«Будто всё хотят спустить на тормозах»: как живёт Швеция, где больше смертей, чем в России, но нет карантина

По данным университета Джонса Хопкинса, Швеция сегодня находится на 21 месте по числу заражённых коронавирусом — здесь официально зарегистрировано больше 22,3 тысячи заболевших. 2679 больных умерли, и это больше, чем в России, которая входит в топ-10 по количеству заболевших. При этом в Швеции до сих пор официально не объявлен карантин, за что местное правительство часто подвергается критике в СМИ: в The Gardian его стратегию назвали «русской рулеткой». Новосибирцы Роман и Марина полтора года назад переехали в Стокгольм: они рассказали НГС, почему во время пандемии в Швеции не вводят жёстких ограничений и почему для шведов это нормально.
Рестораны работают на два столика
Айтишники из Новосибирска Роман и Марина живут в Стокгольме почти полтора года и говорят, что даже после начала пандемии никакого беспокойства не чувствовали. А потом начали отменять конференции, на которые они планировали полететь.
— Мне кажется, как везде, не сразу приходило понимание масштабов трагедии. Сначала это где-то далеко, потом в Европе, но не у нас. И не сразу было понятно, что это затронет все страны вообще, — объясняет Роман.
По словам Марины, специально за новостями они не особенно следили, но многие их коллеги приехали в Стокгольм из разных стран и так или иначе рассказывали, как коронавирус распространяется в Италии, Испании и других странах.
Ребята признаются, что ожидали введения каких-то ограничений, но никакого карантинного режима власти не объявили до сих пор: есть только рекомендация по возможности оставаться дома, и все сферы бизнеса, какие могли, перешли на удалёнку. Но гулять по улицам можно — и даже без масок.
— Ещё до того, как появились любые государственные рекомендации, сначала появилось распоряжение от компании, что можно по желанию работать из дома. Советовали вечером брать с собой домой ноутбук, даже если не планируешь работать из дома, потому что неизвестно, в какой момент и какие ограничения могут быть введены, — вспоминает Роман. — Чуть позже уже появилась рекомендация со стороны компании, что лучше оставаться дома, и постепенно эта рекомендация становилась более и более настойчивой. В последние недели на уровне компании говорят: сидите дома и в офис приходите только в случае крайней необходимости. Мы воспринимали эти распоряжения со стороны компании как ориентир и, кажется, нам даже не было необходимости следить, насколько серьёзны ограничения официально.
Марина отметила, что за месяц удалённой работы в их сфере эффективность не только не упала, но даже выросла, хотя сложности, конечно, есть — в коммуникации. Правда, справедливо это в большой части для IT-сферы.
— Понятно, что нужно перестраивать все рабочие процессы, но при этом плюсы удалённой работы игнорировать тоже нельзя. И те плюсы, о которых давно говорят, что тебе необязательно сидеть в офисе 24/7, чтобы делать эффективно свою работу, только сейчас люди начинают понимать и оценивать.
Многие рестораны в городе перестроились на доставку, но часть из них работает, уменьшив количество столов так, чтобы между ними было не меньше полутора метров: в большинстве мест общественного питания сейчас на весь зал может быть всего два стола. В супермаркетах с кассами самообслуживания половину закрыли в шахматном порядке, чтобы, опять же, соблюдалась дистанция между покупателями.
О конкретных мерах поддержки бизнеса в таких условиях Роман и Марина не слышали, но говорят, что если судить по недавнему интервью директора их компании одному из местных СМИ, даже если они есть, их недостаточно.
«А вдруг локдаун»
В тот момент, когда во всём мире люди бросились скупать самое необходимое в супермаркетах, в Швеции царило скандинавское спокойствие. Только в первые недели рекомендации работодателей работать из дома это затронуло и Стокгольм, говорит Марина:
— Я замечала, что в больших супермаркетах скупили все макароны, скупили всю туалетную бумагу, весь рис. Но это было в середине марта пару недель и только в больших супермаркетах, где люди массово закупаются. В маленьких локальных супермаркетах всё было.
Роман предполагает, что первая волна произошла из-за новостей о панике из других стран. Но была и вторая волна, когда на локдаун начали уходить другие европейские страны, и шведы испугались, что вот-вот это случится и с ними, и магазины просто перестанут работать. Но когда этого не случилось через неделю, а потом через другую, все успокоились. Разве что время работы подкорректировали.
«Есть такое чувство, что шведское правительство хочет немножко всё спустить на тормозах, будто всё и было не так плохо, а сейчас вообще не так плохо»
Роман
При этом официальные новости в стране подвергают серьёзной доле сомнения, признали ребята. Не так давно, вспомнили они, глава шведского министерства здравоохранения в докладе заявил, что эпидемия в стране идёт на спад, но уже через сутки этот доклад удалили из открытых источников: было много критики того, как велись подсчёты.
«Мир уже не будет прежним»
Сегодня самоизоляция, социальная дистанция и прочие меры в стране носят исключительно рекомендательный характер и никаких штрафов за их несоблюдение не ввели.
— 98% людей из нашего ближайшего окружения работает из дома, но кто-то сидит вообще безвылазно, а кто-то ходит гулять и даже друг к другу в гости. Мы стараемся не ездить на общественном транспорте. При этом я не вижу слишком серьёзной ответственности на улице. Когда я выхожу в маске, люди стараются обходить меня стороной. А когда нет, приходится иногда самому переходить на другую сторону улицы, чтобы на тротуаре не встретиться лицом к лицу с кем-то ещё, — говорит Роман.
При этом социальная дистанция в Швеции — это общепринятая норма. Например, три человека на автобусной остановке будут без всяких рекомендаций держать дистанцию минимум в полтора метра, заметила Марина.
— Приведу пример из обычной жизни: в Швеции принято, когда ты заходишь в пустой вагон метро и вас в нём двое, вы сядете в разных концах вагона, это связано с менталитетом, — добавил Роман.
— Мы не очень много выходим из дома, но не потому, что нельзя, а потому, что когда сидишь дома долго, уже сложно себя заставить куда-то выбираться. Выход из дома для нас сейчас — событие. Это нужно готовиться, надевать маску, потом эту маску стирать… Это уже не повседневность, — продолжает он. — Ходим в гости друг другу с друзьями, которые живут в пешей доступности. Ждём. Я вообще настраиваюсь, что это будет, условно говоря, навсегда: когда предпочтительно сидеть дома и сильно никуда не ходить, в публичных местах не быть… Просто когда ты полтора месяца сидишь дома, уже нет разницы, полтора это месяца, три или вся жизнь, потому что у тебя уже уклад жизни поменялся, и надо понимать, как тебе дальше существовать. Мы как-то сошлись в том, что, скорее всего, мир уже не будет прежним. Когда мы вернёмся с этого карантина-не карантина, будем жить немножко в другом мире и порядки немножко поменяются, какие-то уклады, ландшафт в плане бизнеса сильно поменяется.
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