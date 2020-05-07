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Авто Обзор

Миллионы за старьё: топ-5 самых дорогих 20-летних машин на продаже — за что такие деньги

Рассматриваем автомобили 2000 года выпуска, которые до сих пор стоят приличных денег

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Toyota Land Cruiser Prado<br>

Toyota Land Cruiser Prado

Автомобилям, выпущенным в 2000 году, уже 20 лет и они не только продолжают ездить по нашим дорогам, но и до сих пор стоят приличных денег. Это и внедорожники, и минивэны и спортивные автомобили — чтобы выложить миллион и более рублей за 20-летнее железо, нужны веские основания или любовь к конкретной модели. О самых дорогих машинах этого года выпуска на новосибирской вторичке и их состоянии — подробнее в материале НГС.

Nissan Skyline GT-R

Nissan Skyline GT-R<br>

Nissan Skyline GT-R

Абсолютный лидер рейтинга — спортивный Nissan Skyline GT-R за 5 775 680 рублей. Пробег у машины всего 32 тысячи километров, с 2008 года (то есть 12 лет) Skyline находился на консервации. «Настоящий Nissan Skyline GT-R BNR34 в оригинальном японском тюнинге. 900 л.с. Один владелец. Авто таможенное, не распил и не конструктор. На учете в РФ не стояла. Не эксплуатировалась», — уточняет продавец. Так что если кому-то хочется машину для души и гонок — пожалуйста, хорошо сохранившийся автомобиль в идеальном состоянии, почти коллекционный. Сколько стоят другие старые Nissan Skyline на вторичном рынке, смотрите здесь.

Toyota Land Cruiser 100

Toyota Land Cruiser 100

Toyota Land Cruiser 100

Старый добрый Toyota Land Cruiser «сотка» — эти машины в стоимости не теряют годами, на них постоянный твердый ценник — в районе миллиона рублей. Конкретно за этот Land Cruiser просят 1 250 000 рублей, готовы рассматривать возможность обмена. 4,2- литровый 131-сильный дизель, механическая коробка передач, полный привод, заявленный пробег 205 тысяч километров. Автомобиль без видимых повреждений, внешне выглядит хорошо сохранившимся, в салоне опрятный. По ПТС значатся 7 владельцев, последний ездит на машине с 2005 года. Еще варианты Toyota Land Cruiser 100-й серии вы увидите тут.

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado<br>

Toyota Land Cruiser Prado

Младший брат обычного «Крузака» — Toyota Land Cruiser Prado с 4,5-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. Просят за внедорожник 950 000 рублей. Красная машина выглядит нарядно, вероятно за автомобилем регулярно ухаживали. Хорошая комплектация — кожаный салон, мультимедийная система, электроприводы сидений. «Машину очень люблю и лелею, видно по его состоянию. Сигнализация с запуском, резина зима/лето на литье от свежих «Прадо». Ходовая, двигатель в идеале, масло только оригинал Toyota», — пишет владелец. Уточняется, что на внедорожник установлено газобалонное оборудование — можно сэкономить на топливе. Еще больше 20-летних «Прадиков» с ценами на них вы увидите здесь.

Lexus LX 470

Lexus LX 470

Lexus LX 470

Технически схожий с Land Cruiser внедорожник, но более престижный — все-таки Lexus. За этот экземпляр просят 900 000 рублей — пробег у машины указан в 230 тысяч километров, двигатель бензиновый 4,7-литровый, коробка автомат. Автомобиль тоже оснащен газобалонным оборудованием — видимо обладание такими машинами влечет серьезные расходы на топливо, вот владельцы и переходят на газ. В ПТС значатся 4 владельца, продавец готов к торгу. Еще варианты старых Lexus LX 470 смотрите тут.

Mitsubishi Delica

Mitsubishi Delica

Mitsubishi Delica

Минивэн Mitsubishi Delica — маленький дом на колесах. За машину просят 820 000 рублей, пробег у нее 185 тысяч километров, двигатель бензиновый 3-литровый, привод полный, коробка автоматическая, руль правый. Этот автомобиль также переведен на газ. «Ходовку сделал. Масла поменял, крестовины поменял. ГБО только установил. Машина в поряде. Соли не видала», — рассказывает продавец. Другие Mitsubishi Delica в разном состоянии вы увидите здесь.

Какая машина стоит своих денег?

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    Авто с пробегомToyotaLexus
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