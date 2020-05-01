Самый грустный фоторепортаж: как новосибирцы мёрзли и гуляли в первый день мая

В Новосибирске продолжается режим самоизоляции. Полицейские ещё вчера рассказали о том, что в майские праздники будут дежурить в парках, скверах и других общественных местах — и посоветовали новосибирцам не прогуливаться там без дела, велик риск нарваться на протокол за нарушение режима самоизоляции. А Роспотребнадзор даже подготовил рекомендации для населения на майские праздники. Впрочем, они не сильно изменились с начала нерабочих дней — сидим дома, соблюдаем дистанцию, не ходим в гости и не принимаем гостей, бережем тех, кто старше 60 лет или с хроническим заболеванием. Но ведь понятно, что если есть правила, значит, будут и те, кто начнёт старательно нарушать все рекомендации. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся в первый праздничный майский день и увидел через объектив, как новосибирцы пытаются отмечать праздник, и даже мерзкая погода им не помеха. Подробности — в фоторепортаже НГС.
После по-летнему жаркого апреля погода перестала баловать новосибирцев, и вместе с первым днём мая в город пришли дождь и слякоть. Поэтому желающих погулять по паркам и скверам сегодня оказалось не так много. Новосибирские власти запретили горожанам посещать зелёные зоны в середине прошлой недели. Жители города, однако, запретам подчиниться не спешили — они рвали ограничительные ленточки и отодвигали барьеры.
Но если посмотреть на количество машин, то становится понятно — большинство новосибирцев решили провести праздничные дни на даче.
В популярных в тёплую погоду общественных местах на этот раз можно было заметить в основном только прогуливающихся полицейских — они следили, чтобы никто не гулял по паркам.
Напомним, что полицейские могут выписать любому новосибирцу протокол — если он не докажет, что шёл на работу, в ближайший магазин или выгуливал собаку (но не дальше ста метров от дома!).
Однако нашлись и смельчаки, которые рискнули отправиться на пляж — порыбачить, выпить чего-нибудь или просто пофотографировать на фоне Оби.
При этом прогуливающихся по закрытому пляжу не так уж и много. Но настоящих сибиряков от прогулок всё-таки могут удержать не запреты властей, а дождь и ветер.
Всех, кроме рыбаков — сибирским рыбакам даже прохладная погода не мешает сидеть на берегу с удочкой и обязательно с по-философски задумчивым лицом.
А тем временем в городе уже есть на что посмотреть и романтикам, и самым щепетильным эстетам — в городе вовсю распускаются цветы. Только посмотрите, какая красота!
Хотите больше майского буйства цветущих яблонь и пестреющих газонов? Посмотрите, как в Новосибирске распускаются листья, цветут шафраны и подснежники — фотографы НГС специально отобрали самые красивые кадры этой весны в одном фоторепортаже.
А вот горожане в этот день не могли порадовать цветущим видом — большинство редких прохожих пробегали мимо недовольные, в них явно читалась обида на погоду.
Но и назвать пустующим город тоже язык не повернётся — кажется, что все продолжают жить своей жизнью. Бегут на работу, моют окна, но совсем не отдыхают.
В целом движение в городе не было ни праздничным, ни карантинным. Скорое, оно было похоже на обычную жизнь города-миллионника в прохладный выходной день.
А как вы считаете, почему в Новосибирске сегодня так пусто?
Совсем недавно, в первый по-летнему жаркий день апреля новосибирцы хлынули на улицы, забыв про запреты и штрафы. Как это было — читайте репортаж НГС про жаркий гуляющий Новосибирск.