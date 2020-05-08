Идет второй месяц, как некоторым видам бизнеса в Новосибирске запрещено работать в привычном режиме. Несколько недель назад правительство пообещало поддержать отрасли, которые наиболее сильно пострадали от пандемии — был составлен целый пакет мер поддержки. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с представителями этих отраслей, чтобы понять, чем они уже смогли воспользоваться. Некоторые согласились говорить только анонимно, объяснив, что «не теряют надежды хотя бы чего-то добиться».
Артур Ганагин (рестораны Дениса Иванова)
— Мы получили только штраф в 50 тысяч рублей за нашу кофейню на Ленина. А если серьезно, то единственной мерой поддержки, доступной уже сегодня, пока остается отсрочка по уплате части налогов. Через полгода их всё равно придётся заплатить, но, по крайней мере, компании не нужно изыскивать эти средства прямо сейчас, при закрытых ресторанах.
Нам действительно могла бы помочь обещанная временная отмена арендных платежей в тех случаях, когда эти помещения принадлежат государству. У нас два довольно крупных объекта такого рода в Новосибирске и один в Москве. Мы обращались к организациям, которые управляют этой недвижимостью, но везде получили отказы. Нам предложили лишь отсрочку платежей.
За кредитами на зарплату не обращались, поскольку, в принципе, не считаем, что эта мера может кому-то помочь, скорее наоборот. Никто пока даже не знает, когда мы сможем восстановить работу. Но даже когда это случится, мы уверены, что обороты заведений будут на уровне 20–30% от прошлогодних. И в такой ситуации платить ещё и по дополнительным кредитам будет совсем тяжело. Есть мера по выплате грантов на зарплату в размере МРОТ. Там, правда, есть целый ряд ограничений, но мы можем претендовать на эту меру. Пока наша заявка на рассмотрении.
Парадоксальная ситуация сложилась с сотрудниками. По закону мы их сейчас не можем официально сократить, равно как и снизить зарплату, хотя понятно, что обеспечить людям прежний уровень дохода физически нет возможности. Но чтобы получить в банке отсрочку по кредитам, человек должен принести справку о том, что его уволили или сократили зарплату. У нас 90% сотрудников обращались в банки за подобными льготами и практически все получили отказы.
Евгения Головкова (сеть кондитерских Kuzina)
— Мы пытаемся использовать все возможности: беспроцентные кредиты, сейчас ждём и будем подавать на гранты для выплаты зарплаты в размере МРОТ, но пока везде отказ или непонимание, как это работает. Я не знаю ни одно предприятие, которое получило хоть один рубль поддержки либо в виде субсидий, либо в виде какой-то отсрочки.
Беспроцентные кредиты — пока везде отказ. На гранты в размере МРОТ можно подавать с 1 мая, через несколько дней узнаём результат. Каникулы по муниципальной аренде тоже пока не работают. Хотя перенос аренды на 2021 год — это просто накопление кредиторской задолженности.
Какие ещё меры? Перенос налогов? Пока нет. Снижение отчислений в Фонд социального страхования — пока нет механизма расчёта. Я каждый день мониторю ситуацию, мы каждый день звоним в Центробанк, банки, в министерства и так далее. Но пока никаких практических результатов это не дало.
Кстати, кроме кондитерских, у нас есть кондитерское производство, которое вообще не является пострадавшей отраслью, хотя объём отгружаемой продукции упал более чем в 2 раза... А у нас трудоустроено 190 человек. Но, по мнению государства, мы в отличной форме.
Валерий Зеленов (швейная фабрика и сеть магазинов одежды Bizzarro)
— Мы пока ничего не получили. И, насколько я знаю, наши коллеги — швейники — тоже. Причём, как выяснилось, компании вроде нашей, которые занимаются одновременно и производством, и торговлей, даже претендовать на кредиты для выплаты зарплаты не имеют права. Поскольку швейные производства в список пострадавших отраслей не вошли. А банки рассматривают запросы, опираясь на сферу деятельности, которая указана первой при регистрации предприятия. Так что получается парадоксальная ситуация, когда небольшой магазин с несколькими сотрудниками на такую помощь имеет право, а компания, в которой работает несколько десятков или даже сотен человек, — нет.
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