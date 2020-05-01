Сидим дома: как Новосибирск, где почти 500 заболевших COVID-19, проводит Первомай (онлайн-хроника)

Здравствуйте, дорогие читатели! Стартует второй месяц самоизоляции, которую пока продлили до 12 мая. Мы продолжаем следить, как развиваются события в Новосибирске — сколько человек заболели, а сколько выздоровели, какие решения принимает власть и как на всё это реагируют горожане, что в этот первый майский праздничный день происходит на улице, как люди работают и отдыхают дома — всё это в нашей круглосуточной онлайн-хронике.



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