В самоизоляции надо не грустить, а искать положительные моменты. Например, вынужденное сидение дома научит нас брать максимум от онлайна. Заказать еду навынос — это лишь вершина айсберга интернет-возможностей, в Сети в условиях карантина можно решить сотни вопросов, которые раньше требовали хождений по инстанциям, сотен бумажек и долгих часов в очередях, получить справку, льготу, оформить больничный, встать на учет как безработный или самозанятый.

«Госуслуги»



Портал изначально создавался, чтобы по максимуму перевести услуги различных ведомств в онлайн. Если у вас до сих пор нет личного кабинета, пришло время его завести. Здесь несколько сотен услуг, которые можно получить онлайн полностью или частично. Нужную услугу легко найти в соответствующей рубрике или просто через строку поиска. В каждой есть четкая инструкция. Например, чтобы зарегистрировать рождение ребенка, нужно заполнить заявление в электронном виде и записаться на посещение отдела ЗАГС, чтобы получить само свидетельство. Подобным же образом следует действовать, если нужно заменить паспорт или получить загран. Подать заявление можно на портале госулуг, а за реальным документом нужно идти в отделение полиции.