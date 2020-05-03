Обозреватель НГС проверил на себе соблюдение масочного режима — вот что из этого вышло

Маски продаются сейчас на каждой станции. Есть и модные — за несколько сотен рублей, и совсем простые — за 50–60. На худой конец, город мог бы расщедриться и закупить какое-то количество этих средств гигиены, чтобы давать бесплатно тем, кто будет возмущаться дополнительным непредвиденным расходам. Я убежден, что таких людей будет от силы процентов десять.



Но этого нет. Ни в метро, ни в автобусах (где без маски и перчаток зачастую работает даже кондуктор), ни в электричках (где люди сидят в замкнутом пространстве не 10–15 минут, а час-два). Я не видел ни разу, чтобы маску просили надеть на входе в магазин или аптеку. «Масочный режим» пока остается фикцией, которая годится только, чтобы внести её в отчёт для начальства.



Городские власти объясняют ситуацию таким образом, что, дескать, не имеют прав требовать ношения масок. Собственно, и в постановлении губернатора масочный режим тоже носит рекомендательных характер. Непонятно, правда, зачем вообще нужно постановление, которое никого ни к чему не обязывает. То, что у нас в городе настолько высоко чтут права граждан, конечно, не может не радовать. Но хотелось бы от властей какой-то последовательности.