет, — считает эксперт. — Того, кто равнодушен, попытки партнёра восстановить отношения будут, скорей всего, раздражать.
Тем, кто все-таки решился продолжать делить общий дом как соседи, эксперт советует заключить письменное соглашение и обозначить свою территорию заранее.
— У каждого из партнёров должно быть личное пространство. Также стоит договориться о правилах пользования бытовыми вещами: можно ли мужу брать ваш утюг или лучше приобрести собственный, — говорит Ирина Мамаева.
Важно, чтобы все договорённости относительно ведения быта и хозяйства были озвучены, а ещё лучше зафиксированы на бумаге. Когда ясно и чётко определено, кто за что отвечает — меньше поводов для конфликтов.
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