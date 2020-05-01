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Страна и мир Новые законы Обзор

Что нас ждет в мае, кроме коронавируса: «пивнушки» у дома закроют, а при покупке ж/д билета спросят номер мобильного

Подборка новых законов, по которым страна начинает жить, несмотря на коронавирус

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Собрались покупать билеты на поезд? Приготовьтесь назвать номер мобильника

Собрались покупать билеты на поезд? Приготовьтесь назвать номер мобильника

Пандемия пандемией, а законодательная машина страны работает, несмотря на нерабочие дни и майские праздники. Пока вы сидите в самоизоляции и ждете, когда мир вновь оживет, пачка российских законов обретают силу. С этого месяца исчезают «наливайки» у дома, штрафуют за переделку квартиры в магазин, а школьникам дают горячее питание бесплатно (но не всем). Подробности — в нашем традиционном обзоре.

Учеников начальных классов накормят обедами бесплатно

Ну и что, что конец учебного года и второй месяц дистанта! Это не останавливает власти в решении бесплатно кормить учеников младших классов горячим. Новый закон вводит понятие «здоровое питание», запрещает использование опасных, некачественных и фальсифицированных продуктов и постановляет хотя бы раз в день класть в тарелку школьника горячую еду.

В меню у младшеклассников появятся омлеты, каши, сырники, запеканки, макароны, пишет «Российская газета» со ссылкой на специалистов ФИЦ питания и биотехнологии. При этом школы обязаны публиковать на своих сайтах информацию о питании, а если у ребенка аллергия (о чем родители должны заведомо предупредить) — заменять на блюда с продуктами без аллергенов.

Работу закона о бесплатном горячем питании на практике школьники проверят только в следующем учебном году

Работу закона о бесплатном горячем питании на практике школьники проверят только в следующем учебном году

Оценить еду столовых школьники смогут с 1 сентября. А сейчас, пока все на дистанционном обучении, ученики из семей-льготников, которым положено бесплатное питание, получают его в виде сухпайка.

Покупая билет на поезд, не забудьте сказать свой мобильный

Отныне при покупке билетов на поезда дальнего следования пассажиры должны диктовать номер мобильного или выбирать иной способ связи. Изменения в правила перевозок на железной дороге начнут действовать с 3-го числа.

Нововведения, как объясняют в Минтрансе, будут работать в пользу пассажиров: если поезд отменят или произойдет иная чрезвычайная ситуация, купившие билет немедленно узнают об этом из SMS.

«Пивнушкам» в жилых домах усложнят работу

Если вы привыкли к мысли о том, что всегда можно спуститься в тапочках в «наливайку» на первом этаже дома, то, возможно, пора менять привычки. Федеральный закон установил новые требования к розничной продаже алкоголя в общепитах в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории. Теперь зал для обслуживания у таких баров и кафе должен быть площадью не менее 20 кв. м, иначе продавать алкоголь нельзя.

Кроме того, регионам разрешили устанавливать свои повышенные требования к этим заведениям — вплоть до полного запрета на продажу алкоголя. Уже сейчас губернаторы некоторых областей ввели частичный «сухой закон» на период самоизоляции.

За магазин в квартире выпишут штраф

Мы привыкли, что на первых этажах многоэтажек работают магазинчики, парикмахерские, банки и т.д. И если в новых домах помещения под бизнес отведены еще при проектировании, то в старых панельках бизнесмены выкупают и переделывают квартиры.

Теперь за использование жилых помещений не по назначению, а также за самовольную перепланировку помещения в многоквартирном доме предусматривается административная ответственность юридических и должностных лиц. При этом за порчу квартир и оборудования в них первых накажут штрафом от 20 000 до 30 000 рублей, а вторых — от 2000 до 3000 рублей. За перепланировку штрафы еще выше: для юрлиц — от 40 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц — от 4000 до 5000 рублей.

Если бизнес ведет предприниматель без образования юридического лица, то он также понесет ответственность.

В детских автобусах обязали установить ГЛОНАСС

Автобусы для перевозки детей должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Постановление Правительства РФ при этом дает отсрочку до 31 мая 2020 года, но уже в июне все автобусы должны быть с навигационным оборудованием. Оснащение ГЛОНАСС других автобусов и машин, предназначенных для перевозки опасных грузов, отложили до 2021 года, чтобы снизить расходы бизнеса в непростое время.

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новые законыбесплатное питание в школахГЛОНАССж/д билетыналивайки в многоэтажках
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