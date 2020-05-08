«Это единственный способ не сойти с ума»: как эпидемия изменила отношение к крышам многоэтажек

В тот момент, ещё за месяц до введения режима самоизоляции в России, я и не подозревал, что тема с эксплуатируемой кровлей в качестве инструмента для психологической разгрузки непосредственно коснётся меня и нашей проектной компании, но об этом чуть позже.



Итак, почему в современных городах по всему миру всё чаще появляются эксплуатируемые кровли и почему они становятся всё более востребованными?



Причина 1. Самым главным аргументом в Центральной и Северной Европе (там, где Грета Тунберг живёт) является экологический подход, который гласит, что сколько земли отбирает построенное здание, столько оно и должно вернуть в виде благоустроенной верхней плоскости. Особенно много в последнее время современных зданий с площадками для спорта и отдыха построено именно в Скандинавских странах. При этом надо понимать, что плотность застройки в этом регионе достаточно мала, чтобы можно было заморачиваться с нехваткой придомовых территорий. Более того, в этих странах очень снежно и ветрено, что, конечно, выбивает тумбочку из-под ног у «диванных экспертов», которые начинают рассуждать про уникальность жёсткого климата в Сибири. Да, климат у нас тот ещё, но через несколько лет люди на Марс полетят. Поэтому технически всё решаемо.