Коронавирус поставил крест на экономике и массовых мероприятиях. Традиционные майские праздники и шествия оказались отменены или переведены в онлайн-формат. Самое яркое первомайское шествие в Новосибирске — «Монстрация» — в этом году ушло в облачную форму. Художник и организатор абсурдного шествия Артём Лоскутов предложил всем фанатам «Монстрации» выкладывать фотографии в социальных сетях под тегом #монстрация2020. Сегодня на НГС мы собрали своё «облако» самых забавных, смешных и провокационных лозунгов «Монстрации» за всю историю. Многие плакаты оказались очень подходящими для того, чтобы встретить их на улицах во время коронавируса.
Абсурдное шествие «Монстрация», которое так любят новосибирцы и часто пытаются запретить власти, в этом году активно сопротивляется коронавирусу.
«Времена сейчас такие, что собраться вместе мы не можем: это и незаконно, и неэтично, и неразумно, и небезопасно. Но и прервать традицию мы не можем. Ведь иначе боги прогневаются на нас, — написал художник и огранизатор шествия Артём Лоскутов в посте в «Фейсбуке». — Пока лозунги придумываются — придумывайте. Пока есть на чём их писать — пишите. Если хотите куда-то вынести — выносите (но если можете — оставайтесь дома). Фотографируйте и выкладывайте в любую соцсеть, мы найдём друг друга по тегу #монстрация2020».
Массовый перформанс, в ходе которого участники выходят 1 мая на улицу с лозунгами абсурдистского содержания, проходит в Новосибирске уже 16 лет — с 2004 года. Ряд «Монстраций» прежних годов был отмечен конфликтами с правоохранительными органами, пытавшимися пресечь шествия. В 2010 году против одного из организаторов мероприятия — Артема Лоскутова — было возбуждено уголовное дело по обвинению в хранении наркотиков, которое сам Лоскутов связывал со своей общественной деятельностью. В 2011 году «Монстрация» получила премию Министерства культуры РФ «Инновация» как лучший региональный проект.
В 2007 году самыми заметными плакатами были «Да ну на фиг» и «Минздрав не прав», а в 2008 году среди них мелькали «Даёшь укроп!», «Я не очкую» и «Даёшь sex на первом свидании». Вот что волновало тогдашнюю молодёжь.
Такие участники «Монстрации» органично смотрелись бы на улицах Новосибирска или любого другого города мира и в 2020 году.
К 2010 году количество участников «Монстрации» переваливало за 2 тысячи человек. «Скажи миру "Ы"», «Мне всё фиолетово», «Хочу на ручки» — писали участники на своих плакатах. Главным лозунгом стала длинная оранжевая растяжка: «Если все вот так ходить начнут — то это ж какая-то анархия настанет». И сейчас, если все станут выходить из дома, пандемию коронавируса не сдержать.
«Больше-то с вами и говорить не о чем» стало главным лозунгом «Монстрации–2011». Были и другие вроде «Вокруг так много приключений, а попа-то одна» и «Ну что вы несёте». Люди задавались вопросом, сколько осталось жить кукушке и кто спасёт Землю, ведь Брюс Уиллис уже не тот.
В 2012 году толпа скандировала: «Мы — это вы», количество пришедших оценивали в три тысячи человек, и уже тогда это было больше, чем на официальном шествии. В 2013 году участников стало немного меньше, чем в последние годы, но всё равно мероприятие было очень массовым. Главные лозунги 2013 года — «Вперёд в тёмное прошлое», «Я карнавал этот город» и «Свободу пуськам, пенсии бабуськам» (последний закрепили на грузовике, который сопровождал колонну).
В 2015 году шествие «монстрантов» оказалось на грани срыва — участников с плакатами не пустили на Красный проспект, помешать им пытались и десятки омоновцев. Но «Монстрация» всё равно состоялась, а её главным лозунгом стало «Господи прости».«Ave изолента», «Всем фыр-фыр» и, конечно же, «Здесь вам не Москва».
В 2017 году 1 Мая уже ассоциировалось больше с «Монстрацией», чем с демонстрацией. «**** Запрещена в России» — главный плакат. Тогда после окончания шествия в творческом пространстве «Арт Ель» открылась выставка плакатов с шествия того года.
В 2018 году главным лозунгом «Монстрации» был «Севернее Кореи». В октябре Артём Лоскутов продал свою картину с этим лозунгом за 600 евро на аукционе Vladey в Москве. Футболку с таким принтом купил себе известный журналист Леонид Парфёнов.
— Увидел у своего друга и себе захотел. А потом ещё одну: первую, говорит, сын себе забрал. Такой очень существенный для меня «лакмус», проверка на качество того, что ты делаешь. При этом футболка, конечно, — это претензия на актуальность, а холст — претензия на вечность, — рассказывал Артём Лоскутов.
О том, что в 2019 году Артём Лоскутов готовит сразу два лозунга «Монстрации», никто не мог и догадаться. От дома офицеров колонна двинулась с растяжкой «Нам хана» — достаточно безликой, особенно на фоне прошлых «Севернее Кореи», «Здесь вам не Москва» или «Ад наш». Но оказалось, что это не всё, уже на первой остановке — участники «Монстрации» сменили лозунг на «Городу нужны мы, а не эта тряпка».
В 2020 году «Монстрация» лишилась главного лозунга.
«Вирус лишил нас иерархий: теперь нет больших и маленьких монстраций, все оказались в первом ряду своей личной монстрации, где каждый лозунг — главный. Тотальная децентрализация. Монстрация становится Облачной, отражаясь облаком фотографий — своих главных визуальных артефактов, в облаке репортажей, постов, твитов и сториз», — написал 30 апреля на своей странице в «Фейсбуке» Артём Лоскутов.
Он сообщил, что «Облачная Монстрация» может обнаружить себя:
а) в плакате, вывешенном на балконе или в окне;
б) в плакате, демонстрируемом из кровати;
в) в табличке, прикрученной к лавочке в парке;
г) в моменты выгуливания собаки;
д) или выбрасывания мусора;
е) или похода в ближайший магазин;
ё) в плакате, прицепленном на забор;
ж) или доску объявлений;
з) в лозунге, написанном на стене;
и) в наклейке на вашем транспортном средстве;
й) или не на вашем транспортном средстве;
к) в отделении полиции;
л) в церкви;
м) в Ново-Огарёво;
н) в тиктоке;
о) в лозунге, выложенном на асфальте мёртвыми мышатами и шоколадными конфетами;
п) в репликах на картах «Яндекса» и 2ГИС (сохраняйте скриншоты);
р) в прошлом;
с) за пределами этого списка;
т) в телевизоре;
у) в фотошопе.
«Выжившие — увидимся», — заключил Артём Лоскутов.
Лучшие фотографии с «Монстрации» прошлого года смотрите здесь.