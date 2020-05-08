«Это единственный способ не сойти с ума»: как эпидемия изменила отношение к крышам многоэтажек

Новосибирцы, да и россияне вообще, не то чтобы усердствуют в самоизоляции: на улицах всё равно много людей. Но в парках и скверах уже не посидишь на солнышке: сперва доступ туда просто перекрыли, а потом их ещё и патрулировать начали. Балконы и лоджии, пожалуй, единственные легальные места прогулок для самоизолировавшихся. Новосибирский архитектор Артур Лотарев считает, что сейчас — самое время пересмотреть сибирское отношение к обитаемым крышам. В своей колонке для НГС он объяснил почему.
— Сейчас многие пытаются понять и спрогнозировать, каким будет мир будущего после пандемии. В том числе в каком направлении будет развиваться градостроительство и архитектура. Всё больше рассуждают о социальном дистанцировании и о том, какими должны быть жилые дома, офисы и торговые центры, чтобы можно было длительное время находиться в режиме самоизоляции без потери качества проживания.
Безусловно, строительная отрасль в нашей стране очень инертна и консервативна, чтобы мгновенно отреагировать на текущую ситуацию, ведь от момента выбора площадки до окончания строительства проходит несколько лет. Но уже сейчас архитекторам и застройщикам в проектах можно смело закладывать ряд очевидных опций, которые так или иначе могут решать задачи обеспечения социальной безопасности в крупных городах. Тем более что они достаточно просты и не требуют серьёзных финансовых затрат. Более того, есть юридическая и нормативная база для их реализации. Речь идёт об эксплуатируемых кровлях — этом незаслуженно игнорируемом в Сибири элементе здания, история использования которого насчитывает много тысяч лет.
В начале апреля я позвонил одному из своих заказчиков. Оказалось, что он улетел в отпуск в Израиль, после чего страну закрыли на жёсткий карантин. Он рассказал, что всем жителям запретили выходить из своих домов, а за появление на улице без специального разрешения прилетали серьёзные штрафы. При этом в телефоне во время нашего разговора я отчётливо слышал ветер в микрофоне и пение птиц. Всё оказалось банально просто: его дом, как и множество соседних, имел эксплуатируемую кровлю, на которой все жители могли в любое время дня и ночи дышать воздухом свободы, подставлять лицо солнцу, выгуливать собак и детей, жарить гриль и поплёвывать сверху на полицейские патрули.
«По его словам, только благодаря возможности гулять на этой кровле он ещё не сошёл с ума»
В тот момент, ещё за месяц до введения режима самоизоляции в России, я и не подозревал, что тема с эксплуатируемой кровлей в качестве инструмента для психологической разгрузки непосредственно коснётся меня и нашей проектной компании, но об этом чуть позже.
Итак, почему в современных городах по всему миру всё чаще появляются эксплуатируемые кровли и почему они становятся всё более востребованными?
Причина 1. Самым главным аргументом в Центральной и Северной Европе (там, где Грета Тунберг живёт) является экологический подход, который гласит, что сколько земли отбирает построенное здание, столько оно и должно вернуть в виде благоустроенной верхней плоскости. Особенно много в последнее время современных зданий с площадками для спорта и отдыха построено именно в Скандинавских странах. При этом надо понимать, что плотность застройки в этом регионе достаточно мала, чтобы можно было заморачиваться с нехваткой придомовых территорий. Более того, в этих странах очень снежно и ветрено, что, конечно, выбивает тумбочку из-под ног у «диванных экспертов», которые начинают рассуждать про уникальность жёсткого климата в Сибири. Да, климат у нас тот ещё, но через несколько лет люди на Марс полетят. Поэтому технически всё решаемо.
Ещё в 2011 году наша компания запроектировала концептуальный жилой дом «Берлин» на Красном проспекте, где основными элементами здания были эксплуатируемые террасы и кровли с зелёными насаждениями и придомовыми территориями. Несколько лет стройка находилась в вялотекущем режиме, но в последние дни все заметно поменялось для тех, кто постоянно проходит мимо. Началось устройство фасадов и подготовка к запуску тепла. При этом концепция с устройством эксплуатируемой кровли осталась неизменная. Мы достаточно серьёзно проработали технические вопросы, но для нас на первое место по важности вышли вопросы организации дальнейшей эксплуатации. Ключевой момент — это уборка снега зимой, для этого предусмотрена установка снегоплавильного оборудования. Уже несколько зимних сезонов такое устройство функционирует на кровле здания Технопарка в Академгородке.
