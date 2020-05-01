Каждую неделю сайты Сети городских порталов рассказывают о настоящих героях Великой Отечественной. Со всей страны они шли за победой на Запад: кто на танке, кто на «катюше», а кто — пешком. Родственники летчиков, радистов, артиллеристов делятся с нами их историями и фронтовыми снимками, а мы делимся ими с нашими читателями. Самые яркие фото со всей страны мы публикуем в инстаграм-аккаунте «Первый фронтовой».
Радист против «Тигра»
— Вот такая громада стали. Гусеница 800 миллиметров, ребята! Вот такая гусеница, ужас! У него и пушка здоровая. Пулеметы есть с боков, везде. Хлыщет — все живое перед ним ложится, — вспоминал Лев Панчетовский свою «очную ставку» с немецкими «Тиграми».
В 17-летнем возрасте он в 1943 году ушел на войну радистом и вскоре встретился с немецкими танками, которые прорвались к рубежу, где окопались советские воины, и гусеницами стали давить пехоту. Лев Панчетовский тогда скрылся в окопе. С собой у него было две гранаты, но он не рискнул высовываться из укрытия. А когда немецкие танки подбили советские артиллеристы, расстрелял два рожка патронов, не давая экипажу покинуть горящий танк, пока внутри не начали рваться снаряды.
Позже он чуть не сгорел, спасая из горящего «Студебекера» радиостанцию и документы, попал в окружение в Пинских болотах Белоруссии, неделю стоял по грудь в болотной жиже, участвовал в захвате плацдарма под Псковом. Об этих и других случаях Лев Александрович рассказал своему внучатому племяннику, тот записал эти монологи и передал аудиозаписи нам. Послушать эти истории стоит хотя бы ради живого языка прошлого — ветеран помимо прочего был прекрасным рассказчиком.
Отбила из пулемета атаку немцев
За несколько месяцев до 18-летия, в августе 1941 года, Зинаида Смирнова ушла на фронт. Девушка служила санинструктором на Южном, Сталинградском и 2 и 3-м Украинском фронтах в отделении разведки. В июле 1943 года ее роту окружил противник. Отрезанные от своего батальона, герои 10 часов вели бой, после чего девушка в одиночку вышла из окружения и восстановила связь с батальоном.
Следующие три дня она под пулеметным и артиллерийским огнем выносила с поля боя раненых бойцов и командиров с оружием. Всего 31 человек. Больных отважная девушка отсылала в госпиталь с другими санитарами, а сама вновь и вновь возвращалась в самое пекло. 13 июля 1943 года Зинаида Смирнова получила первое ранение.
— Судя по всему, ранение оказалось не слишком серьезным, так как по документам Министерства обороны к 27 июля 1943 года она вынесла с поля боя в общей сложности 67 человек. За проявленный героизм в эти июльские дни гвардии старшина Смирнова была награждена орденом Красного Знамени, — говорит начальник отдела использования архивных документов Самарского областного государственного архива социально-политической истории Евгений Малинкин.
Всего за время службы Зинаида Смирнова получила 5 ранений, в том числе 2 тяжелых и 2 контузии. Все это больше не позволило ей вернуться на фронт. Смелую девушку командование представило к званию Героя Советского Союза, но Золотую звезду Героя она так и не получила.
Прошел войну, влюбился в Австрии и умер от врачебной ошибки
Михаил Романов с 19 лет служил в Сталинграде разведчиком. По ночам ходил за «языками», а однажды его отправили в штаб с важной бумагой. По пути он присел после бессонной ночи отдохнуть под дерево и уснул, из-за чего его чуть не отдали под трибунал. Но командир отстоял разведчика. Позже под Сталинградом разбомбили кухню, и несколько дней солдатам было нечего есть — приходилось варить конские шкуры.
После войны он влюбился в девушку из Австрии и почти год пробыл в Вене. Но после отцовского письма пришлось вернуться: тот напомнил, что на родине разведчика ждут жена и сын, родившийся вскоре после того, фронтовик ушел на войну. Михаил Романов вернулся домой, в Братск. Потом у него родилось еще двое детей.
