«Легла и собралась умирать». История сибирячки, у которой в 48 лет начали бесконтрольно дрожать руки и ноги

«Думала, обычный хондроз»

Людмила Седлецкая живёт в частном секторе, поэтому работы — как в доме, так и во дворе — очень много. К тому же у неё есть несколько кошек и собак, с которыми она очень ловко управляется — встречает нас во дворе, чтобы провести мимо уличной собаки, а дома уводит в другую комнату таксу, чтобы та не мешала разговору. Остаться разрешили только трем котам, которые то и дело играли с фотоаппаратом нашего корреспондента и забирали у меня диктофон.

Еще несколько лет назад такой образ жизни — дела по дому, встреча гостей, уход за животными — был для сибирячки непозволительной роскошью. Из-за депрессии она с трудом заставляла себя встать с кровати, а если и вставала, то даже простейшую работу выполняла с трудом. У Людмилы — болезнь Паркинсона. О своем диагнозе она узнала случайно 10 лет назад, когда ей было 48 лет.

— У меня одна рука повисла — я думала, что это хондроз, как обычно. Легла на лечение, а обнаружилось, что у меня изменился почерк — у меня всегда был хороший, красивый почерк, а стал медленный и буквы такие маленькие-маленькие. Невролог отправила меня к паркинсонисту, потому что изменение почерка — один из первых признаков болезни.