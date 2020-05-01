Что нас ждет в мае, кроме коронавируса: «пивнушки» у дома закроют, а при покупке ж/д билета спросят номер мобильного

Пандемия пандемией, а законодательная машина страны работает, несмотря на нерабочие дни и майские праздники. Пока вы сидите в самоизоляции и ждете, когда мир вновь оживет, пачка российских законов обретают силу. С этого месяца исчезают «наливайки» у дома, штрафуют за переделку квартиры в магазин, а школьникам дают горячее питание бесплатно (но не всем). Подробности — в нашем традиционном обзоре.
Учеников начальных классов накормят обедами бесплатно
Ну и что, что конец учебного года и второй месяц дистанта! Это не останавливает власти в решении бесплатно кормить учеников младших классов горячим. Новый закон вводит понятие «здоровое питание», запрещает использование опасных, некачественных и фальсифицированных продуктов и постановляет хотя бы раз в день класть в тарелку школьника горячую еду.
В меню у младшеклассников появятся омлеты, каши, сырники, запеканки, макароны, пишет «Российская газета» со ссылкой на специалистов ФИЦ питания и биотехнологии. При этом школы обязаны публиковать на своих сайтах информацию о питании, а если у ребенка аллергия (о чем родители должны заведомо предупредить) — заменять на блюда с продуктами без аллергенов.
Оценить еду столовых школьники смогут с
Покупая билет на поезд, не забудьте сказать свой мобильный
Отныне при покупке билетов на поезда дальнего следования пассажиры должны диктовать номер мобильного или выбирать иной способ связи. Изменения в правила перевозок на железной дороге начнут действовать с
Нововведения, как объясняют в Минтрансе, будут работать в пользу пассажиров: если поезд отменят или произойдет иная чрезвычайная ситуация, купившие билет немедленно узнают об этом из SMS.
«Пивнушкам» в жилых домах усложнят работу
Если вы привыкли к мысли о том, что всегда можно спуститься в тапочках в «наливайку» на первом этаже дома, то, возможно, пора менять привычки. Федеральный закон установил новые требования к розничной продаже алкоголя в общепитах в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории. Теперь зал для обслуживания у таких баров и кафе должен быть площадью не менее
Кроме того, регионам разрешили устанавливать свои повышенные требования к этим заведениям — вплоть до полного запрета на продажу алкоголя. Уже сейчас губернаторы некоторых областей ввели частичный «сухой закон» на период самоизоляции.
За магазин в квартире выпишут штраф
Мы привыкли, что на первых этажах многоэтажек работают магазинчики, парикмахерские, банки и т.д. И если в новых домах помещения под бизнес отведены еще при проектировании, то в старых панельках бизнесмены выкупают и переделывают квартиры.
Теперь за использование жилых помещений не по назначению, а также за самовольную перепланировку помещения в многоквартирном доме предусматривается административная ответственность юридических и должностных лиц. При этом за порчу квартир и оборудования в них первых накажут штрафом от
Если бизнес ведет предприниматель без образования юридического лица, то он также понесет ответственность.
В детских автобусах обязали установить ГЛОНАСС
Автобусы для перевозки детей должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Постановление Правительства РФ при этом дает отсрочку до