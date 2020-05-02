Куда ты рулишь? Пассажирке такси сломали нос в ДТП на Красном проспекте — смотрим на видео, как это было

Очевидно, что водитель такси допустил грубое нарушение — при повороте не пропустил автомобиль, движущийся прямо во встречном направлении. Видимо, он не ожидал, что на выделенке окажется не крупный автобус, который видно издалека, а низкая незаметная легковушка.

Пункт 8.8 ПДД. При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления.



Но и у водителя «Мерседеса» есть доля своей вины, ведь он нарушил правила езды по выделенным полосам. Скорее всего, автомобилист хотел объехать пробку, скопившуюся на Красном проспекте.

Пункт 18.2. На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств <...> запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе, за исключением: школьных автобусов; транспортных средств, используемых в качестве легкового такси; транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров.



В результате аварии машины получили повреждения — у «Мерседеса» пострадали капот, передние крылья и бампер. У такси «Солярис» замяты задняя дверь и крыло, расколот задний бампер. По данным паблика АСТ-54, пассажирка такси получила перелом носа.