— Мы получили только штраф в 50 тысяч рублей за нашу кофейню на Ленина. А если серьезно, то единственной мерой поддержки, доступной уже сегодня, пока остается отсрочка по уплате части налогов. Через полгода их всё равно придётся заплатить, но, по крайней мере, компании не нужно изыскивать эти средства прямо сейчас, при закрытых ресторанах.



Нам действительно могла бы помочь обещанная временная отмена арендных платежей в тех случаях, когда эти помещения принадлежат государству. У нас два довольно крупных объекта такого рода в Новосибирске и один в Москве. Мы обращались к организациям, которые управляют этой недвижимостью, но везде получили отказы. Нам предложили лишь отсрочку платежей.



За кредитами на зарплату не обращались, поскольку, в принципе, не считаем, что эта мера может кому-то помочь, скорее наоборот. Никто пока даже не знает, когда мы сможем восстановить работу. Но даже когда это случится, мы уверены, что обороты заведений будут на уровне 20–30% от прошлогодних. И в такой ситуации платить ещё и по дополнительным кредитам будет совсем тяжело. Есть мера по выплате грантов на зарплату в размере МРОТ. Там, правда, есть целый ряд ограничений, но мы можем претендовать на эту меру. Пока наша заявка на рассмотрении.

