В новом, 174-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как жильцы мстят соседу за парковку, как давят свежие газоны и как аварийка разрешает стоять в любом месте.

— Это авто перегораживает проезд коммунальным службам для вывоза мусора. На фото — как борются с ним местные жители. Парень паркуется как взбредет ему в голову, по адресу Объединения 31/1, ещё и грозится наказать местных за то, что ему делают замечания, — рассказывает читательница Ксения (фото нарушителя смотрите выше). Особенно умиляет водочная бутылка на переднем бампере.