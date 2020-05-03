50-летняя Светлана Буянова пропала в августе 2017 года. Два месяца женщину искали полицейские, волонтёры и родственники. В ноябре нашли её тело. По подозрению в убийстве задержали знакомых сибирячки. Судебные разбирательства шли два с половиной года. Дочь Светланы Буяновой рассказала о страшных поисках своей мамы и тяжёлом суде, где вердикт выносили присяжные.
Пропала без вести
Фото яркой женщины с красивой улыбкой появилось в группе поискового отряда «Маяк» в середине августа 2017 года. В краткой информации о пропавшей Светлане Буяновой описывалась её внешность и обстоятельства пропажи — женщина перестала выходить на связь и не вышла на работу. О пропаже сообщила её дочь Кристина Буянова.
— Мама была инженером в строительной компании, иногда брала работу на дом. Поэтому мы общались с утра до вечера — либо в Facebook, либо в WhatsApp, — вспоминает Кристина, которая в тот момент работала гидом в Китае. — У нас ещё разница во времени небольшая. Я проснулась, она проснулась: «Доброе утро», и весь день переписка. Просто так, даже ни о чём: как дела, чем обедала и так далее.
У Кристины заканчивался контракт, поэтому она купила обратный билет в Новосибирск и 23 августа планировала быть дома. У них с мамой были большие планы. Накануне они погасили ипотечный кредит за квартиру, в которой жила Светлана. И банк одобрил новый — уже для покупки жилья Кристине.
— Я ей скидываю билет, что прилетаю в Новосибирск. Она так обрадовалась. А вечером что-то пишу ей, но ответа нет, — вспоминает Кристина те страшные дни.
Ответов не было весь день, на следующий день, потом девушка позвонила соседям, чтобы те постучали в квартиру и посмотрели, горит ли свет. В понедельник Светлана не пришла на работу, Кристина попросила подругу вызвать спасателей. Когда выяснилось, что мамы нет дома, Кристина поняла, что пришла беда.
Поиски
Девушка сразу же поменяла авиабилет и прилетела в Новосибирск. Она принимала участие в поисках вместе с волонтёрами. Подключились её друзья и знакомые. Светлану искали в разных районах города. В поисках принимали участие поисковики отряда «Маяк» и «Лизы Алерт», а также родственники.
— Надежда была до последнего, — говорит Кристина. — Конечно, у меня были мысли страшные. Я думала, мало ли, может похитили, с человеком плохим связалась. Может куда-то отвезли, вымогают деньги, может по голове кто-то ударил, память потеряла. Когда мне приходили сообщения о том, что видели похожую женщину в какой-нибудь Криводановке, я туда сразу пулей летела, по магазинам всех опрашивать, развешивать фотографии.
Поиски длились два месяца. В середине октября волонтёры сообщили о том, что Светлана мертва.
Кристина узнала об этом от следователя. Ей прислали фото с фрагментами одежды и попросили приехать на опознание.
— Я поняла, что это мама. Всё было чёрное, в земле. На фото была рука, а на ней мамин браслет, — вспоминает Кристина. — Сказать, что был шок, не сказать ничего. На следующий день я поехала на опознание, но не смогла. Мне не хватило даже физических сил. В итоге маму опознала моя тётя.
Что случилось
В том же октябре полиция сообщила, что задержали подозреваемых в убийстве Светланы Буяновой.
По версии следствия, они решили убить женщину, чтобы забрать её деньги на квартиру. Позже Кристина узнала, что с одним из мужчин мама начала переписываться три года назад. Но никаких подробностей об их отношениях Кристина не знала. Переписка была ни о чём, говорит она. К тому же в последние полтора года она застопорилась.
— И тут за месяц до того, как выплатили ипотеку, он снова вылез. Видимо как-то случайно. И у них возобновилась связь, — рассказывает девушка. — Предполагаю, что в разговоре мама просто поделилась своей радостью и планами купить квартиру. И тот видно решил, что у мамы есть деньги, поэтому пригласил встретиться.
«У него сложились доверительные с ней отношения, в связи с чем [ему] стало известно то, что она намерена приобрести квартиру, имеет денежные средства — 200 тысяч — на внесение первоначального взноса. С целью завладения ими он решил совершить в отношении неё разбойное нападение, придумал план, согласно которому предполагалось вывезти её в лесной массив, где выдвинуть эти требования», — говорилось в материалах дела.
