«Легла и собралась умирать». История сибирячки, у которой в 48 лет начали бесконтрольно дрожать руки и ноги

Жительница Новосибирска Людмила Седлецкая 10 лет назад обратилась к врачам из-за хондроза, а они заметили у неё изменение почерка. Именно так она узнала о своём новом диагнозе — болезни Паркинсона. Заболевание прогрессировало: у Людмилы, как и у многих пациентов, быстро появились другие симптомы — тремор (дрожание) конечностей, депрессия. Она не могла ходить так, как раньше, и вообще решила, что жизнь закончилась в 48 лет. Но в 2016 году ей сделали операцию — вшили под кожу устройство, которое помогает контролировать движения рук и ног. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у Людмилы, как она справилась с депрессией и научилась ценить радости жизни, почему ей пришлось делать вторую операцию и с каким прибором она теперь делает всё по дому и на работе.
«Думала, обычный хондроз»
Людмила Седлецкая живёт в частном секторе, поэтому работы — как в доме, так и во дворе — очень много. К тому же у неё есть несколько кошек и собак, с которыми она очень ловко управляется — встречает нас во дворе, чтобы провести мимо уличной собаки, а дома уводит в другую комнату таксу, чтобы та не мешала разговору. Остаться разрешили только трем котам, которые то и дело играли с фотоаппаратом нашего корреспондента и забирали у меня диктофон.
Еще несколько лет назад такой образ жизни — дела по дому, встреча гостей, уход за животными — был для сибирячки непозволительной роскошью. Из-за депрессии она с трудом заставляла себя встать с кровати, а если и вставала, то даже простейшую работу выполняла с трудом. У Людмилы — болезнь Паркинсона. О своем диагнозе она узнала случайно 10 лет назад, когда ей было 48 лет.
— У меня одна рука повисла — я думала, что это хондроз, как обычно. Легла на лечение, а обнаружилось, что у меня изменился почерк — у меня всегда был хороший, красивый почерк, а стал медленный и буквы такие маленькие-маленькие. Невролог отправила меня к паркинсонисту, потому что изменение почерка — один из первых признаков болезни.
Людмила показывает руки и спрашивает, заметно ли лёгкое дрожание. Если не знать, у какого именно пациента мы находимся в гостях, то можно было бы и не заметить. Обычно руки у Людмилы трясутся ещё меньше, просто сегодня она немного разволновалась из-за интервью.
— Потом трясучка началась — руки тряслись, слабость, изменилась походка. Ни ноги, ни руки не слушаются, — вспоминает сибирячка.
Раньше о такой болезни Людмила даже не знала, а после того, как ей поставили диагноз, она стала замечать таких же людей на улице, как она — у которых трясутся руки.
Из-за болезни Людмиле пришлось уволиться с шоколадной фабрики, где она отработала 20 лет — глазировала конфеты.
— У меня была такая депрессия! Я легла и лежала, на работу не ходила: то писала заявления на отгулы, то донорские — я донором была. Потом уволилась. Легла и собралась умирать. Ничего не хотела делать, даже не могла есть, только пила. Довела себя до такого состояния, что у меня нарушился глотательный рефлекс — не могла проглотить.
Людмила вспоминает, что даже не могла самостоятельно помыть посуду — не было сил прижать к ней губку:
— Силы в руках нет! Просто возюкаешь, возюкаешь...
Как-то к Людмиле пришла участковый терапевт и сказала, что не нужно доводить себя до такого состояния, обратила внимание на прекрасное солнце за окном и подтолкнула её к постепенному выходу из такого состояния.
Что такое болезнь Паркинсона и как её лечить
Врач-невролог клиники Мешалкина Анна Брусянская объясняет, что болезнь Паркинсона — это хроническое прогрессирующее заболевание, которое связано c быстрым расходом медиатора дофамина. Оно характеризуется наличием двигательных нарушений — в основном, это тремор или скованность:
— Но есть и другие, так называемые немоторные проявления болезни — вегетативные нарушения. Например, перепады настроения, повышенная потливость, слюнотечение, перепады артериального давления, нарушения моторики кишечника и депрессия практически у 80% пациентов.
