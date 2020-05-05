Если брать конкретно эту зиму и весну, то думаю, что жители Новосибирска сами были свидетелями тому, как быстро, практически за неделю, сошёл снег. При этом в течение зимы снег накапливает различные примеси — это и выбросы в атмосферу промышленных предприятий, и выхлопные газы автомобилей. Сейчас это всё оказалось на поверхности. Убрать всё за неделю — практически нереально. Но ДЭУ работают круглосуточно и, я думаю, жители видят по центральной части города, что уборка уже практически в полном объёме произведена — очищена прилотковая часть магистральных улиц.



В зимнее время были жалобы от жителей города на то, что мы не посыпаем тротуары, но сейчас, когда снег сошёл, был виден слой крошки на тротуарах. Это те самые противогололёдные материалы, которые мы использовали зимой достаточно активно. И сейчас стоит задача всё это убрать.



— В какие сроки?



— Мы признаём, что сейчас, пожалуй, самый сложный период в уборке города. Но мы постараемся, чтобы у него были более сжатые сроки.



Использование отсева дробления пород внесло свои коррективы в план уборки: песок легче переносится ветром, а крошка нуждается именно в механической уборке. Сейчас у нас есть пять пылесосов, которые могут работать на тротуарах. Мощность, к сожалению, у них не такая высокая, как хотелось бы, быстро заполняется бункер, на опорожнение которого требуется время. На всё уходит достаточно большое количество времени, однако пылесосы всегда у нас находятся на линии. Вообще сейчас фактически вся летне-подметальная техника работает на линии: в дневное время это, как правило, 170 единиц, порядка 150 — в ночное.

