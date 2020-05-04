«Будто всё хотят спустить на тормозах»: как живёт Швеция, где больше смертей, чем в России, но нет карантина

Рестораны работают на два столика

Айтишники из Новосибирска Роман и Марина живут в Стокгольме почти полтора года и говорят, что даже после начала пандемии никакого беспокойства не чувствовали. А потом начали отменять конференции, на которые они планировали полететь.



— Мне кажется, как везде, не сразу приходило понимание масштабов трагедии. Сначала это где-то далеко, потом в Европе, но не у нас. И не сразу было понятно, что это затронет все страны вообще, — объясняет Роман.



По словам Марины, специально за новостями они не особенно следили, но многие их коллеги приехали в Стокгольм из разных стран и так или иначе рассказывали, как коронавирус распространяется в Италии, Испании и других странах.



Ребята признаются, что ожидали введения каких-то ограничений, но никакого карантинного режима власти не объявили до сих пор: есть только рекомендация по возможности оставаться дома, и все сферы бизнеса, какие могли, перешли на удалёнку. Но гулять по улицам можно — и даже без масок.



— Ещё до того, как появились любые государственные рекомендации, сначала появилось распоряжение от компании, что можно по желанию работать из дома. Советовали вечером брать с собой домой ноутбук, даже если не планируешь работать из дома, потому что неизвестно, в какой момент и какие ограничения могут быть введены, — вспоминает Роман. — Чуть позже уже появилась рекомендация со стороны компании, что лучше оставаться дома, и постепенно эта рекомендация становилась более и более настойчивой. В последние недели на уровне компании говорят: сидите дома и в офис приходите только в случае крайней необходимости. Мы воспринимали эти распоряжения со стороны компании как ориентир и, кажется, нам даже не было необходимости следить, насколько серьёзны ограничения официально.

