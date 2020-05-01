Абсурдное шествие «Монстрация», которое так любят новосибирцы и часто пытаются запретить власти, в этом году активно сопротивляется коронавирусу.

«Времена сейчас такие, что собраться вместе мы не можем: это и незаконно, и неэтично, и неразумно, и небезопасно. Но и прервать традицию мы не можем. Ведь иначе боги прогневаются на нас, — написал художник и огранизатор шествия Артём Лоскутов в посте в «Фейсбуке». — Пока лозунги придумываются — придумывайте. Пока есть на чём их писать — пишите. Если хотите куда-то вынести — выносите (но если можете — оставайтесь дома). Фотографируйте и выкладывайте в любую соцсеть, мы найдём друг друга по тегу #монстрация2020».

Массовый перформанс, в ходе которого участники выходят 1 мая на улицу с лозунгами абсурдистского содержания, проходит в Новосибирске уже 16 лет — с 2004 года. Ряд «Монстраций» прежних годов был отмечен конфликтами с правоохранительными органами, пытавшимися пресечь шествия. В 2010 году против одного из организаторов мероприятия — Артема Лоскутова — было возбуждено уголовное дело по обвинению в хранении наркотиков, которое сам Лоскутов связывал со своей общественной деятельностью. В 2011 году «Монстрация» получила премию Министерства культуры РФ «Инновация» как лучший региональный проект.