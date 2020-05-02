В небо за мужем: красотки-пилоты и бортпроводники опровергли миф и рассказали о приставаниях на работе

Бытует мнение, что женщины идут работать в авиацию, чтобы красиво улыбнуться пилоту, пофлиртовать с ним пару рейсов и обеспечить себе тем самым светлое будущее и красивую семейную жизнь как в сказке. От того и отношение к женскому полу на работе снисходительное, и сексизм из каждого угла. В определенный момент становится обидно, и другая категория женщин, которая действительно любит свою работу, начинает восстанавливать справедливость — зачем всех под одну гребенку, не так уж оно надо — авиационное замужество. Мы поговорили с девушками, которые работают в авиации, и попросили их рассеять самый популярный миф.
Екатерина Шаврина, пилот
— Я достаточно часто сталкиваюсь с мнением, что девушке в авиации не место, а красивой и подавно. Снисхождение начинается ещё на уровне подготовки, а сексизм присутствует везде и всегда, просто в разных количествах. Многим мужчинам не нравится, что женщина делает работу лучше и качественнее, и встречается это не только в авиации. Проблема не в том, кто делает эту работу, а в тех, кто её критикует. Чаще всего это просто нереализованные и неуверенные в себе люди.
— Из всех способов добиться удачного замужества эта идея слишком трудозатратная. Есть более простые варианты выйти замуж, поэтому, я считаю, что в нашей профессии самое минимальное количество девушек, которые таким способом хотят найти себе мужа. В обществе всегда превалирует стереотипное мышление. У женщин — про мужчин, у мужчин — про женщин. И кто сказал, что муж пилот — удачный вариант? Пилот — это тяжелая профессия. Времени на себя практически не остаётся, к тому же, всё зависит от здоровья. Есть оно — будет работа и деньги, а если его нет, то и всё остальное отсутствует. Я думаю, намного проще найти мужа в другой сфере, а не тратить столько времени в авиации ради этого.
— Бывало, что у нас складывались пары, но дальше короткого романа не заходило. Лёгкий флирт, конечно же, иногда присутствует, но в основном от ровесников. Мужчины старшего возраста, напротив, воспринимают девушек как равных и относятся с уважением. Было, да, что меня оценивали на работе, когда я только начинала, но все оценки проходят, как только человек показывает чего стоит.
Юлия, 27 лет, бортпроводник
— Я считаю, что в наши дни к девушкам в авиации уже нет особого отношения, какую бы должность они не занимали. Но до сих пор встречаются девушки, которые рассматривают профессию в этой отрасли как пропуск в счастливую семейную жизнь, начитавшись гламурных историй про бывших стюардесс — жён олигархов и президентов. Кто-то ищет спутников жизни среди пилотов, кто-то стремится получить допуск для работы в бизнес-классе. К счастью, таких девушек единицы и долго в профессии они не задерживаются.
— Среди моих знакомых есть много примеров, когда люди знакомились в рейсах и в командировках, а потом создавались прочные браки. На работе я не замечаю каких-либо знаков внимания, для меня коллеги не имеют пола и ко всем одинаковое отношение. Возможно, в неформальной обстановке и присутствует элемент оценивания и обсуждения, но не больше, чем в коллективах других отраслей.
Анна Малахова, бортпроводник
— Сексизм присутствует, но я бы сказала, что он больше со стороны пассажиров. У них складывается мнение, что мы — бортпроводники — ничего не делаем, у нас такая классная работа — раздали воду, показали аварийный выход и полетели на моря, флиртуя с пилотами.
Авиация — это тяжелый труд, моральный, физический, нужны определенные знания, навыки, стрессоустойчивость. Внутри коллектива сексизм отсутствует полностью, мы все в одинаковых условиях, одинаково выполняем свою работу, у нас нет режима дня и ночи, мы летаем в разные часовые пояса и порой не можем понять, в какое время суток мы попали. У нас даже есть шутка, что в авиации нет пола.
— Тем не менее, есть определенная категория девушек, которые действительно идут на работу в авиацию, думая, что они будут загорать на пляже, делать красивые фото в Instagram и найдут молодого красивого пилота с хорошей зарплатой. Как правило, надолго они не задерживаются, реальность — другая. Для перспективного брака можно взять в пример любую сферу, фитнес-клуб, например — выйдет замуж за качка, пошла на работу секретарем — вышла замуж за начальника, но авиация — точно не та сфера, все розовые представления разобьются о действительность. Бывает, у нас образуются пары, складываются семьи, рождаются дети, но не потому что люди пришли сюда с целью замужества, а потому что так сложились обстоятельства.
— Со мной на работе флирта нет, на работе я работаю, и остальные члены экипажа тоже. На борту мы прежде всего для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и дать качественный сервис. Если вдруг в коллектив попадет девушка, которая сама со всеми флиртует, думаю, обратный флирт имеет место быть, все зависит от того, как ты сам себя ведешь.
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