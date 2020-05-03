— Мама была инженером в строительной компании, иногда брала работу на дом. Поэтому мы общались с утра до вечера — либо в Facebook, либо в WhatsApp, — вспоминает Кристина, которая в тот момент работала гидом в Китае. — У нас ещё разница во времени небольшая. Я проснулась, она проснулась: «Доброе утро», и весь день переписка. Просто так, даже ни о чём: как дела, чем обедала и так далее.



У Кристины заканчивался контракт, поэтому она купила обратный билет в Новосибирск и 23 августа планировала быть дома. У них с мамой были большие планы. Накануне они погасили ипотечный кредит за квартиру, в которой жила Светлана. И банк одобрил новый — уже для покупки жилья Кристине.



— Я ей скидываю билет, что прилетаю в Новосибирск. Она так обрадовалась. А вечером что-то пишу ей, но ответа нет, — вспоминает Кристина те страшные дни.



Ответов не было весь день, на следующий день, потом девушка позвонила соседям, чтобы те постучали в квартиру и посмотрели, горит ли свет. В понедельник Светлана не пришла на работу, Кристина попросила подругу вызвать спасателей. Когда выяснилось, что мамы нет дома, Кристина поняла, что пришла беда.