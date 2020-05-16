Людей с температурой заставляют ставить приложение 112 для слежки. Это законно или нет?

1
Не хочу подписывать документ о 14-дневной изоляции. Так можно?
Коронавирусная инфекция относится к заболеваниям, представляющим опасность для окружающих (включена в соответствующий перечень Постановлением Правительства РФ от 31 января 2020 г. № 66). Если откажетесь подписать постановление о самоизоляции, то вас могут принудительно госпитализировать в инфекционку на 14 дней.
Такая судебная практика в Новосибирске уже есть. Поэтому взвесьте все «за» и «против», прежде чем отказываться подписывать постановление. В сегодняшних реалиях, если у вас нет никаких симптомов, лучше не попадать в какую-либо больницу, где возможно заразиться внутрибольничной инфекцией.
2
Обязательно ли я установить приложение 112 для самоизоляции? А если у меня кнопочный телефон?
Да. Правительство Новосибирской области решило, что если человека по требованию санитарных врачей нужно изолировать, то его местоположение с геолокацией надо контролировать с помощью программы «Мобильное Приложение «112 — Экстренная помощь»» (функционал раздела «COVID 19»).
При этом власти в регионах могут расширять меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответственно, установка такого приложения при подписании постановления об изоляции или согласия на получение медпомощи на дому и соблюдение режима изоляции — законно, пока постановление правительства НСО не оспорено и не признано незаконным.
Если у вас нет смартфона, на который возможно установить приложение — органы власти обязаны обеспечить вас мобильным телефоном с таким приложением. Но ни федеральным, ни региональным законодательством не предусмотрена ответственность за не установку приложения или отказ от использования бесплатно предоставленного смартфона с этим приложением. Правда, если вы откажетесь, то вас могут принудительно госпитализировать в медорганизацию для взятия анализов, наблюдения и лечения. Поэтому, прежде чем отказываться от домашней изоляции и электронного мониторинга, хорошо подумайте.
3
Если выдали постановление об изоляции — должны ли давать больничный?
Да, вместе с таким постановлением вам должны выдать листок нетрудоспособности (можно получить электронный) сроком на 14 дней. Листок нетрудоспособности оформляется без посещения медицинской организации. Если во время самоизоляции вы заболеете, то больничный продлят на время болезни.
4
Могу ли я выносить мусор, если подписал постановление об изоляции?
Людям, которые находятся на обязательной самоизоляции, запрещается выходить из помещения, даже на непродолжительный срок (покупка продуктов/предметов первой необходимости, вынос мусора, отправка/получение почты и так далее). С подобными бытовыми делами вам могут помочь родственники, службы доставки, волонтеры и другие лица — главное, чтобы без личного контакта (безналичный расчет; доставляемые продукты/предметы оставляются у входа в квартиру).
Бытовой мусор, который скапливается в вашей квартире, нужно упаковывать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрывать их и выставлять в коридор. Только предварительно надо позвонить людям, которые будут его утилизировать (выносить).
Если у вас нет возможности договориться с кем-то о покупке продуктов, лекарств и выносе мусора, то нужно указать это в постановлении о самоизоляции и попросить региональный Роспотребнадзор обеспечить всем необходимым.
5
Меня поймали на нарушении обязательной 14-дневной изоляции — что мне будет?
Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ ч. 2 ст. 6.3, нарушение постановления о 14-дневном сроке самоизоляции может грозить вам штрафом от 15 до 40 тысяч рублей.
А если эти действия повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния — вам грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей.
В Новосибирской области такая практика уже тоже сложилась. При назначении наказания судом в каждом конкретном случае изучаются обстоятельства совершенного правонарушения, смягчающие и отягчающие обстоятельства.
6
Можно ли оспорить решение суда о принудительной обсервации или лечении?
Как и любое решение суда, его обжаловать можно в аппеляционном и кассационном порядке. Это право есть у человека, которого поместили на принудительное лечение или обсервацию. Возможно, уже скоро начнутся споры по поводу принудительной госпитализации, когда, например, человек отказался поставить приложение, но никаких клинических проявлений заболевания у него не было. Либо анализ на коронавирус был отрицательный. Здесь будет стоять вопрос о целесообразности помещения, особенно когда не хватает больничных коек.
7
Могут ли меня обследовать или лечить от коронавируса принудительно?
Да, если вы входите в этот перечень: прибыли из-за границы, или из Москвы и Московской области, имеете хронические заболевания или вам за 65 лет. Если у вас при этому есть признаки ОРВИ — также могут принудительно госпитализировать, обследовать и оставить под наблюдением врачей и лечить.
8
Не ношу маску на улице или в магазине. Накажут ли меня за это?
