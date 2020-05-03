Никогда не узнаешь, как аукнутся тебе съедобные пристрастия, пока сам не дождешься эффекта. А в некоторых случаях ждать приходится слишком долго. Да и проверять на себе, если честно, не хочется. Поэтому доверимся профессионалам и узнаем, что будет, если налегать на шоколад, морепродукты, мясо и другие аппетитные продукты.
Сырые яйца блокируют витамины
Первая опасность, которая может прийти в голову при слове «яйца», — сальмонеллёз. Но, чтобы получить пищевое отравление, вам придётся съесть слишком много сырых яиц, да и то не факт, что добьетесь результата: на каждые
— Белок авидин, который есть в сыром яйце, связывается с биотином, а он нам нужен. Вообще-то это витамин В7, который обладает прекрасным антиоксидантным эффектом. И если биотина будет недостаточно, то появятся проблемы с кожей (себорейный дерматит и
Также биотин способен снизить уровень глюкозы в крови пациентов с сахарным диабетом, используется при лечении рассеянного склероза, нужен для энергии и метаболизма. Хотите сохранить полезные свойства яиц — выход один: не поленитесь их приготовить. Термическая обработка сводит на нет действие авидина.
Кофе — к риску простудиться
Если будете пить 3–4 чашки кофе в день, то ваши шансы испытать на себе все его противопоказания не так высоки. Конечно, при условии что у вас нет гипертонии, заболеваний ЖКТ и ишемической болезни сердца.
Надо помнить, что кофе — это прежде всего закисляющий продукт. Он повышает кислотность желудочного сока, поэтому чашка такого напитка на голодный желудок — удовольствие сомнительное. Также большое потребление кофе (больше пяти чашек в день) приводит к сбоям в работе ЖКТ, аритмии, обезвоживанию и нервному истощению. Нервная система будет реагировать на избыток кофеина раздражительностью, тревожностью, нервозностью или, наоборот, вялостью и апатичностью. Обезвоживание, в свою очередь, снижает иммунитет и повышает риск заболеть гриппом или ОРВИ.
— Всё вполне закономерно: чем крепче ваш кофе, тем меньше порция должна быть. Это касается и дневной порции, и разовой, — говорит бариста Андрей Виноградов. — Если у вас высокая чувствительность к кофеину, разбавьте напиток молоком и не пейте его слишком много. Двух кружек в день будет вполне достаточно, чтобы и насладиться вкусом, и держать себя в тонусе.
Также обращайте внимание, как вы сочетаете кофе с едой. Избегайте соседства вашего напитка с едой, содержащей насыщенные жиры: жирными мясными продуктами, фастфудом, кондитерскими изделиями и шоколадом. Это заметно увеличит уровень глюкозы в крови.
Шоколад приводит к тахикардии и ожирению
С шоколадом всё не так просто. В плитках качественного продукта (обязательно тёмный шоколад с высоким содержанием какао) содержатся антиоксиданты флавониды, нормализующие артериальное давление, защищающие сосуды от атеросклероза и предупреждающие инфаркты и инсульты; благодаря кофеину шоколад стимулирует мозговую активность; магний и калий нормализуют работу центральной нервной системы и мышц. Но чем меньше в шоколаде какао и чем больше сахара и наполнителей, тем скорее стремится к нулю вся его польза. Ароматизаторы, стабилизаторы и красители повышают, например, риск раковых заболеваний и патологий внутренних органов.
Грозит иммунитету и больше количество (пусть даже качественного) шоколада. Кофеин в больших дозах приводит к тахикардии, тревогам и повышенному давлению. Мужчинам-сладкоежкам стоит помнить, что из-за поедания плиток и батончиков в большом количестве начинают разрастаться ткани желез и нарушаются половые функции. Кроме того, повышается уровень глюкозы в крови — прямая дорога к ожирению.
— Со временем снижается чувствительность организма к инсулину, глюкозы в крови становится так много, что она не усваивается и не попадает в клетку, которая начинает голодать. В ответ на это человек ест еще больше сладкого, — говорит Галина Барташевич. — Нарушается углеводный обмен, появляется недостаток микроэлементов, например хрома, а на десерт — еще и психологическая зависимость из-за того, что сладкое приводит к выработке гормона удовольствия — серотонина. Чрезмерное употребление сладкого приводит не только к углеводной зависимости, но и к ожирению, сахарному диабету.
