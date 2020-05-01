Сидим дома: как Новосибирск, где почти 500 заболевших COVID-19, проводит Первомай (онлайн-хроника)

Читатели этой трансляции пишут о том, что новосибирцы уже не сидят дома, судя по вчерашним пробкам:
— Вчера в районе остановки «Учительская» был транспортный коллапс, которого не видел уже давно. Сегодня утром ехал с работы: машин на дорогах больше, чем в любой первый выходной, — заметил один из них.
Вы тоже заметили увеличение количества машин и пробок в городе за последние дни?
В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что любая лаборатория, включая частные негосударственные, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию:
— Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование — обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.
Это делается для того, чтобы максимально расширить количество подобных лабораторий в стране. По информации за 30 апреля, в России проведено более 3,4 миллиона исследований на новую коронавирусную инфекцию.
— На сегодняшний день, помимо 106 лабораторий Роспотребнадзора, тестирование доступно в 364 лабораториях при государственных медицинских организациях и 66 лабораториях частной формы собственности, — уточнили в Роспотребнадзоре.
Вчера вечером в новосибирском аэропорту Толмачёво пассажиров одного из рейсов бесплатно протестировали на коронавирусную инфекцию. Подробности — здесь.
По данным за 30 апреля, в России зарегистрировано
Я начинаю писать для вас о том, что происходит в городе, а мой кот Митя ещё спит. И планирует отдыхать дома на майские праздники. А как их проведёте вы?