— Белок авидин, который есть в сыром яйце, связывается с биотином, а он нам нужен. Вообще-то это витамин В7, который обладает прекрасным антиоксидантным эффектом. И если биотина будет недостаточно, то появятся проблемы с кожей (себорейный дерматит и т.д. ), с волосами, — объясняет врач-диетолог Галина Барташевич. — А раз уж это витамин группы В, то и судороги — может иметь место мышечная дистония.

Также биотин способен снизить уровень глюкозы в крови пациентов с сахарным диабетом, используется при лечении рассеянного склероза, нужен для энергии и метаболизма. Хотите сохранить полезные свойства яиц — выход один: не поленитесь их приготовить. Термическая обработка сводит на нет действие авидина.

Кофе — к риску простудиться



Если будете пить 3–4 чашки кофе в день, то ваши шансы испытать на себе все его противопоказания не так высоки. Конечно, при условии что у вас нет гипертонии, заболеваний ЖКТ и ишемической болезни сердца.

Надо помнить, что кофе — это прежде всего закисляющий продукт. Он повышает кислотность желудочного сока, поэтому чашка такого напитка на голодный желудок — удовольствие сомнительное. Также большое потребление кофе (больше пяти чашек в день) приводит к сбоям в работе ЖКТ, аритмии, обезвоживанию и нервному истощению. Нервная система будет реагировать на избыток кофеина раздражительностью, тревожностью, нервозностью или, наоборот, вялостью и апатичностью. Обезвоживание, в свою очередь, снижает иммунитет и повышает риск заболеть гриппом или ОРВИ.