Причина 2. В Южной Европе, на Ближнем Востоке, в странах Азии, включая Японию, основным аргументом в пользу устройства эксплуатируемых кровель служит дефицит городских территорий. Зачастую такие кровли являются единственной придомовой территорией. Например, я видел детские сады в Токио, в которых площадки для игр и прогулок были только на кровлях. Тема дефицита земли актуальна и для центра Новосибирска.
Причина 3. Повышение рыночной стоимости здания и решение вопросов многофункциональности в ситуации ужесточения конкуренции. Многие скажут, что для нашего города — это не самый важный аргумент, конкуренции как таковой нет. Все эти годы происходил процесс удовлетворения первичной потребности населения в квадратных метрах. Однако, по Шекспиру, ничто не вечно под луной. Девелоперы скоро вынужденно столкнутся с реальностью, когда придётся предложить потребителям что-то более интересное, чем двор без машин или видеонаблюдение на всей территории, и зелёные кровли могут добавить позитива отделам продаж.
Причина 4. Всё более мощно и осознанно врываются в нашу повседневность модернистские подходы в современной архитектуре, которые рассматривают город как сложный 3D-механизм, в котором кровли являются так называемым «пятым фасадом». Особенно это актуально для центральных частей городов, когда рядом находятся как высокие, так и низкие здания. Виды из окна, по итогам последних исследований ученых, становятся не менее важными для улучшения психологического здоровья городских жителей, чем цвет стен или потолка в квартирах. Это «визуальная экология».
«Намного приятнее смотреть в окно на зелёную кровлю соседнего дома, где ребёнок играет со своей собакой, чем на вентканалы и телевизионные антенны»
Причина 5. Решение проблем повышения энергоэффективности зданий. Сейчас затраты на энергообеспечение одного квадратного метра в нашей стране, по сравнению с ведущими европейскими странами, выше более чем в 5 раз. Зимой это обогрев помещений, летом — охлаждение. Особенно это актуально для офисных и торговых центров. Эксплуатируемые кровли с зелёными насаждениями способны уменьшить тепловую нагрузку в несколько раз. В Швейцарии местные архитекторы с гордостью нам показывали торгово-офисное здание, на кровле которого был разбит парк с деревьями и небольшим прудом, куда можно было выйти погулять как из торговой части, так и из офисов на верхних этажах. К слову, стоимость аренды в этом здании была выше, чем в соседних. И уходить с этой кровли как-то не хотелось. Кстати, в посёлке «Пригородный простор» под Новосибирском на общественном здании удалось реализовать экокровлю, которая решает вопросы как энергоэффективности, так и визуальной экологии.
Причина 6 — новая. Самоизоляция показала человечеству, что важно выстраивать социальные коммуникации иначе, чем раньше. На первое место стали выходить вопросы безопасности проживания в системе густонаселенных городов. Это та самая «израильская история» с моим знакомым, когда жители домов, где есть эксплуатируемые кровли, смогли более комфортно и безопасно пережить период карантина. В мире будущего наличие приватных обособленных общественных пространств типа кровель, безусловно, будет влиять на принятие решения: селиться в этом доме или рискнуть остаться замкнутым в четырёх стенах в случае повторения подобных ситуаций. А сомневаться в том, что они будут повторяться, не очень дальновидно.
Особую прелесть наличия эксплуатируемой кровли на собственном примере почувствовали сотрудники нашей компании. Наше здание — одно из немногих в городе, которое её имеет, и мы этим активно пользуемся (особенно в последние недели). Это позволяет минимизировать контакты с внешним миром, когда, не выходя на улицу, мы в перерывах дышим свежим воздухом, принимаем солнечные ванны, смотрим на молодую зелень и реку Обь. И эта возможность обеспечения изолированности узкого круга лиц с сохранением комфортного режима работы и отдыха повышает нашу и общественную безопасность.
Конечно, эксплуатируемые кровли не спасут мир, но обратить на них пристальное внимание девелоперам и жителям города нужно обязательно как на один из важных элементов городской среды.
Согласны с автором?
Запрет гулять в парках — это, конечно, отдельная тема для дискуссии. Обозреватель НГС Стас Соколов считает, что парки для жителей городов во время эпидемии не менее нужны, чем метро — и более безопасны. Вот его авторская колонка на эту тему.
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