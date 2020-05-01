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Кто бы мог подумать, что этот лозунг 10-летней давности будет так актуален сейчас, когда границы стран закрыты&nbsp;

Кто бы мог подумать, что этот лозунг 10-летней давности будет так актуален сейчас, когда границы стран закрыты 

Коронавирус поставил крест на экономике и массовых мероприятиях. Традиционные майские праздники и шествия оказались отменены или переведены в онлайн-формат. Самое яркое первомайское шествие в Новосибирске — «Монстрация» — в этом году ушло в облачную форму. Художник и организатор абсурдного шествия Артём Лоскутов предложил всем фанатам «Монстрации» выкладывать фотографии в социальных сетях под тегом #монстрация2020. Сегодня на НГС мы собрали своё «облако» самых забавных, смешных и провокационных лозунгов «Монстрации» за всю историю. Многие плакаты оказались очень подходящими для того, чтобы встретить их на улицах во время коронавируса.

Абсурдное шествие «Монстрация», которое так любят новосибирцы и часто пытаются запретить власти, в этом году активно сопротивляется коронавирусу.

«Времена сейчас такие, что собраться вместе мы не можем: это и незаконно, и неэтично, и неразумно, и небезопасно. Но и прервать традицию мы не можем. Ведь иначе боги прогневаются на нас, — написал художник и огранизатор шествия Артём Лоскутов в посте в «Фейсбуке». — Пока лозунги придумываются — придумывайте. Пока есть на чём их писать — пишите. Если хотите куда-то вынести — выносите (но если можете — оставайтесь дома). Фотографируйте и выкладывайте в любую соцсеть, мы найдём друг друга по тегу #монстрация2020».

Массовый перформанс, в ходе которого участники выходят 1 мая на улицу с лозунгами абсурдистского содержания, проходит в Новосибирске уже 16 лет — с 2004 года. Ряд «Монстраций» прежних годов был отмечен конфликтами с правоохранительными органами, пытавшимися пресечь шествия. В 2010 году против одного из организаторов мероприятия — Артема Лоскутова — было возбуждено уголовное дело по обвинению в хранении наркотиков, которое сам Лоскутов связывал со своей общественной деятельностью. В 2011 году «Монстрация» получила премию Министерства культуры РФ «Инновация» как лучший региональный проект.

Первая «Монстрация» в Новосибирске прошла в 2004 году и собрала всего около 80 человек. Главными лозунгами стали «Таня, не плачь», «Ы-ы-ыть!», а также таблички «Бало» и «Зае». В первые пять лет колонна с абсурдными и провокационными плакатами скромно шла в хвосте за первомайскими демонстрантами

Первая «Монстрация» в Новосибирске прошла в 2004 году и собрала всего около 80 человек. Главными лозунгами стали «Таня, не плачь», «Ы-ы-ыть!», а также таблички «Бало» и «Зае». В первые пять лет колонна с абсурдными и провокационными плакатами скромно шла в хвосте за первомайскими демонстрантами

В 2007 году самыми заметными плакатами были «Да ну на фиг» и «Минздрав не прав», а в 2008 году среди них мелькали «Даёшь укроп!», «Я не очкую» и «Даёшь sex на первом свидании». Вот что волновало тогдашнюю молодёжь.

«Я не очкую» — сейчас фразами с похожим смыслом многие убеждают себя по дороге на работу или в магазин

«Я не очкую» — сейчас фразами с похожим смыслом многие убеждают себя по дороге на работу или в магазин

Такие участники «Монстрации» органично смотрелись бы на улицах Новосибирска или любого другого города мира и в 2020 году.

К 2010 году количество участников «Монстрации» переваливало за 2 тысячи человек. «Скажи миру "Ы"», «Мне всё фиолетово», «Хочу на ручки» — писали участники на своих плакатах. Главным лозунгом стала длинная оранжевая растяжка: «Если все вот так ходить начнут — то это ж какая-то анархия настанет». И сейчас, если все станут выходить из дома, пандемию коронавируса не сдержать.

Если вы уже перепробовали многие способы борьбы со стрессом в самоизоляции или без работы, попробуйте воспользоваться этим призывом с «Монстрации» 2010 года

Если вы уже перепробовали многие способы борьбы со стрессом в самоизоляции или без работы, попробуйте воспользоваться этим призывом с «Монстрации» 2010 года

«Ждите в гости!» на следующий Первомай — писали тогда участники «Монстрации». Редакция НГС надеется, что все смогут снова ходить друг к другу в гости раньше

«Ждите в гости!» на следующий Первомай — писали тогда участники «Монстрации». Редакция НГС надеется, что все смогут снова ходить друг к другу в гости раньше

Ещё один хороший способ поднять себе настроение, пока сидишь дома, — погладить кота

Ещё один хороший способ поднять себе настроение, пока сидишь дома, — погладить кота

Обратите внимание на эту просьбу. Даже в сложное время можно найти повод для радости и улыбки

Обратите внимание на эту просьбу. Даже в сложное время можно найти повод для радости и улыбки

«Больше-то с вами и говорить не о чем» стало главным лозунгом «Монстрации–2011». Были и другие вроде «Вокруг так много приключений, а попа-то одна» и «Ну что вы несёте». Люди задавались вопросом, сколько осталось жить кукушке и кто спасёт Землю, ведь Брюс Уиллис уже не тот.