Совсем отказываться от сладкого тоже не стоит. Главное — держать себя в руках. Например, ВОЗ рекомендует употреблять в день максимум 50 граммов чистого сахара (лучше меньше): это пол-литровая бутылка колы, пакетик орехово-фруктовой смеси, пять чайных ложек шоколадной пасты или
Манная каша — против сердца и сосудов
Манная каша быстро варится, легко усваивается организмом, а из-за малого количества клетчатки (около 0,2%) не нагружает ЖКТ. На этом ее плюсы в общем-то заканчиваются. Из-за высокой калорийности и низкого содержания витаминов и микроэлементов ее рекомендуют людям после тяжелых заболеваний и операций и детям с дефицитом массы тела. Но для здорового человека манка в лучшем случае бесполезна, а если вы будете каждое утро начинать с этого блюда, то скоро заметно прибавите в весе.
— Из-за того что на манной каше легко прибавить в весе, ей кормят преимущественно детей, которые плохо едят и, соответственно, плохо набирают массу, — рассказывает Галина Барташевич. — Но надо понимать, что с манки в мышцы быстро всё не пойдет. Помимо питания, мышцы надо еще тренировать. Только тогда вес набирается. Плюс из-за вкусовых качеств в манку постоянно хочется добавить ложку меда или варенья. Получается пищевая бомба.
В составе манной каши вы найдете глютен. Привет людям с целиакией (персональной непереносимостью), у которых под влиянием глютена истончается слизистая оболочка кишечника и нарушается всасывание полезных веществ и витаминов. Пожилых людей манная каша доведет до остеопороза и ожирения. Также манка — богатый источник крахмала, чистый и быстрый углевод.
— Это быстро повышает уровень глюкозы в крови, что вызывает выброс большого количества инсулина. При частом потреблении может приводить и к набору веса, и к формированию инсулинорезистентности, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Плюс ко всему манная каша снижает усвояемость витамина D, который помогает регулировать обмен кальция и фосфора, способствует правильной работе сердца и сосудов, поддерживает нервную систему и участвует в работе иммунитета.
Субпродукты — можно просто отравиться
Не каждый пересилит себя и отважится попробовать субпродукты. Но если не обращать внимания на специфические запахи и забыть, откуда это всё появилось, можно составить вполне питательные блюда, по своему составу мало чем уступающие другим. Печень, к примеру, богата витамином А, почки — витаминами группы В, сердце — железом, мозги — калием, магнием и фосфором, а легкие по пищевой ценности и содержанию полезных веществ аналогичны мясу, только менее калорийны и не такие жирные. Та же говяжья печень, правильно и хорошо приготовленная, — деликатес, богатый железом и качественным белком. В то же время составлять себе меню из одних только субпродуктов диетологи не советуют.
— Здесь работает правило «лучше мало, но хорошо». Также важны два фактора: возраст животного и то, в каких условиях оно содержалось. Промышленные условия подразумевают большую скученность животных. И это заставляет производителя пользоваться вакцинированием, добавлять в корм антибиотики в больших количествах. Ну и сам корм уже носит не столь экологически чистый характер, — рассказывает Галина Барташевич. — И что касается советов, которые висят в Интернете: якобы перед приготовлением печень и почки надо вымачивать, чтобы вывести вредные вещества. Это немного избавляет лишь от неприятных запахов, но никак не от той концентрации токсинов, которое животное получило при жизни. Не забывайте, что субпродукты — это органы детоксикации.
Даже такой известный деликатес, как печень трески, может сыграть с вами злую шутку. Мало того что она противопоказана при индивидуальной непереносимости, пониженном артериальном давлении и патологиях желчного пузыря и почек, так еще и даст дополнительную нагрузку на больные органы и вызовет обострения. Да и здоровые люди, если переборщат с этим продуктом, почувствуют несварение, тошноту и изжогу.
Картофель — против ЖКТ и за холестерин
Врачи составили рейтинг, как приготовить картошку так, чтобы она максимально сохранила полезные свойства. На первом месте оказалось запекание с кожурой, на втором — отваривание в мундире (чтобы сохранить полезные вещества, картофель рекомендуют варить в небольшом количестве воды), на третьем — запеченный картофель без кожуры. Но любую пользу можно свести на нет большим количеством специй (привет, гастрит). Приготовление пюре также «выветривает» всю вероятную пользу продукта — это будет быстрый углевод, который долго усваивается, и добра от него можете не искать. А калорий в порции пюре больше, чем в двух булочках.