Из Австрии Михаил Романов привез трофейную флягу и блокнот, в котором записывал стихи. Однажды к нему домой пришел мужчина. Он почитал стихи ветерана и попросил отдать ему блокнот, пообещав, что напечатает их в газете. Разведчик согласился, да только стихов нигде не напечатали, блокнот так и не вернулся к хозяину.
— Неизвестно и куда делись его письма с фронта. Фотографий тоже осталось не очень много. Прадед не любил не только разговоры про войну, но и фильмы. Всегда плакал, когда их смотрел. А в возрасте 64 лет умер: случилось желудочное кровотечение. Потом установили, что его лечили не от того, чем он болел, — вспоминает правнучка фронтовика Александра Симутина.
На У-2 добрался до Берлина
Валентин Макеев попал на фронт в самый разгар войны в 1943 году сразу после окончания летного училища. Распределили его летчиком в 105-й Гвардейский отдельный авиаполк. О летчиках этого полка ходили легенды. Некоторыми из них с нами поделилась внучка фронтовика.
Летчик, основавший музей
Вторая мировая война для летчика Павла Кочегина началась в Восточной Европе, а закончилась в Заполярье. В армию он попал 20-летним парнем в 1936 году и большую часть войны провел на Карельском фронте, куда попал в мае 1942 года, и где встретил День Победы.
Жизнь летчиков на севере — это боевые вылеты и ежедневные рутинные учебные занятия. Если управлять боевыми машинами умели все летчики — за два месяца до отправки на фронт все новобранцы проходили подготовку на тыловом аэродроме, то вот занятия по стрельбе проходили уже в месте базирования 837-го истребительного авиационного полка. Павел Кочегин среди сослуживцев был наиболее опытным летчиком и летал на самолетах Hawker Hurricane. Службу на севере осложняли суровые метели, долгая и морозная зима, что сказывалось на физическом и моральном состоянии бойцов.
9 октября 1944 года Павел Кочегин сбил Messerschmitt 109. Но вернуться на аэродром базирования не смог: его самолет сбили в небе над Норвегией. Лётчика укрыли местные жители и помогли ему вернуться к своим.
После войны Павел Кочегин не бросил авиацию и продолжил службу. Демобилизовался он по состоянию здоровья в 1946 году в звании гвардии майор. С 1949 года жил в Куртамыше, где по его инициативе создали Куртамышский краеведческий музей имени Николая Томина.
Хладнокровный комполка сложил оружие и взял фотоаппарат
В мирное время Степан Курунин работал фотокорреспондентом, а с первых дней войны до самой Победы воевал на 2-м Белорусском фронте. Воевать он уходил зрелым 30-летним мужчиной с армейской службой за плечами и почти сразу стал во главу полка, а вернулся комполка. За подвиг под Гданьском, когда полк Курунина пленил больше 150 немцев, Степан Федорович получил орден боевого Красного знамени. Сложив оружие, он вновь взял в руки фотоаппарат: снимал визиты в Сталинград Че Гевары, Хрущева, Ибаррури и многих других. А еще интересный эпизод с участием майора описал в своей книге «Немеренные версты (записки комдива)» Владимир Джанджагава.
Направил подбитый самолет на вражеские танки
Освобождая Северную столицу от блокады на Ленинградском фронте, летчик Алексей Чумаков получил тяжелое ранение в голову, но после лечения вернулся на передовую. 8 сентября 1942 года из штаба авиационной дивизии, в которой он служил, поступил приказ штурмовать фашистские танки, прорвавшиеся севернее Сталинграда к Волге.
— Под прикрытием истребителей группа из 18 штурмовиков Ил-2, за штурвалом одного из которых был мой дед, взяла боевой курс. Спустя некоторое время они наткнулись на колонну фашистских танков и нанесли по ней удар. Несмотря на сильный огонь, который открыли немцы с земли, летчики сделали второй заход, а затем третий. В самолет, которым управлял Алексей Чумаков, попал зенитный снаряд, и он направил горящую машину в гущу скопившихся немецких танков, — рассказывает внук героя Алексей Трофимов.
Алексей Чумаков так и не получил никакой награды, хотя его сослуживцы были награждены. Семья ветерана выслала все необходимые документы и надеется, что он получит заслуженную награду.