Молодые люди гуляли в 2011 году не в медицинских масках, а в бумажных пакетах из ИКЕА

Молодые люди гуляли в 2011 году не в медицинских масках, а в бумажных пакетах из ИКЕА

«Ну что вы несёте» — один из главных лозунгов «Монстрации» 2011 года

«Ну что вы несёте» — один из главных лозунгов «Монстрации» 2011 года

В 2020 году Землю от коронавируса спасают не киногерои, а медики

В 2020 году Землю от коронавируса спасают не киногерои, а медики

«Кукушка, кукушка, сколько тебе жить осталось?» — задавался экзистенциальным вопросом этот участник «Монстрации» в 2011 году

«Кукушка, кукушка, сколько тебе жить осталось?» — задавался экзистенциальным вопросом этот участник «Монстрации» в 2011 году

В 2012 году толпа скандировала: «Мы — это вы», количество пришедших оценивали в три тысячи человек, и уже тогда это было больше, чем на официальном шествии. В 2013 году участников стало немного меньше, чем в последние годы, но всё равно мероприятие было очень массовым. Главные лозунги 2013 года — «Вперёд в тёмное прошлое», «Я карнавал этот город» и «Свободу пуськам, пенсии бабуськам» (последний закрепили на грузовике, который сопровождал колонну).

В 2013 году студентка СибГУТИ Валя рассказывала НГС, что научилась доводить до абсурда более практичные вещи. Например, привязывать к ключам сразу десять брелоков

В 2013 году студентка СибГУТИ Валя рассказывала НГС, что научилась доводить до абсурда более практичные вещи. Например, привязывать к ключам сразу десять брелоков

Известный маркетолог, общественный активист и вообще борец за права гомосексуалов Булат Барантаев честно предупреждал мир о своих намерениях

Известный маркетолог, общественный активист и вообще борец за права гомосексуалов Булат Барантаев честно предупреждал мир о своих намерениях

В «Монстрации» часто принимают участие разные местные знаменитости. В 2013 году шествие почтил своим вниманием депутат областного Заксобрания Алексей Александров, выступивший с амбивалентным посланием

В «Монстрации» часто принимают участие разные местные знаменитости. В 2013 году шествие почтил своим вниманием депутат областного Заксобрания Алексей Александров, выступивший с амбивалентным посланием

Если в 2013 году «Монстрацию» посетили инопланетяне, то в этом году был бы актуален костюм коронавируса. Многим он кажется частью какого-то заговора, возможно, даже инопланетного

Если в 2013 году «Монстрацию» посетили инопланетяне, то в этом году был бы актуален костюм коронавируса. Многим он кажется частью какого-то заговора, возможно, даже инопланетного

В 2015 году шествие «монстрантов» оказалось на грани срыва — участников с плакатами не пустили на Красный проспект, помешать им пытались и десятки омоновцев. Но «Монстрация» всё равно состоялась, а её главным лозунгом стало «Господи прости».«Ave изолента», «Всем фыр-фыр» и, конечно же, «Здесь вам не Москва».

5 лет назад участники «Монстрации» смеялись над хмуростью сибиряков

5 лет назад участники «Монстрации» смеялись над хмуростью сибиряков

Эти два мальчика были в числе главных героев «Монстрации» 2015 года — видимо, взрослые вспоминали своё суровое детство с кашами

Эти два мальчика были в числе главных героев «Монстрации» 2015 года — видимо, взрослые вспоминали своё суровое детство с кашами

В 2016 году всеобщий любимец Леонардо Ди Каприо наконец стал обладателем премии «Оскар» как лучший актёр — за роль в фильме «Выживший». За него радовался весь мир. Надеемся, что скоро весь мир и Лео будет радоваться окончанию пандемии коронавируса<br>

В 2016 году всеобщий любимец Леонардо Ди Каприо наконец стал обладателем премии «Оскар» как лучший актёр — за роль в фильме «Выживший». За него радовался весь мир. Надеемся, что скоро весь мир и Лео будет радоваться окончанию пандемии коронавируса

В 2017 году 1 Мая уже ассоциировалось больше с «Монстрацией», чем с демонстрацией. «**** Запрещена в России» — главный плакат. Тогда после окончания шествия в творческом пространстве «Арт Ель» открылась выставка плакатов с шествия того года.

