В самоизоляции надо не грустить, а искать положительные моменты. Например, вынужденное сидение дома научит нас брать максимум от онлайна. Заказать еду навынос — это лишь вершина айсберга интернет-возможностей, в Сети в условиях карантина можно решить сотни вопросов, которые раньше требовали хождений по инстанциям, сотен бумажек и долгих часов в очередях, получить справку, льготу, оформить больничный, встать на учет как безработный или самозанятый.
«Госуслуги»
Портал изначально создавался, чтобы по максимуму перевести услуги различных ведомств в онлайн. Если у вас до сих пор нет личного кабинета, пришло время его завести. Здесь несколько сотен услуг, которые можно получить онлайн полностью или частично. Нужную услугу легко найти в соответствующей рубрике или просто через строку поиска. В каждой есть четкая инструкция. Например, чтобы зарегистрировать рождение ребенка, нужно заполнить заявление в электронном виде и записаться на посещение отдела ЗАГС, чтобы получить само свидетельство. Подобным же образом следует действовать, если нужно заменить паспорт или получить загран. Подать заявление можно на портале госулуг, а за реальным документом нужно идти в отделение полиции.
Электронного заявления достаточно, чтобы получить путинскую ежемесячную выплату семьям, имеющим право на маткапитал. Получить сам сертификат на материнский капитал тоже можно из дома: с 15 апреля Пенсионный фонд оформляет его автоматически, когда получает сведения о рождении ребёнка. Онлайн можно и записать ребенка в детсад.
Из дома же можно проверить состояние своего пенсионного счета, наличие автомобильных штрафов, судебной или налоговой задолженностей, отправить налоговую декларацию, получить справку об отсутствии судимости и подать заявку на прописку.
Фонд социального страхования России
На сайте Фонда социального страхования России можно оформить больничный по карантину. Для авторизации понадобятся логин и пароль от сайта «Госуслуги».
Для возрастных работников оформить больничный должен работодатель. Вернувшиеся из-за границы могут сделать это самостоятельно. В личном кабинете можно подать заявление за себя и своих близких, которые живут вместе с вами.
Все это позволит получить больничные — все листы нетрудоспособности оформляются с участием Фонда социального страхования, он же выплачивает пособие.
Портал «Работа в России»
На портале «Работа в России» можно зарегистрироваться как безработному. Все предельно просто: кликнуть на синий баннер «Подать заявление на выплату пособия по безработице онлайн» или красный баннер в верхней части главной страницы «Встать на учет в качестве безработного "Подать заявление"».
Нужно будет заполнить резюме и заявление о предоставлении гражданину государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы.
Соискателей строго предупреждают: все данные будут перепроверять, так что не лукавьте. Когда все указанные сведения будут подтверждены, служба занятости предложит вам вакансии. Если ничего не подойдет, не позднее 11 дня со дня подачи заявления вас признают безработным и назначат пособие. Оно, к слову, с недавних пор повышено до уровня МРОТ —
Федеральная налоговая служба
На сайте ФНС России можно зарегистрировать ИП онлайн. Правда, для этого у вас уже должна быть электронная подпись. Если ее нет, обратитесь за помощью к нотариусу — многие из них продолжают работу на удаленке и имеют право регистрировать индивидуальных предпринимателей с помощью своей электронной подписи.
Если вы в самоизоляции решили печь тортики на продажу или вяжете шапочки и продвигаете их в своем Instagram, а большое предприятие не планируете, достаточно зарегистрироваться как самозанятому. Это еще проще — нужно скачать мобильное приложение «Мой налог» и пройти регистрацию там. В этой же программе вы сможете платить налоги со своих доходов. Стать самозанятым можно даже с сохранением основной работы.