День из жизни Новосибирска, где уже почти 700 человек заболели коронавирусом — онлайн-хроника

В обсерваторах сегодня на карантине живут не только люди. Вот, например, один день из жизни утки Бориславы, которая вместе со своими хозяевами не без приключений прилетела в Новосибирск из Вьетнама.
Пока в Новосибирске готовятся ввести электронные пропуска, в Чите их уже пытаются отменить. За три дня под обращением к губернатору Забайкалья Александру Осипову об отмене электронных пропусков как меры борьбы с распространением коронавируса подписались в общей сложности больше 8 тысяч человек, пишет издание «Чита.ру». Вдобавок местные юристы пытаются через суд признать постановление о цифровом пропускном режиме незаконным. Интересно, получится ли.
Множество людей по всей стране из-за пандемии потеряли работу. И теперь перед ними стоит проблема: найти работу нужно, а из дома выходить, по идее, нельзя. Наши коллеги подготовили инструкцию, как удалённо встать на биржу труда, найти новую работу и пройти собеседование. Оказалось, это не так сложно. Ну, теоретически.
Хотя первые весенние дожди частично смыли накопившуюся за зиму пыль, проблема всё ещё существует. Читатели НГС убеждены, что виноваты во всём городские службы, которые плохо справляются с уборкой, так что журналист НГС Ксения Лысенко задала все накипевшие вопросы об этом главному по городскому хозяйству — Олегу Клемешову. Почитайте, как мэрия объясняет городскую запылённость и как с ней борется.
Индекс самоизоляции в Новосибирске на половину десятого утра составляет 3,6 — не так уж плохо. Из соседей более сознательные томичи и омичи — там он составляет 3,8 и 3,9 соответственно. А в Северске ситуация вообще близится к идеальной с индексом 4,4.
Чем займётесь сегодня?
К утру 5 мая в России за сутки выявили больше 10,5 тысяч заболевших коронавирусом, 61 из них приходится на Новосибирскую область — сегодня число заражённых в регионе составляет 681. При этом 179 человек смогли побороть вирус и выздороветь. Совсем скоро оперштаб Новосибирской области опубликует новые данные — надеюсь, выздоровевших будет много.
Несмотря на погоду и отсутствие восхищённой публики, на набережной распустились тысячи тюльпанов. Если вдруг понаблюдать за цветущей природой на даче вы не можете, то посмотрите этот яркий весенний фоторепортаж Александра Ощепкова.
При этом полицейские продолжают наказывать тех, кто нарушает введённые в городе ограничения: по информации оперативного штаба по коронавирусу, за два предыдущих дня протоколы составили ещё на 50 новосибирцев. Всего таких протоколов уже больше 500. А сегодня к проверкам присоединятся Минпромторг и Минтранс: они будут следить за выполнением ограничений в магазинах и общественном транспорте.
Доброе утро, новосибирцы! Меня зовут Лиза Пичугина, сегодня я буду следить, как развиваются события в городе и в стране, и рассказывать вам все свежие новости о пандемии.
Главной новостью вчера стало сообщение о том, что Новосибирск готовится к введению электронных пропусков. Анатолий Локоть заявил, что режим можно ввести уже с 6 мая — то есть завтра. Решение теперь только за губернатором.