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Сидим дома: как Новосибирск, где почти 500 заболевших COVID-19, проводит Первомай (онлайн-хроника)

Смотрим, что происходит сегодня в городе — офлайн и онлайн

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Некоторые новосибирцы выбираются на рыбалку — тут сложно не соблюдать обязательную дистанцию в полтора метра

Некоторые новосибирцы выбираются на рыбалку — тут сложно не соблюдать обязательную дистанцию в полтора метра

Здравствуйте, дорогие читатели! Стартует второй месяц самоизоляции, которую пока продлили до 12 мая. Мы продолжаем следить, как развиваются события в Новосибирске — сколько человек заболели, а сколько выздоровели, какие решения принимает власть и как на всё это реагируют горожане, что в этот первый майский праздничный день происходит на улице, как люди работают и отдыхают дома — всё это в нашей круглосуточной онлайн-хронике.

Сегодня с вами на связи — обозреватель НГС Мария Тищенко. Присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 961 845-55-78, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Мария Тищенко

Читатели этой трансляции пишут о том, что новосибирцы уже не сидят дома, судя по вчерашним пробкам:

— Вчера в районе остановки «Учительская» был транспортный коллапс, которого не видел уже давно. Сегодня утром ехал с работы: машин на дорогах больше, чем в любой первый выходной, — заметил один из них.

Вы тоже заметили увеличение количества машин и пробок в городе за последние дни?

    Мария Тищенко

    В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что любая лаборатория, включая частные негосударственные, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию:

    — Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование — обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.

    Это делается для того, чтобы максимально расширить количество подобных лабораторий в стране. По информации за 30 апреля, в России проведено более 3,4 миллиона исследований на новую коронавирусную инфекцию.

    — На сегодняшний день, помимо 106 лабораторий Роспотребнадзора, тестирование доступно в 364 лабораториях при государственных медицинских организациях и 66 лабораториях частной формы собственности, — уточнили в Роспотребнадзоре.

    Мария Тищенко

    Вчера вечером в новосибирском аэропорту Толмачёво пассажиров одного из рейсов бесплатно протестировали на коронавирусную инфекцию. Подробности — здесь.

    Мария Тищенко

    По данным за 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

    Мария Тищенко

    Я начинаю писать для вас о том, что происходит в городе, а мой кот Митя ещё спит. И планирует отдыхать дома на майские праздники. А как их проведёте вы?

    Кот Митя

    Кот Митя

    Какие у вас планы на майские выходные?

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      коронавирускоронавирус в Новосибирскемайские праздники
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