Любите жареную картошку? У нас для вас не самые хорошие новости. Жарка приводит к образованию продуктов окисления. Они негативно сказываются на уровне сахара в крови и повышают плохой холестерин.
— Любая пища в результате излишнего перегрева может накапливать канцерогенные вещества, — поясняет заведующая кафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова. — Создаются благоприятные условия для возникновения ряда химических реакций, которые могут вызывать накопление канцерогенных веществ.
Канцерогены в свою очередь приведут к гастриту и другим болезням ЖКТ. Чтобы заработать себе такие заболевания и устроить проблемы с холестерином, достаточно съедать
На самом дне рейтинга купается в масле картофель фри. Любители такой еды не просто набивают желудок, но заодно повышают гликемический индекс — глюкоза взлетает до невиданных высот. Такая диета противопоказана людям, которые хотят сбросить лишние килограммы.
Морепродукты — к аллергии и потере памяти
Основная суть вопроса вреда и пользы морепродуктов для иммунитета — в том, где эти самые морепродукты до этого водились. Здесь нужно либо на
— Надо понимать, что искусственно выращенная рыба с добавлением пищевых красителей (так называемые красные сорта рыбы) — это не есть хорошо. В естественных условиях красная рыба имеет мясо не красного цвета, а слабо-оранжевого. Но производители добавляют красители, что снижает биологическую ценность этой рыбы, — говорит Галина Барташевич. — К сожалению, учитывая промышленность, морская вода за счет нефтяных пятен и продуктов человеческой жизнедеятельности богата ртутью, солями тяжелых металлов, свинцом. И всё это накапливается в морепродуктах, больше всего — в моллюсках.
И если вам не повезет нарваться на такие продукты, будьте готовы как минимум к тошноте, болям в животе и головным болям. Икра, моллюски, устрицы и креветки в большом количестве — это удар по печени и почкам. Кроме того, фосфаты, которыми обрабатывают рыбу и морепродукты поставщики, озабоченные исключительно прибылью, вызывают аллергию, психические реакции, а то и потерю памяти.
Красное мясо — рак толстой и прямой кишки
Очевидный продукт, который просто обязан был появиться в этом списке, — это красное мясо. Многие слышали, что оно якобы вредное, но никто толком не знает почему. С одной стороны, красное мясо — один из наиболее эффективных помощников иммунитета. Постное мясо с минимальным количеством жира станет отличным источником цинка, который отвечает за выработку белых кровяных клеток, необходимых для борьбы с бактериями и вирусами. Также хорошее мясо — источник железа, с которым напрямую связаны гемоглобин и мышцы. Но важно знать меру. За год фанатичного мясоедения с вами, возможно, ничего и не произойдет, но не забывайте о накопительном эффекте.
— Лишний вес и избыточное употребление красного мяса, копченостей — это предрасполагающие факторы колоректального рака, — говорит врач Александр Гальперин. — Это собирательное понятие для рака (опухоли) различных отделов толстой и прямой кишки. Чаще всего развивается как перерождение аденоматозных (железистых) полипов. Если диагностировать заболевание на ранней стадии, то в
То есть, если прямо сейчас вы доедаете шестую порцию шашлыка и ухмыляетесь, что вся эта история не про вас, просто дождитесь обозначенного специалистами возраста.
Другие опасности, которые поджидают вас в красном мясе:
- насыщенные жиры. При нагревании мяса выше
100 градусовони трансформируются во вредные канцерогенные вещества, что при злоупотреблении мясом может привести к набору лишних килограммов;
- красное мясо снижает скорость обмена веществ. Метаболизм падает из-за того, что белки мяса распадаются до аминокислот, а при их большом количестве изменяется рН внутренней среды организма на кислую;
- организм переваривает красное мясо до семи часов. Если есть мясо три раза в день, все силы уйдут только на переваривание;
- красное мясо ускоряет процессы старения. Содержащиеся в мясе аминокислоты стимулируют дефектные гены и глушат работу нормальных.
Мы совсем не говорим, что надо отказываться от всего перечисленного — просто держите себя в руках и внесите в меню немного разнообразия. Хотя даже из обычной гречки можно приготовить множество самых неожиданных блюд, но налегать на одни и те же продукты — так себе идея.