Практически каждую весну и лето Новосибирск утопает в клубах пыли. Происходит это с такой завидной регулярностью, что жителей это совсем не удивляет, а скорее злит и расстраивает. Отсюда — обидные последние места в рейтингах качества городской среды, которые, по мнению горожан, Новосибирск занимает заслуженно — всё из-за пыли. Вот и в этом году после схода снега Новосибирск заволокло пыльной дымкой. Как это было — мы показывали в фоторепортаже, а также разбирали с экологами три причины загрязнения города. Впрочем, читатели НГС уверены, что в загрязнённости Новосибирска виновата плохая уборка. Так это или нет — на вопросы и претензии горожан мы попросили ответить вице-мэра Олега Клемешова и заодно выяснили у него, когда наш город очистят от грязи.
Про «Бионорд», причины появления пыли и сроки уборки
— Откуда появляется пыль в Новосибирске?
— На образование пыли влияет совокупность факторов, и это подтвердили ученые, которые по муниципальному заказу изучили причины образования пыли. Мэрия Новосибирска выделила гранты двум учебным заведениям. По результатам их анализа определено, что пылеобразование зависит от метеоусловий, от атмосферного давления, от рассеивания частиц воздуха, наличия либо отсутствия ветра, ну и, конечно же, от факторов, которые можно считать рукотворными.
В течение холодных месяцев с отрицательными температурами — а у нас это более полугода — приходится использовать различные противогололёдные материалы. До 2019 года это была песко-соляная смесь. В зимний сезон 19/20 года также использовали химические реагенты типа «Бионорд» и отсевы дробления горных пород. Последние, по сути, содержат меньше пылеобразующих частиц, их фракция достаточно крупная, и они должны пылить меньше. Но массового использования этого противогололёдного материала в Новосибирске, по сути, ещё не было, поэтому мы первый раз выходим из зимы с этим материалом. В любом случае, совместно с научным сообществом мы будем продолжать изучать, насколько этот противогололёдный материал является пылеобразующим.
Если брать конкретно эту зиму и весну, то думаю, что жители Новосибирска сами были свидетелями тому, как быстро, практически за неделю, сошёл снег. При этом в течение зимы снег накапливает различные примеси — это и выбросы в атмосферу промышленных предприятий, и выхлопные газы автомобилей. Сейчас это всё оказалось на поверхности. Убрать всё за неделю — практически нереально. Но ДЭУ работают круглосуточно и, я думаю, жители видят по центральной части города, что уборка уже практически в полном объёме произведена — очищена прилотковая часть магистральных улиц.
В зимнее время были жалобы от жителей города на то, что мы не посыпаем тротуары, но сейчас, когда снег сошёл, был виден слой крошки на тротуарах. Это те самые противогололёдные материалы, которые мы использовали зимой достаточно активно. И сейчас стоит задача всё это убрать.
— В какие сроки?
— Мы признаём, что сейчас, пожалуй, самый сложный период в уборке города. Но мы постараемся, чтобы у него были более сжатые сроки.
Использование отсева дробления пород внесло свои коррективы в план уборки: песок легче переносится ветром, а крошка нуждается именно в механической уборке. Сейчас у нас есть пять пылесосов, которые могут работать на тротуарах. Мощность, к сожалению, у них не такая высокая, как хотелось бы, быстро заполняется бункер, на опорожнение которого требуется время. На всё уходит достаточно большое количество времени, однако пылесосы всегда у нас находятся на линии. Вообще сейчас фактически вся летне-подметальная техника работает на линии: в дневное время это, как правило, 170 единиц, порядка 150 — в ночное.
Мы заранее публикуем список улиц, на которых будет проводиться уборка. Это не только для того, чтобы показать, где мы убираем, но и прежде всего для того, чтобы новосибирцы убирали свои транспортные средства. Машины очень мешают уборке, как зимней, так и летней. Всё чаще и чаще мы сталкиваемся с тем, что владельцы оставляют свои автомобили на улично-дорожной сети почти что на хранение, и поверьте, из-под них и даже рядом с ними очень трудно убрать то, что накопилось за зиму. Хотелось бы, чтобы и граждане проявляли сознательность.
— Какая спецтехника есть у города?
— Это летне-подметальная техника. Различные комбинированные дорожные машины, пылесосы… В принципе, в наличии техника различных возможностей, но то, что её не хватает — да, мы это признаём. Техники нам действительно не хватает, чтобы в какие-то минимальные сроки выполнить уборку города в полном объёме. Поэтому нам приходится выстраивать очередность уборки улично-дорожной сети.
