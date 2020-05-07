Миллионы за старьё: топ-5 самых дорогих 20-летних машин на продаже — за что такие деньги

Автомобилям, выпущенным в 2000 году, уже 20 лет и они не только продолжают ездить по нашим дорогам, но и до сих пор стоят приличных денег. Это и внедорожники, и минивэны и спортивные автомобили — чтобы выложить миллион и более рублей за 20-летнее железо, нужны веские основания или любовь к конкретной модели. О самых дорогих машинах этого года выпуска на новосибирской вторичке и их состоянии — подробнее в материале НГС.

Nissan Skyline GT-R

