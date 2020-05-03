Подорожание автомобилей и дефицит запчастей повысил спрос на «услуги» угонщиков. Вот десять основных пунктов, которые позволят вам оценить устойчивость к угону вашего автомобиля.



Когда достаточно штатной системы



Эффективность заводской противоугонной системы зависит от марки автомобиля: например, как рассказал нам угонщик, у азиатских машин штатные системы в целом слабее, чем у немецких автомобилей премиум-класса.



С другой стороны, если автомобиль не попадает в рейтинг угоняемых, штатной системы может быть достаточно. Как минимум, она предпочтительнее плохо установленной и дешёвой сигнализации. Так, сканирование штатного ключа автомобиля требует от угонщика быть ближе к автомобилю, чем сканирование «дальнобойного» брелока. Кроме того, при установке сигнализации с автозапуском отключают штатный иммобилайзер, ослабляя защиту автомобиля.

