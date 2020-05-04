Группа разбора: спортивный Mercedes на бешеной скорости улетел в кювет

В Свердловской области на Серовском тракте Mercedes CLS500 на высокой скорости вылетел с трассы и разбился вдребезги. Автомобиль мчался по крайнему левому ряду, когда перед ним начал перестраиваться Ford Kuga. При достаточно очевидной вине водителя Mercedes, главный вопрос в том, есть ли доля вины водителя Ford Kuga, который перестроился под бешеный «Мерс»?
— Ford создал помеху водителю Mercedes, который потерял управление, врезался в ограждение и съехал с проезжей части. В результате ДТП пострадали два человека, пояснили в ГИБДД Екатеринбурга.
Автоэксперт Дмитрий Ларионов оценил скорость Mercedes в 220 километров в час, что более чем вдвое превышает разрешённую. Поэтому, считает он, основная доля вины — на «гонщике»:
— Разумеется, по формальным признакам водитель «Форда» мог нарушить ПДД, поскольку не предоставил преимущество при перестроении. Однако даже невооружённым взглядом видно, что Mercedes ехал с огромным превышением разрешённой скорости. Видеозапись регистратора является отличной базой для экспертизы, при помощи которой можно установить скорость Mercedes, — объяснил Ларионов, — Поскольку машина с регистратором ехала равномерно и в кадр впечатано значение скорости, полученное по данным приёмника GPS, можно получить примерное значение скорости Mercedes, не прибегая к замерам на месте. И, по моим расчётам, средняя скорость с момента появления Mercedes в кадре до момента, когда он разминулся с «Фордом», составляет около 220 км/ч. С учётом того, что автомобиль всё это время тормозил, до момента появления в кадре скорость явно была выше.
С начала манёвра «Форда» до момента, когда с ним разминулся Mercedes, прошло около четырех секунд. Если Mercedes ехал со скоростью 220 км/ч, то в момент начала манёвра водитель «Форда» мог видеть Mercedes в левое зеркало на расстоянии около 125 м, рассказал автоэксперт.
— Для понимания: такого расстояния достаточно для остановки на сухом асфальте со скорости 140 км/ч! Это явно не то расстояние, при котором водитель «Форда» мог сделать вывод об опасности манёвра.
Ford двигался со скоростью порядка 107 км/час, что видно по данным регистратора.
— И в отношении водителя Mercedes можно с уверенностью утверждать, что, если бы он ехал со скоростью 90 км/ч, у него даже не было бы потребности избегать ДТП. Он попросту не догнал бы «Форд», — говорит эксперт. — А если бы водитель Mercedes своевременно тормозил, как требует пункт 10.1 ПДД, он бы также успел сбросить скорость до возможного столкновения. Это также является факторов в пользу его вины.
При разборе аварий, которым предшествовало нарушение правил обоими участниками, виновность обычно присуждается водителю, нарушение которого находится в причинно-следственной связи с ДТП. Ответ на этот вопрос даёт автотехническая экспертиза (если её назначили).
При этом российская практика неоднородна: например, в этой аварии мотоциклист ехал по городу со скоростью 140 км/час, влетев в яму и разбившись. Однако эксперты пришли к выводу, что причиной ДТП стало не превышение скорости, а именно дефект полотна.
Или другой частый сценарий: автомобиль выезжает со второстепенной дороги и создаёт помеху машине, которая едет с многократным превышением скорости. Самый громкий инцидент такого рода — гибель политика и юмориста Михаила Евдокимова, Mercedes-Benz которого ехал на огромной скорости, когда под него выехала другая машина. Поначалу виновным признали именно её водителя, но после массовых протестов всё же оправдали.
И в нашем случае специалисты склоняются к выводу, что Ford не стал основной причиной аварии.
— Думаю, вины водителя Ford в данном случае нет, — считает автоэксперт Юрий Панченко. — Он попросту не мог знать, что Mercedes двигается с таким превышением скорости. Конечно, можно говорить о степени вины каждого из водителей, но вину Mercedes оцениваю как несоизмеримо большую.
Дмитрий Ларионов, однако, подчёркивает, что вне зависимости от виновности, водитель Ford является участником ДТП. Отсутствие контакта между машинами ничего не меняет: Верховный суд РФ разъяснял, что даже в этом случае один из автомобилей может считаться участников ДТП.
— То есть водитель Ford обязан немедленно остановиться и принять участие в оформлении ДТП. За нарушение этого требования он должен быть наказан, — поясняет Дмитрий Ларионов.
Водитель и пассажир Mercedes выжили, но получили травмы. Если вред их здоровью будет признан тяжёлым, то за сокрытие виновника с места ДТП ему грозит уголовная ответственность по части 2 статьи 264 УК РФ — до 7 лет лишения свободы. С прошлого года побег с места таких аварий усиливает ответственность в той же мере, что и пьяная езда, а ответственность за сами пьяные ДТП также радикально усилена. При этом за сокрытие с места аварии невиновного водителю ему грозит административная ответственность по КоАП РФ: лишение прав или арест.
Помимо наказания за травмы людей по КоАП или УК, остаётся вопрос, кто будет платить за разбитую машину. Если этот вопрос будет решаться в рамках гражданского делопроизводства, судья может распределить ответственность между водителями в определённой пропорции, например, 20:80.