Сбежала на фронт в 17 лет
Людмила Богатырева родилась в 1924 году, а в августе 1941-го 17-летней девчонкой с подружками в тайне от родителей сбежала на фронт и сразу попала в окружение. К счастью, советские военные их освободили и отправили домой.
Позже Людмила Ивановна окончила курсы общества «Красный крест» и в апреле 1942 года уже официально отправилась на войну. Работая в госпитале хирургической медсестрой, она познакомилась с будущим мужем.
Встретил на войне отца
В 1942-м году 18-летнего Александра Моторина направили в Новосибирское военно-пехотное училище, а сразу после выпуска — на фронт, где он командовал минометным взводом. Весной 1944-го после ранения он оказался в госпитале, где встретил своего отца — тот вывозил раненых с поля боя и доставлял в операционный блок. Это была случайная встреча, единственная во время войны и последняя, потому что вскоре после того, как Александра Моторина выписали, пришло известие о гибели его отца.
Война разлучила их, но они нашли друг друга
«…По прибытии в город Мишань нам сказали, что мы выполнили свою задачу и больше не нужны, так как Японская Кватунская армия была почти разгромлена, но нашу роту оставили в Манчжурии по просьбе китайского правительства для наведения порядка и для обеспечения связью наших войск».
Это отрывок одного из рассказов, которые сохранила семья фронтовика Ивана Шкилёва. Он проходил срочную службу на Дальнем Востоке, где познакомился с прекрасной девушкой Марией Колбычевой. Он уже демобилизовался, когда по прошению командира его задержали на месте для обучения новобранцев. В это время началась Великая Отечественная война.
Ефрейтор Мария Колбычева служила в 12-м отдельном дивизионе Аэростатов заграждения ПВО Дальневосточного фронта. Защищала Хабаровск от налётов вражеских самолётов. Она демобилизовалась в сентябре 1945 года. Примерно через год демобилизовался Иван Шкилёв. После войны они нашли друг друга и больше никогда не разлучались.
Сбивал самолеты врагов и стал своим на Пинежье
Бравый лётчик-истребитель в обнимку со своим самолетом — это уроженец Московской области Лев Щербаков. После Великой Отечественной он летал по северу, руководил аэропортом в поселке Пинега Архангельской области, женился на пинежской учительнице, чья семья сполна прочувствовала всю горечь войны. Фронтовую фотографию хранит его племянник — пинежанин Александр Клобуков.
Творческая отдушина «товарища врача»
Надежда Русских ушла на фронт в июне 1941 года. Она получила диплом детского врача, но на фронте ей пришлось лечить взрослых. Солдаты уважительно обращались к ней «товарищ врач». Надежду перебрасывали с фронта на фронт. Чтобы отвлечься от хаоса и ужаса войны, девушка придумала увлечение: она распускала старые марлевые бинты и вязала из них крючком салфетки и скатерти. Позже Надежду Русских перевели в Ленинград, где она пережила блокаду. А потом снова отправили на фронт. Уже в мирное время Надежда рассказала своей внучке, что ее подруга-врач, тоже оказавшаяся на войне, очень долго не ела пайковый хлеб, она его копила — и подарила своей бабушке на день рождения.
Музыкант на фронте
Когда учителя музыки Василия Крылова в 1941-м призвали в армию, ему было 40 лет. Он был участником бригад, дававших концерты перед бойцами Красной Армии, но одними выступлениями роль сержанта Крылова в армии не ограничивалась. Он участвовал в боевых действиях на Карельском фронте, а после контузии служил санитаром и выносил раненых с поля боя. Война для Василия Крылова закончилась на Мурманском направлении, и в 1945-м он вернулся в Челябинск — к преподаванию в ДШИ № 1 и музыкальном училище.
Прибавил себе год, чтобы уйти на фронт
Иван Бойченко ушёл на фронт в 1941 году, прибавив себе год. Он прошёл путь от рядового до старшего сержанта и от Подмосковья до Кёнигсберга. После освобождения Белоруссии Ивану Бойченко пришлось менять военную специальность: он закончил лётную школу в Ленинграде и стал воздушным стрелком на самолёте Ил-42. До конца войны на его счету появились несколько десятков успешных боевых вылетов.
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