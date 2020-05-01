Самый грустный фоторепортаж: как новосибирцы мёрзли и гуляли в первый день мая

Хотите больше майского буйства цветущих яблонь и пестреющих газонов? Посмотрите, как в Новосибирске распускаются листья, цветут шафраны и подснежники — фотографы НГС специально отобрали самые красивые кадры этой весны в одном фоторепортаже.



А вот горожане в этот день не могли порадовать цветущим видом — большинство редких прохожих пробегали мимо недовольные, в них явно читалась обида на погоду.

