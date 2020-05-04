Расскажите бабушкам: как уберечь пожилых родственников от мошенников и коронавируса

1
Сделайте так, чтобы пожилые меньше выходили на улицу
В разгар теплых майских дней это сделать еще сложнее, чем в начале марта, когда коронавирус только добрался до российских границ, но необходимо сделать все возможное, чтобы пожилые родственники как можно больше времени проводили дома. Никаких походов в МФЦ, банки, магазины и прочие места большого скопления людей. Тем более что многие заведения сократили часы работы на карантине.
Нужно оплатить что-то в банке? Помогите пенсионерам освоить те же самые услуги в интернете или возьмите некоторые обязанности на себя. Это не так сложно, зато значительно сократит риски. Следите, чтобы ваши родственники чаще проветривали дом и помогайте с влажной уборкой.
2
Обеспечьте стариков продуктами
Чтобы не создавать ажиотаж в магазинах, не нужно затариваться продуктами на ближайший год. Возьмите только самое необходимое, но с небольшим запасом. Крупы, макароны, овощи, вода, консервы — это продукты с очень долгим сроком годности, которые всегда пригодятся на кухне. Не забывайте о фруктах и овощах — это витамины, клетчатка и совсем немного сахара. Если знаете, что в вашем доме живут пожилые люди, которым некому помочь, предложите сходить в магазин за них. Вам ведь все равно по пути.
3
Научите проверять документы даже у волонтеров
Если старикам некому помочь с покупкой продуктов, то эти функции на себя с радостью возьмут псевдоволонтеры. Доброжелательные молодые люди и девушки могут появиться на пороге квартиры с предложением сходить в магазин, но главное, что должно насторожить в этой ситуации — то, что никто вот так, без предупреждения, свою помощь адресно не оказывает. Это должны быть сотрудники хотя бы известной благотворительной организации, к тому же, перед посещением волонтеры всегда согласовывают время визита.
У настоящих добровольцев всегда должны быть с собой документы (паспорт и специальные бейджи), в начале беседы эти люди должны назвать номер заявки. Подтвердить личности добровольцев также можно по телефону волонтерского штаба.
4
Помогите оплатить коммуналку
Большинство пожилых людей воспитано так, что все счета у них должны быть оплачены вовремя. Поэтому они запросто пойдут в кассы, как только увидят в почтовом ящике квитанцию. Ваша задача — опередить их. Помогите родственникам с дистанционной оплатой коммунальных услуг, передачей показаний счетчиков, получением пенсии и другими финансовыми заботами.
5
Не давайте посторонним оплачивать услуги ЖКХ
С предложением помочь с оплатой коммунальных услуг в дверь пенсионеров могут постучаться и разные люди, представляющиеся сотрудниками управляющей компании. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации — это захлопнуть двери перед их носом и сообщить об инциденте в полицию. Потому что это мошенники.
Схема проста: они говорят, что оплатят ЖКУ в ближайшем банке (и даже принесут квитанции), но на самом деле пропадут, как только в их руках появятся деньги. Если оплатить коммуналку некому, а выходить из дома не рискуете, обратитесь по телефону горячей линии 8 800 200–34–11. Специалисты (в этот раз проверенные) помогут решить ваш вопрос.
6
Изолируйтесь, если заболели сами
Даже в продуктовых магазинах устраивают специальные часы для пожилых людей, чтобы они не сталкивались с наплывом посетителей, у которых, возможно, есть инфекция (ведь COVID-19 может протекать бессимптомно). Вы тоже не теряйте бдительности. Если вдруг почувствовали недомогание, вам кажется, что вы приболели, откажитесь от посещения родных.
Если посещать родственников все же необходимо, не забывайте о гигиене: защитная маска, антисептики, чистые руки сократят риск заражения.
7
Накажите пенсионерам, чтобы они не отправляли деньги на незнакомые номера
Один из самых популярных способов развода, SMS-мошенничество, в дни карантина тоже приобрел новые оттенки. Абонентам приходят сообщения о том, что они якобы нарушили режим самоизоляции. Ссылаясь на статью 20.6.1 КоАП РФ, мошенники требуют отправить 4000 рублей штрафа на определенный телефонный номер, а в случае неуплаты угрожают уголовным делом. Но все эти угрозы останутся только на словах, потому что сообщение фейковое, а с точностью до метра следить за вами по телефону пока еще не научились. Полицейские могут выписать штраф лично, остановив нарушителя режима на улице.
8
Расскажите, что сбор денег на вакцину от коронавируса — это обман
Над созданием вакцины специалисты работают вплотную, но пока ее не изобрели. Зато уже есть псевдоблаготворители, которые собирают пожертвования на борьбу с распространением инфекции. В частности, они объявляют сборы на создание противовирусной вакцины и лекарств в Интернете. Если вы наткнулись на такое предложение онлайн, не торопитесь вносить свою лепту в спасение мира.
9
Лекарств от коронавируса тоже нет — пусть пожилые помнят об этом
Особо одаренные мошенники предлагают в интернете купить экспресс-тесты на коронавирус и чудодейственные лекарства от инфекции. Но, как мы уже знаем, панацею еще не изобрели — по прогнозам специалистов, она будет готова не раньше следующей весны. Исследования, конечно, проводят, но далеко не во всех российских городах. К тому же, тесты делают не всем подряд — в первую очередь под внимание врачей попадают те, кто вернулся из-за рубежа или контактировал с зараженными, люди старше 65 лет и пациенты с внебольничной пневмонией.
10
Объясните, что платить штраф прямо на улице не нужно
Известны случаи, когда прохожих на улице останавливают люди в форме и штрафуют за нарушение карантина. На месте. Но настоящие полицейские сделать этого не могут — они вправе только выписать штраф. Но и в этом случае первым дело они должны представиться, показать удостоверение и составить протокол. Никакой оплаты штрафов здесь и сейчас.
11
Напомните, что домой можно пускать только знакомых
Некоторые мошенники приходят на дом под видом врачей или специалистов самых разных служб-«помогаторов». Незнакомцы (а они могут быть даже в специальной форме) представляются кем угодно, пытаясь под разными предлогами попасть в квартиры. Ни в коем случае не нужно впускать их внутрь. По идее, каждый должен быть в курсе того, что происходит на районе (в конце концов, об этом обязательно напишут в общедомовой чат), а если нет, то уточните информацию по номеру горячей линии по коронавирусу в вашем регионе.