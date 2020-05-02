В небо за мужем: красотки-пилоты и бортпроводники опровергли миф и рассказали о приставаниях на работе

— Сексизм присутствует, но я бы сказала, что он больше со стороны пассажиров. У них складывается мнение, что мы — бортпроводники — ничего не делаем, у нас такая классная работа — раздали воду, показали аварийный выход и полетели на моря, флиртуя с пилотами.

Авиация — это тяжелый труд, моральный, физический, нужны определенные знания, навыки, стрессоустойчивость. Внутри коллектива сексизм отсутствует полностью, мы все в одинаковых условиях, одинаково выполняем свою работу, у нас нет режима дня и ночи, мы летаем в разные часовые пояса и порой не можем понять, в какое время суток мы попали. У нас даже есть шутка, что в авиации нет пола.