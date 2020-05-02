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Куда ты рулишь? Пассажирке такси сломали нос в ДТП на Красном проспекте — смотрим на видео, как это было

Разбираем очередное столкновение на аварийном перекрестке Красный проспект — улица Гоголя

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Столкновение на аварийном перекрестке Красный проспект — улица Гоголя

Столкновение на аварийном перекрестке Красный проспект — улица Гоголя

Сегодня в рубрике «Куда ты рулишь?» очередное ДТП на аварийном перекрестке Красный проспект — улица Гоголя. Водитель такси совершал там левый поворот и столкнулся с «Мерседесом», который двигался прямо, но по выделенной полосе. Это типовая ситуация для улиц, на которых есть выделенка — многие водители просто не ожидают, что на этой полосе могут появляться легковушки. Какова доля вины каждого водителя — подробнее в материале Дмитрия Косенко.

28 апреля, полдень, напряженное движение на пересечении Красного проспекта и Гоголя, в центре перекрестка скопилось множество машин, поворачивающих с Красного налево на Гоголя и ожидающих возможности проезда. На Красном образовался затор и водитель машины с логотипом «Яндекс.Такси» решает проскочить между стоящих автомобилей в образовавшийся промежуток. В этот момент по третьей, крайней правой полосе, предназначенной для автобусов, на высокой скорости движется черный «Мерседес». Через мгновение происходит столкновение — смотрите видео.

Очевидно, что водитель такси допустил грубое нарушение — при повороте не пропустил автомобиль, движущийся прямо во встречном направлении. Видимо, он не ожидал, что на выделенке окажется не крупный автобус, который видно издалека, а низкая незаметная легковушка.

Пункт 8.8 ПДД. При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления.

Но и у водителя «Мерседеса» есть доля своей вины, ведь он нарушил правила езды по выделенным полосам. Скорее всего, автомобилист хотел объехать пробку, скопившуюся на Красном проспекте.

Пункт 18.2. На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств <...> запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе, за исключением: школьных автобусов; транспортных средств, используемых в качестве легкового такси; транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров.

В результате аварии машины получили повреждения — у «Мерседеса» пострадали капот, передние крылья и бампер. У такси «Солярис» замяты задняя дверь и крыло, расколот задний бампер. По данным паблика АСТ-54, пассажирка такси получила перелом носа.

В подобных ситуациях при езде по улицам с выделенными полосами водителям, совершающим левые повороты, стоит быть внимательнее — в Новосибирске до сих пор хватает желающих прокатиться по выделенке, чтобы объехать пробку. Как правило такие нарушители едут с высокой скоростью и появляются в поле зрения совершенно неожиданно.

Кто виноват?

    Ранее мы рассматривали дорожные ситуации, где таксист спровоцировал столкновение двух других машин, а сам остался цел, и где водитель пошел на обгон и врезался в поворачивающего налево.

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    Куда ты рулишь?ДТП
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