Сегодня на НГС новый рассказ о необычных автомобилях новосибирцев — Сергей Ишуткин уже 24 года владеет редким Chrysler New Yorker 1980 года выпуска. Он долго и последовательно восстанавливал эту машину, подыскивал запчасти, а все ремонтные работы проводил собственными руками. Что в итоге получилось — смотрите в материале Дмитрия Косенко.
40-летний Chrysler New Yorker — классический американский «крокодил», огромный и монументальный. 6-метровая махина, на капоте которой можно растянуться в полный рост, весит 2,5 тонны. В движение автомобиль приводит 5,9-литровый двигатель V8, коробка передач тут автоматическая, привод задний.
— Последний из больших «Крайслеров», по той причине, что из-за кризиса 1979 года начали отказываться от больших машин, от больших объемов. Собственно, он выпускался всего 2 года, и выпущено было порядка 20 тысяч автомобилей, — рассказывает владелец.
Интересна история этого «Крайслера» — в советское время он возил иностранцев по Москве, потом попал в Сибирь и пришел в негодность, затем достался Сергею и обрел вторую жизнь.
— Именно этот автомобиль, насколько я знаю, единственный в стране. Их было всего два — в посольстве Арабских Эмиратов и в японской торговой фирме, вот его сейчас мы и видим. Это было в 80-х годах, в конце 80-х эта машина каким то чудом попала в Новосибирск, у нее сломалась коробка передач и она встала, после этого ее разграбили вандалы. В 1996 году она досталась мне.
Восстановить «американца» было не так просто: потребовались куча деталей, новая коробка передач, остекление, кузовные детали. Все это по крупицам собиралось по Северной Америке, затем ставилось на автомобиль. Абсолютно все работы Сергей делал сам — он с 16 лет интересуется машинами.
— Приобрел в Ванкувере в Канаде точно такую же машину, её там разбирали и по частям в посылках она приходила сюда: стекла, зеркала, всё, что на панели приборов, передняя решетка, фонарики, блок-фары.
Интересное путешествие проделал декоративный колпак переднего колеса. Сестра Сергея, когда была в Лас-Вегасе, заказала его на адрес отеля, затем деталь отправили по месту ее жительства в Голландию и уже потом доставили в Новосибирск.
Ежегодно «Крайслер» требует обслуживания, замены каких-то деталей. Владелец даже не считал, сколько вложил в реставрацию, но говорит, что это миллионы рублей. Каждый год на машину тратится порядка 100 тысяч.
— Каждая деталюшка из Америки. Грубо говоря, маленькая деталь 50 долларов и доставка 50 долларов. Всё из Америки, здесь их нет в принципе. Они выпускают их, но все меньше и меньше становится, потому что машин этих нет.
— Такого, чтобы она встала и её притаскивали, такого не было. Но, например, надо поменять свечи — не совсем стабильно работает. В прошло году сломался стеклоподъемник. Подвеску — опоры шаровые, амортизаторы поменял.
Огромный Chrysler New Yorker в 80-е годы был самой топовой моделью марки, на нем разъезжали самые отъявленные щёголи Нью-Йорка. Это как сейчас Mercedes S-класса, автомобиль шикарен и по тем, и по нынешним временам. Кожаный салон, круиз-контроль, кондиционер, дисковые тормоза, аудиосистема и даже кожаная обивка крыши.
— В те времена была такая мода: затягивать кожей для красоты. Но в этом есть и практическая нотка — это шумоизоляция и теплоизоляция. Сзади пассажиры сидят, они не слышат улицы.
Особая фишка автомобиля — скрытые шторками фары. Эти шторки сдвигает электропривод, после чего оптика загорается.
Сергей использует автомобиль по настроению, когда хочется спокойно покататься. Мягкий «Крайслер» будто плывет по дороге, не замечая российских колдобин, и завораживающе урчит своим 6-литровым двигателем.
— 23 литра, меньше я за ним не замечал расхода. Но сильно большого, за 25 литров, расхода не было, потому что это машина не для гонок, на ней едешь и едешь. На трассе он себя чувствует прям уверенно, такое ощущение, что сидишь дома и смотришь большой телевизор. При этом скорость 100–120 км/ч.
— Она эксплуатируется, это была машина ежедневная, на ней возились запчасти, я ездил за краской, за какими-то вещами. Сейчас она используется реже, но стараюсь ездить ней, чтобы не застаивалась. Потому что чем дольше стоит машина, тем хуже она работает.
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