О вине застройщиков в запылённости города
— Наши читатели жалуются на многочисленные неогороженные стройплощадки, из-за которых пыль распространяется по городу. Применяются ли к таким застройщикам административные меры?
— Меры есть, и они прописаны в правилах благоустройства Новосибирска. Каждая площадка должна иметь надёжное ограждение, защищающее от пыли, обустроенные навесы, тротуары в деревянном или другом исполнении. В период распутицы, да и вообще летом, должна быть организована мойка колёс. Мы административную практику продолжаем, штрафуем застройщиков, чтобы они все эти нормы соблюдали. Не скажу, что это просто и что застройщики по призыву властей всё это делают и исправляют. К сожалению, это не так.
Строек у нас в городе действительно очень много, и это, кстати, один из источников пыли. В ежедневном режиме специалисты отделов районных административно-технических инспекций проверяют их, чтобы строительные организации свои площадки содержали в надлежащем виде. Когда наши административные меры с небольшими штрафами на застройщиков не действуют, мы обращаемся в ГИБДД, у них есть статья за вынос грязи на проезжую часть, и там штрафы уже больше — до 300 тысяч рублей. Это как нельзя лучше стимулирует соблюдать все правила благоустройства — и сразу появляются мойка, плиты на выезды. Кстати, оплата штрафа никак не освобождает застройщика от тех правил, которые он должен соблюдать.
— Действительно ли в уборке улиц этой зимой на некоторых улицах города применялся речной песок или глина, которые сильно пылят?
— Это исключено. Все смеси закупаются и используются централизованно, в этом году это был отсев дробления горных пород и «Бионорд». Муниципальные структуры использовали только их. В частности, в центре и Советском районе применялся «Бионорд», на всей территории города и на тротуарах в том числе использовались отсевы дробления горных пород. Другого мы не используем.
— Меняется ли как-то порядок уборки города в жаркую погоду без осадков, которая была в Новосибирске накануне?
— Любая летняя подметальная техника, хотя и имеет в своей штатной комплектации функцию орошения, при такой погоде эта система орошения не справляется. Вот именно в такую погоду понятно, что сам механизм уборки усложняется. Нам порой иногда нужно комбинированными дорожными машинами пройти по улицам, это всё полить, а только потом приступать к сбору этой пыли.
Про уборку города, недостаток техники и болевые точки
— Есть ли определённая периодичность уборки улиц города?
— Уборку мы проводим ежедневно, но периодичность действительно существует. На магистральных улицах эта периодичность поменьше, то есть техника туда заходит часто, на других улицах эти периоды больше. Но в любом случае, убирать нужно весь город. Как я уже говорил, есть недостаток техники, мы это признаём, но всё же стараемся охватить по возможности весь город. К сожалению, в этом году у нас есть ещё один фактор. Ежегодно во второй половине апреля мы проводим общегородской субботник, который в значительной мере ускоряет процесс очищения города от грязи, накопившейся в зимний период, но в этом году мы лишены и такого механизма в связи с самоизоляцией. Поэтому период весенней уборки немного затянулся, но дорожно-эксплуатационные учреждения прикладывают максимум усилий, чтобы очистить город от накопившейся за зиму грязи.
— Какие в городе болевые точки — места, куда направляется повышенное число единиц спецтехники?
— На самом деле в городе таких болевых точек много. Понятно, что это те улицы, которыми пользуется большое количество жителей и гостей города, это улицы с маршрутами общественного транспорта. В первую очередь убираются магистральные улицы, но и дальше по всей территории города мы стараемся проводить уборку районных улиц.
Магистральные улицы — это Ипподромская, Большевистская, Петухова, Станиславского… По сути в каждом районе есть такие, скажем так, основообразующие улицы, каркас транспортного движения. Но это отнюдь не значит, что на другие улицы нужно обращать меньше внимания. Но даже по тем улицам, что я назвал, мы видим, где обычно в лотке скапливается большое количество пыли и грязи, сейчас уже лоток чист. Но это не значит, что там можно уже не убирать. Как только сделаешь перерыв в уборке, лоток очень-очень быстро загрязнится.
— Сейчас, благодаря самоизоляции, поток машин значительно уменьшился. Помогает ли это в уборке?
— Когда транспортный поток был действительно небольшим, у нас ещё снег лежал, и мы не могли ещё приступить к летней уборке. По факту сейчас количество транспорта на улицах от штатного режима не сильно отличается. Неспроста Новосибирск сегодня называют на одном из самых последних мест по самоизоляции. Это, конечно, не красит наш город, не красит наших жителей, но, тем не менее, факт остается фактом.