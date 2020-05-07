Миллионы за старьё: топ-5 самых дорогих 20-летних машин на продаже — за что такие деньги

Автомобилям, выпущенным в 2000 году, уже 20 лет и они не только продолжают ездить по нашим дорогам, но и до сих пор стоят приличных денег. Это и внедорожники, и минивэны и спортивные автомобили — чтобы выложить миллион и более рублей за 20-летнее железо, нужны веские основания или любовь к конкретной модели. О самых дорогих машинах этого года выпуска на новосибирской вторичке и их состоянии — подробнее в материале НГС.
Nissan Skyline GT-R
Абсолютный лидер рейтинга — спортивный Nissan Skyline GT-R за
Toyota Land Cruiser 100
Старый добрый Toyota Land Cruiser «сотка» — эти машины в стоимости не теряют годами, на них постоянный твердый ценник — в районе миллиона рублей. Конкретно за этот Land Cruiser просят
Toyota Land Cruiser Prado
Младший брат обычного «Крузака» — Toyota Land Cruiser Prado с 4,5-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. Просят за внедорожник 950 000 рублей. Красная машина выглядит нарядно, вероятно за автомобилем регулярно ухаживали. Хорошая комплектация — кожаный салон, мультимедийная система, электроприводы сидений. «Машину очень люблю и лелею, видно по его состоянию. Сигнализация с запуском, резина зима/лето на литье от свежих «Прадо». Ходовая, двигатель в идеале, масло только оригинал Toyota», — пишет владелец. Уточняется, что на внедорожник установлено газобалонное оборудование — можно сэкономить на топливе. Еще больше 20-летних «Прадиков» с ценами на них вы увидите здесь.
Lexus LX 470
Технически схожий с Land Cruiser внедорожник, но более престижный — все-таки Lexus. За этот экземпляр просят 900 000 рублей — пробег у машины указан в 230 тысяч километров, двигатель бензиновый 4,7-литровый, коробка автомат. Автомобиль тоже оснащен газобалонным оборудованием — видимо обладание такими машинами влечет серьезные расходы на топливо, вот владельцы и переходят на газ. В ПТС значатся 4 владельца, продавец готов к торгу. Еще варианты старых Lexus LX 470 смотрите тут.
Mitsubishi Delica
Минивэн Mitsubishi Delica — маленький дом на колесах. За машину просят 820 000 рублей, пробег у нее 185 тысяч километров, двигатель бензиновый 3-литровый, привод полный, коробка автоматическая, руль правый. Этот автомобиль также переведен на газ. «Ходовку сделал. Масла поменял, крестовины поменял. ГБО только установил. Машина в поряде. Соли не видала», — рассказывает продавец. Другие Mitsubishi Delica в разном состоянии вы увидите здесь.
Какая машина стоит своих денег?
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