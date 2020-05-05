Работа на диване: как встать на биржу труда, не покидая квартиры

Следующее действие — публикация резюме. Заполните все поля, чтобы для вас нашлось как можно больше вариантов. Из плюсов — не надо никуда нести копию трудовой, справку о среднем заработке. Достаточно лишь указать сферу и должность, в которой хотите трудиться, желаемую зарплату, образование, регион проживания и места, где вы работали раньше.

После сохранения резюме отправляется на проверку в службу занятости. Результаты будут отправлены на указанную вами электронную почту.

Шаг второй: заполнение заявления на пособие по безработице

После отправки резюме на проверку выбирайте пункт «Подать заявление» в строке «Встать на учёт в качестве безработного». Сначала проверьте правильность заполненных данных в появившемся окне. Если они не верны — зайдите на «Госуслуги» и внесите исправления. Далее в блоке «Резюме» выберете раннее опубликованное, а в блоке «Адрес места жительства» укажите действующий адрес регистрации (который указан в паспорте или справке). В блоке «Место оказания услуги» укажите центр занятости, с которым удобнее всего взаимодействовать и способ получения выплат. После нажатия на «Отправить заявление» — оно попадёт в базу. Подробный алгоритм действий также прописан на портале.

