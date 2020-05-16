Людей с температурой заставляют ставить приложение 112 для слежки. Это законно или нет?

Да. Правительство Новосибирской области решило, что если человека по требованию санитарных врачей нужно изолировать, то его местоположение с геолокацией надо контролировать с помощью программы «Мобильное Приложение «112 — Экстренная помощь»» (функционал раздела «COVID 19»).

При этом власти в регионах могут расширять меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответственно, установка такого приложения при подписании постановления об изоляции или согласия на получение медпомощи на дому и соблюдение режима изоляции — законно, пока постановление правительства НСО не оспорено и не признано незаконным.

Если у вас нет смартфона, на который возможно установить приложение — органы власти обязаны обеспечить вас мобильным телефоном с таким приложением. Но ни федеральным, ни региональным законодательством не предусмотрена ответственность за не установку приложения или отказ от использования бесплатно предоставленного смартфона с этим приложением. Правда, если вы откажетесь, то вас могут принудительно госпитализировать в медорганизацию для взятия анализов, наблюдения и лечения. Поэтому, прежде чем отказываться от домашней изоляции и электронного мониторинга, хорошо подумайте.