Обозреватель НГС проверил на себе соблюдение масочного режима — вот что из этого вышло

Подходит к концу неделя масочного режима в Новосибирске. Мы уже публиковали репортаж с улиц города, как люди (не)прислушались к просьбе властей — смотрите сами эти 8 говорящих фото. Обозреватель НГС Стас Соколов неоднократно пытался проверить действие масочного режима в самых разных «местах скопления людей». Но единственным местом, куда его не пустили, оказался абсолютно пустой парк. Подробнее — в авторской колонке.
Количество зараженных новосибирцев продолжает расти — в области уже больше 600 заболевших, и власти лихорадочно ищут какие-то средства борьбы с пандемией. По крайней мере, средства, которые можно было представить в отчётах для вышестоящего начальства (ну, перед горожанами же им отчитываться, в самом деле).
Последняя инновация — масочный режим. Звучит основательно. Идея состоит в том, что с 28 апреля при посещении мест скопления людей (общественный транспорт, аптеки, магазины, офисы компаний и так далее) горожане должны носить маску. С чисто гигиенической точки зрения маска (подойдет даже закрывающий лицо до уровня глаз платок) просто сокращает вероятность распространения вируса. С каждым выдохом (не говоря уже о кашле и чихании) человек выбрасывает во внешнюю среду микрочастицы жидкости, которые могут содержать вирус. Причем, поскольку в более чем 80% случаев заразившийся вообще не демонстрирует никаких симптомом (или они настолько незначительны, что на них не обращают внимания), то под подозрением оказывается каждый. Вот медики и советуют носить маски всем.
Подобная практика давно и довольно широко распространена в Японии, на Тайване, в Южной Корее и в Китае. Люди там живут очень плотно и маски позволяют снижать интенсивность распространения любых инфекций, включая обычный сезонный грипп. Так что решение о введении масочного режима областными властями выглядит совершенно разумным (хотя и несколько запоздалым). В общем, всё хорошо, но, как говорится, есть нюанс — никто это решение не соблюдает.
Поскольку по работе я регулярно езжу на метро и (реже) в автобусах и троллейбусах, то могу вести собственную статистику. В среднем, доля людей в масках в общественном транспорте за последние пару недель не изменилась — она колеблется между 20–30%. Самый высокий показатель был на вторую неделю «самоизоляции» — люди действительно испугались, маски носили чуть ли не половина пассажиров (иногда в вагоне их вообще было большинство). Но потом народ как-то успокоился. И введение масочного режима не изменило вообще ничего.
Да и как оно могло что-то изменить, если никто эти маски носить ни то что не требует, а даже не просит вежливо? Например, что видит, входя на станцию, пассажир метро? У турникетов стоят двое (иногда трое и даже четверо) скучающих тетушек, которые проверяют сумки на предмет террористической безопасности. Проверяют, нужно заметить, без всякой системы — могут остановить студента с легким ноутбуком, а могут проигнорировать большую сумку, полную металлических инструментов. Так вот ни разу ни на одной станции я не видел, чтобы эти самые сотрудники метро (которые уже есть, их не нужно нанимать, изыскивать средства на зарплату) хотя бы рекомендовали пассажирам надеть маску. Ведь, чтобы отличить человека в маске от человека без маски, не нужно никакого специального оборудования.
Маски продаются сейчас на каждой станции. Есть и модные — за несколько сотен рублей, и совсем простые — за 50–60. На худой конец, город мог бы расщедриться и закупить какое-то количество этих средств гигиены, чтобы давать бесплатно тем, кто будет возмущаться дополнительным непредвиденным расходам. Я убежден, что таких людей будет от силы процентов десять.
Но этого нет. Ни в метро, ни в автобусах (где без маски и перчаток зачастую работает даже кондуктор), ни в электричках (где люди сидят в замкнутом пространстве не 10–15 минут, а час-два). Я не видел ни разу, чтобы маску просили надеть на входе в магазин или аптеку. «Масочный режим» пока остается фикцией, которая годится только, чтобы внести её в отчёт для начальства.
Городские власти объясняют ситуацию таким образом, что, дескать, не имеют прав требовать ношения масок. Собственно, и в постановлении губернатора масочный режим тоже носит рекомендательных характер. Непонятно, правда, зачем вообще нужно постановление, которое никого ни к чему не обязывает. То, что у нас в городе настолько высоко чтут права граждан, конечно, не может не радовать. Но хотелось бы от властей какой-то последовательности.
Первого мая я отправился на городские улицы, чтобы посмотреть (и зафиксировать для истории), как город проводит, возможно, самый хмурый (во всех смыслах этого слова) день международной солидарности трудящихся. Было прохладно, ветрено, периодически начинал накрапывать дождь. Так себе погода для народных гуляний и безо всякой эпидемии.
Но это не помешало городским властям загородить проходы в большинство парков железными заборами, а в самих парках выставить наряды полиции. Только в двух местах (Михайловская набережная и Первомайский сквер) я насчитал больше 10 сотрудников. А чтобы блокировать все городские зеленые зоны, наверное, потребовалась бы целая рота. Десятки полицейских, которые за наш с вами счёт в дождливый холодный день охраняли от нас же пустые парки и скверы.
И вот тут у меня возникает, простите за выражение, когнитивный диссонанс. То есть потребовать ношения масок в метро у городских властей прав нет, а запретить маме с ребенком погулять в парке — есть? Денег на бесплатные маски для пассажиров найти никак не получается, а вот на оплату сверхурочных полицейским — пожалуйста? Торговать овощами и фруктами на улице, где их могут трогать все, кому не лень, можно, а выпить кофе из чистой чашки на летней веранде — нет?
Понимаете, уважение к властям (и, как следствие, готовность следовать их указаниям) основано на понимании того, что власти эти действуют разумно и для общего блага. И тогда человек может сказать себе: да, вот здесь мне было доставлено неудобство, но я понимаю, что так будет лучше для всех.
Однако если граждане не понимают логики принятых решений, если действия чиновников выглядят то там, то здесь вопиющим абсурдом, если вместо решения реальных задач, власти начинают заниматься никому не нужной показухой, то и действительно полезные постановления никто выполнять не будет. Или полицейского придется приставить к каждому второму жителю города.
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