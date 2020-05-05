День из жизни Новосибирска, где уже почти 700 человек заболели коронавирусом — онлайн-хроника

Сегодня — последний день длинных выходных перед короткой рабочей неделей. Выходные выдались в целом тёплыми, но за последние сутки погода будто отыгралась за аномально тёплый апрель, остудив город до снегопада. Вторник тоже не обещает быть тёплым. Каким в итоге будет этот день и что произойдёт в городе? Ждёт ли нас новый рекорд по числу заболевших коронавирусом или мы, наконец, поставим рекорд по выздоровевшим?

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