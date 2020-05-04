Спаси и поддержи: пять типов госпомощи бизнесу, которые уже работают

Государство обязалось выплачивать сотрудникам ряда предприятий МРОТ (12 130 рублей) ежемесячно, однако сами фирмы должны удовлетворять большому количеству критериев. Основные — присутствие в реестре малого и среднего предпринимательства (на 1 марта 2020 года), работа в отраслях, наиболее пострадавших от кризиса и сохранение 90% штата сотрудников (за базу берётся штат 31 марта 2020 года).



Правда, сразу выявилось множество проблем, например, перечень пострадавших отраслей составлен по основным кодам ОКВЭД: по словам самих предпринимателей, эти коды долгое время были формальностью, и у многих компаний, действительно пострадавших от пандемии, основной код не попадает в перечень (например, у некоторых гостиниц). Не вполне прозрачна и процедура подачи заявок, например, уже по ходу дела менялись требования к налоговой задолженности компаний.



Выплаты должны начаться со второй половины мая.