Само заболевание достаточно распространённое: 150–200 пациентов на 100 тысяч населения, говорит Анна Брусянская. Ему подвержены в основном люди старшего возраста, которым за 60 лет. Но сейчас болезнь Паркинсона, как и многие другие заболевания, молодеет: её выявляют и в 20–30 лет.
Есть консервативное лечение — в основном, все пациенты получают противопаркинсонические препараты. На начальных стадиях можно подобрать терапию, есть хорошие результаты, но при прогрессировании заболевания либо этой терапии не хватает, либо появляются какие-либо побочные эффекты.
С 2015 года клиника Мешалкина использует хирургический метод лечения болезни Паркинсона — через него прошли уже более 70 пациентов.
— У нас проводится хирургическое лечение этого заболевания — глубинная стимуляция подкорковых ядер (это имплантация в организм пациента устройства, которое посылает электрические импульсы в определённую часть мозга. — Прим. ред.). Это операция, которая направлена не на разрушение каких-то структур головного мозга, а на стимуляцию подкорковых ядер, которые отвечают за перечисленные симптомы — дрожание, скованность. Плюс нейростимуляции в том, что это вмешательство обратимое: если появляются какие-то побочные эффекты или осложнения, то убирается система и пациент возвращается на свой исходный уровень, — рассказывает Анна Брусянская.
Есть заряжаемые и незаряжаемые системы. Первые рассчитаны лет на 20, а вторые — на 3–5 лет. Незаряжаемые требуют замены батарейки (генератора), которая установлена в подключичной области, не всей системы. Это вмешательство непродолжительное (порядка 40–50 минут), под местным наркозом.
Однако этот вид лечения подходит не всем пациентам — только 20% от всех больных, потому что есть определённые показания и противопоказания.
— Пациент должен быть относительно молодой (желательно до 65 лет), кроме того, он не должен иметь нарушения памяти и психики, чтобы мог понимать, как пользоваться системой стимуляции. У него есть пульт управления, с помощью которого пациент может контролировать воздействия нейростимулятора, — объясняет невролог
Пациентам делают операции по квотам, а стоимость платной операции — 1,5 миллиона рублей.
Как операция изменила жизнь Людмилы Седлецкой
В декабре 2016 года Людмиле Седлецкой сделали такую операцию в клинике Мешалкина. Ей установили специальный прибор под ключицей с правой стороны. Она управляет им с помощью специального устройства, которое очень походит на мобильный телефон. Там можно установить цифру, которая регулирует интенсивность тремора.
— Мне дали приборчик, как телефон мобильный. Набираешь код и регулируешь дрожание рук. Пока я остановилась вот на этом, — показывает Людмила лёгкое, едва заметное, дрожание.
Людмила постоянно, через пару фраз, повторяет слова благодарности врачам, которые ей помогли — и неврологу, и хирургам.
— Сейчас я хоть сама за собой ухаживаю и на работу хожу, пол мою в музыкальной школе. Жить можно, особенно по сравнению с тем, как было, — радуется Людмила Седлецкая.
Сейчас она не ощущает, что в организме есть прибор, чувствует его, только когда моется.
— Я стараюсь не обращать внимания. Он мне не мешает.
«Я даже рада, что мою пол!»
Правда, в её жизни был момент, когда вновь пришлось вспомнить, как плохо жить с болезнью Паркинсона. Через 2,5 года после операции прибор вышел из строя, потому что в 2016 ещё не было заряжаемых систем и пациентке сначала поставили незаряжаемую. Так, Людмиле сделали новую операцию и поставили систему, которой хватит на более долгий срок.
— Пока квоту ждала, я лежала, старалась никуда не выходить, таблетки пила. Сейчас стараюсь таблетки не пить. А когда прибора не было, таблетки приходилось пить каждые два-три часа, — вспоминает Людмила Седлецкая.
Теперь она может готовить себе и другим, поливать цветы, заправлять постель и даже убирать снег во дворе.
— После операции я теперь с таким удовольствием выхожу на улицу! Я так рада, что иду на работу, что выхожу в магазин, куда-то ещё. Я даже рада, что мою пол! Счастье, что я своими ногами хожу и любуюсь на дома, на деревья, на звёзды. А когда я пошла в парикмахерскую, то вообще была на седьмом небе, что меня оболванили! Я привыкла коротко стричься, а волосы отросли, — радостно рассказывает Людмила Седлецкая.
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