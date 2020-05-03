В новом, 174-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как жильцы мстят соседу за парковку, как давят свежие газоны и как аварийка разрешает стоять в любом месте.
— Это авто перегораживает проезд коммунальным службам для вывоза мусора. На фото — как борются с ним местные жители. Парень паркуется как взбредет ему в голову, по адресу Объединения 31/1, ещё и грозится наказать местных за то, что ему делают замечания, — рассказывает читательница Ксения (фото нарушителя смотрите выше). Особенно умиляет водочная бутылка на переднем бампере.
Выделенная полоса, стоянка запрещена. Но если на аварийке — то можно.
— Мало того, что инвалидное место занял, так ещё и два штуки сразу, — пишет нам читатель Дмитрий.
Раскатали газон до безобразия.
Еще один варварски уничтоженный газон.
— Те же и на том же месте каждый день, уже второй год подряд, Чемская, 12. Уверены, что имеют право парковаться где хотят и ничего им за это не будет. И, как ни странно, они правы, — жалуется Валентина.
Таксист скромно пристроил свою машину на пешеходной дорожке.
— Виктора Уса, 13, тротуар, — информирует Алекс.
Дружно заняли инвалидное место.
— Напротив 20 поликлиники на ул. 1905 года. Заехал на газон и пошёл в поликлинику. Хотя мог без проблем припарковаться вдоль проезжей части. Походу действительно, больной, — пишет Дмитрий.
Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.