Постановление губернатора Новосибирской области было дополнено подпунктом, который вводит на территории масочный режим. Маску обязательно нужно теперь носить в транспорте, магазине и аптеках. За её отсутствие могут выписать штраф.
9
У всех ли людей с ОРВИ должны брать анализы на коронавирус?
Лабораторные исследования на COVID-19 проводятся в обязательном порядке лицам:
— Вернувшимся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний;
— Контактировавшм с больным COVID-2019;
— С диагнозом «внебольничная пневмония»;
— Старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;
— Находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций — при появлении симптомов респираторного заболевания.
Тестируются также медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, — 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, неисключающих COVID-2019, — немедленно.
Лабораторное обследование на COVID-19 рекомендуется проводить всем лицам с признаками острой респираторной инфекции по назначению медицинского работника.
10
Плановая медицинская помощь в регионе совсем отменена?
Плановая медицинская помощь в регионе сейчас в обязательном порядке оказывается только нескольким группам пациентов:
— пациентам с онкологическими заболеваниями;
— болезнями сердечно-сосудистой системы;
— болезнями эндокринной системы;
— находящимся на заместительной почечной терапии (диализе);
— по направлению лечащего врача поликлиники (или Минздрава региона) в стационаре или дневном стационаре;
— по направлению лечащего врача поликлиники (или Минздравом региона) инструментальные и лабораторные исследования (КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы) — и здесь всё-таки, на мой взгляд, помощь усеченная, не в полном объёме указана.
11
Могут ли медработника перевести на другую должность при эпидемии?
В случае катастрофы природного или техногенного характера, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работника могут перевести без его согласия на срок до одного месяца на другую работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.
При таких переводах оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (статья 72.2 Трудового кодекса РФ).
Если медработник откажется и не выйдет на новую работу, то его могут уволить за прогул. Без согласия работника на другую должность нельзя перевести, например, в другую больницу, то есть к другому работодателю.
12
Я медработник и мне не выдают средства защиты (маски, халаты). Что делать?
В зависимости от вида выполняемых работ профессиональные группы делят на 4 категории риска инфицирования коронавирусом (письмо Роспотребнадзора от 11.04.2020 N 02/6673–2020–32): чрезвычайно высокого, высокого, среднего и малого профессионального риска.
Рекомендую всем медицинским работникам изучить это письмо, чтобы знать, какие именно СИЗ (средства индивидуальной защиты) им положены.
Своевременную выдачу специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену обязан обеспечить за счет своих средств работодатель. В ином случае работник может отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не имеет права требовать от работника их исполнения и обязан оплатить возникший по этой причине простой.
13
Я медработник и заразился коронавирусом на работе. Относится ли это к профессиональному заболеванию?
Повреждение здоровья медицинских работников в результате воздействия вредных или производственных факторов, присутствующих на рабочем месте, может расцениваться как производственная травма либо профессиональное заболевание в зависимости от поражающего фактора.
Одним из видов вредных факторов является биологический, к которому относятся микроорганизмы-продуценты, живые клетки, споры, содержащиеся в биологических препаратах, патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, грибки) — возбудители инфекционных заболеваний.
Значит, коронавирусная инфекция относится к биологически вредным факторам.
Таким образом, коронавирусная инфекция будет признана профессиональным заболеванием у медработника, если во время исполнения своих трудовых обязанностей (иной деятельности: на основании гражданско-правового договора, студенты, привлекаемые по трудовому договору на время прохождения практики, иной деятельности) на него воздействовал вредный производственный фактор — возбудители инфекционных и паразитарных заболеваний.
ВОЗ также рекомендовала признавать инфицирование медицинских работников коронавирусной инфекцией профессиональным заболеванием.
14
На какие выплаты может рассчитывать медработник, если он заболел коронавирусом?
Медработнику должны выплатить, во-первых, пособие по временной нетрудоспособности. Оно выплачивается за весь период временной нетрудоспособности до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100 процентов его среднего заработка.
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с профессиональным заболеванием за полный календарный месяц не может превышать 289 161 рублей (четырехкратный максимальный размер ежемесячной страховой выплаты).
Единовременные и ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются, если по заключению учреждения МСЭ результатом наступления страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности.
Размер единовременной страховой выплаты зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности исходя из максимальной суммы, равной 94 018 рублей + районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате.
В случае смерти застрахованного размер единовременной страховой выплаты составляет 1 миллион рублей.
Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего месячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности, которую определила МСЭ (например, МСЭ определило 30% утраты профессиональной трудоспособности, соответственно ежемесячная выплата будет равна 30% от среднего заработка).