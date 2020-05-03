3 мая воскресенье
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 72.73
eur 79.12
Срочно 51 заболевший в Новосибирской области
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 72.73
eur 79.12

Все новости

Все новости
Машину обложили мусором

Машину обложили мусором

В новом, 174-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как жильцы мстят соседу за парковку, как давят свежие газоны и как аварийка разрешает стоять в любом месте.

— Это авто перегораживает проезд коммунальным службам для вывоза мусора. На фото — как борются с ним местные жители. Парень паркуется как взбредет ему в голову, по адресу Объединения 31/1, ещё и грозится наказать местных за то, что ему делают замечания, — рассказывает читательница Ксения (фото нарушителя смотрите выше). Особенно умиляет водочная бутылка на переднем бампере.

Стоянка на выделенке

Стоянка на выделенке

Выделенная полоса, стоянка запрещена. Но если на аварийке — то можно.

Занял два инвалидных места

Занял два инвалидных места

— Мало того, что инвалидное место занял, так ещё и два штуки сразу, — пишет нам читатель Дмитрий.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Раскатали газон до безобразия.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Еще один варварски уничтоженный газон.

Газон уничтожен до земли

Газон уничтожен до земли

— Те же и на том же месте каждый день, уже второй год подряд, Чемская, 12. Уверены, что имеют право парковаться где хотят и ничего им за это не будет. И, как ни странно, они правы, — жалуется Валентина.

Парковка на дорожке

Парковка на дорожке

Таксист скромно пристроил свою машину на пешеходной дорожке.

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

— Виктора Уса, 13, тротуар, — информирует Алекс.

Заняли инвалидное место

Заняли инвалидное место

Дружно заняли инвалидное место.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

— Напротив 20 поликлиники на ул. 1905 года. Заехал на газон и пошёл в поликлинику. Хотя мог без проблем припарковаться вдоль проезжей части. Походу действительно, больной, — пишет Дмитрий.

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ12
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Я паркуюсь как чудакпарковка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (76)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!