По версии обвинения, воплотить свой план новосибирец решил вечером 12 августа 2017 года — он приехал за жертвой на машине, за рулём которой был его знакомый таксист. Пассажирке обвиняемый сообщил, что они едут в кафе на Северном объезде. По пути в машину подсел ещё один пассажир — знакомый обвиняемого в убийстве, которого судили за укрывательство.
На опознании Кристина увидела мамины туфли на каблуках. Соседка говорила, что в день убийства она видела, как Светлана вышла из подъезда в нарядном платье, туфлях, с маленькой сумочкой.
Как сообщается в материалах дела, на Колыванском шоссе предполагаемый убийца под надуманным предлогом позвал обоих пассажиров в лес. Они согласились. Уже в лесу обвиняемый потребовал, чтобы женщина отдала ему деньги, ключи от квартиры и другие вещи, которые у неё есть.
«Она ответила отказом, после чего он напал на неё и стал сдавливать шею руками до наступления смерти», — описала ситуацию гособвинитель.
По словам прокурора, когда женщина умерла, у неё забрали сумочку, телефон, 2000 рублей, ключи от квартиры и банковскую карту. После этого, по версии следствия, обвиняемый поехал домой к своей жертве и забрал ноутбук, а также снял с её карты 7 тысяч рублей. Позже он и его знакомый, знавший об убийстве, вернулись в лес и спрятали труп. Деньги на квартиру они не нашли.
Суд
В ноябре 2017 года начался суд по делу об убийстве Светланы Буяновой. Обвиняемые попросили суд присяжных. По словам Кристины, во время суда они пытались запутать присяжных, произвести на них хорошее впечатление и уйти от ответственности. Например, рассказывали истории, которые не совпадали с материалами дела.
— Мне сказали, что сейчас много таких преступников, которые просят суд присяжных, — говорит Кристина. — И тут реально начинаются актёрские игры. Это такой спектакль. Если бы я была в присяжных и не знала всей истории, может быть и поверила. Ведь до суда присяжных не доводят факты из прошлого тех, кто на скамье подсудимых.
После всех заседаний Кристина уверена на том, что суд присяжных не должен выносить вердикт, так как люди некомпетентны. К тому же после вердикта присяжных судиться дальше почти бесполезно.
— Вердикт по нашему делу выносили три с половиной часа, — рассказала Кристина. — У меня был страх, паника. Я думала, что всё может быть напрасно — судьи, доказательства, собранные материалы дела. Решение принимали 8 присяжных. Я была в шоке, когда двое из восьми человек поверили этим людям.
По информации прокуратуры от 17 апреля, в марте 2020 года вердиктом коллегии присяжных заседателей Борис Поплаухин и Игорь Феоктистов признаны виновными в совершении нападения на женщину в целях хищения имущества и её убийства. Поплаухина приговорили к 18 годам лишения свободы по статье 162 УК РФ (разбой) и статье 105 УК РФ (убийство) к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил. В отношении Феоктистова производство по уголовному делу приостановлено в связи с розыском.
Пока шёл суд, Игорь Феоктистов находился под подпиской о невыезде, поэтому сбежал. Через несколько дней его поймали, в ближайшее время ему должны вынести приговор.
Жизнь после
После трагедии прошло почти три года, виновные найдены и наказаны.
— А боль такая же. И так ужасно было находиться в суде, когда приходилось смотреть в глаза убийцам своего родного человека, — рассказывает Кристина. — Облегчения нет. Маму уже не вернуть.
Кристина передала в редакцию текст своего обращения, который она зачитала присяжным:
«В течение двух месяцев я искала свою маму всеми возможными путями, обращалась во все СМИ, интернет, больницы, расклеивала объявления по всему городу. Мы прочёсывали все маршруты. Видела маму в каждой прохожей женщине. Это не описать словами — жить в тревоге, не спать и находиться в состоянии безнадёжности. Это кошмар, который для меня продолжается до сих пор».
Неизвестность даёт надежду, но жить с ней не легче — два года назад мы рассказывали про трёх женщин, которые годами ищут своих пропавших детей. А накануне публиковали три истории новосибирцев — они пропали много лет назад при загадочных обстоятельствах.