Участница «Монстрации-2017» Елена Полякова очень любит Дэвида Боуи

Участница «Монстрации-2017» Елена Полякова очень любит Дэвида Боуи

Хотелось бы, чтобы экзистенциальной чаще была треска, а не тоска

Хотелось бы, чтобы экзистенциальной чаще была треска, а не тоска

Пока корреспондент НГС пересматривала фотографии с «Монстраций» за 15 лет шествия, встретила много актуальных для пандемии коронавируса&nbsp;

Пока корреспондент НГС пересматривала фотографии с «Монстраций» за 15 лет шествия, встретила много актуальных для пандемии коронавируса 

На абсурдной «Монстрации» часто можно встретить лозунги на грани с политическими&nbsp;

На абсурдной «Монстрации» часто можно встретить лозунги на грани с политическими 

Журналисты, фотографы и видеоператоры, которые работают на «Монстрации», часто не могут остаться в стороне и придумывают свои шутливые лозунги

Журналисты, фотографы и видеоператоры, которые работают на «Монстрации», часто не могут остаться в стороне и придумывают свои шутливые лозунги

В 2017 году один из участников «Монстрации» придумал весёлую шутку над учёными Академгородка и как будто заранее извинился:&nbsp; «Академики СОРЯН»

В 2017 году один из участников «Монстрации» придумал весёлую шутку над учёными Академгородка и как будто заранее извинился:  «Академики СОРЯН»

В 2018 году главным лозунгом «Монстрации» был «Севернее Кореи». В октябре Артём Лоскутов продал свою картину с этим лозунгом за 600 евро на аукционе Vladey в Москве. Футболку с таким принтом купил себе известный журналист Леонид Парфёнов.

— Увидел у своего друга и себе захотел. А потом ещё одну: первую, говорит, сын себе забрал. Такой очень существенный для меня «лакмус», проверка на качество того, что ты делаешь. При этом футболка, конечно, — это претензия на актуальность, а холст — претензия на вечность, — рассказывал Артём Лоскутов.

В 2018 году сибиряк соорудил себе доступное жильё, чтобы переехать в столицу. Если сейчас он живёт в самоизоляции в Москве в таком «скворечнике», ему не позавидуешь<br><br>

В 2018 году сибиряк соорудил себе доступное жильё, чтобы переехать в столицу. Если сейчас он живёт в самоизоляции в Москве в таком «скворечнике», ему не позавидуешь

Глядя на происходящее в мире сейчас, часто приходят в голову книги фантастов, которые вдруг становятся явью

Глядя на происходящее в мире сейчас, часто приходят в голову книги фантастов, которые вдруг становятся явью

Мы желаем нашим читателям в этом году жить все-таки без паники

Мы желаем нашим читателям в этом году жить все-таки без паники

В 2018 году дедушка Ленин слегка перепутал митинги и попал на «Монстрацию»

В 2018 году дедушка Ленин слегка перепутал митинги и попал на «Монстрацию»

Будьте веселы, с бородой или без

Будьте веселы, с бородой или без

О том, что в 2019 году Артём Лоскутов готовит сразу два лозунга «Монстрации», никто не мог и догадаться. От дома офицеров колонна двинулась с растяжкой «Нам хана» — достаточно безликой, особенно на фоне прошлых «Севернее Кореи», «Здесь вам не Москва» или «Ад наш». Но оказалось, что это не всё, уже на первой остановке — участники «Монстрации» сменили лозунг на «Городу нужны мы, а не эта тряпка».

«Когда я просил Дедушку Мороза сделать меня популярным, я не думал, что будет так!» — смеялся «монстрант», который изготовил огромную куклу из папье-маше «Здравствуйте, я из газеты»<br>

«Когда я просил Дедушку Мороза сделать меня популярным, я не думал, что будет так!» — смеялся «монстрант», который изготовил огромную куклу из папье-маше «Здравствуйте, я из газеты»

В прошлом году многие решили прибегнуть к литературным аллюзиям — одни меняли цитаты Пушкина, другие пришли с плакатом «Антиутопии в топе». А вот эта кикимора пригласила в своё Болотное (город в Новосибирской области)

В прошлом году многие решили прибегнуть к литературным аллюзиям — одни меняли цитаты Пушкина, другие пришли с плакатом «Антиутопии в топе». А вот эта кикимора пригласила в своё Болотное (город в Новосибирской области)

Возможно, в 2019 году Артём Лоскутов уже предчувствовал события

Возможно, в 2019 году Артём Лоскутов уже предчувствовал события

А мы спешим напомнить читателям НГС, что жизнь прекрасна. Но сейчас нужно быть очень осторожными и по возможности оставаться дома

А мы спешим напомнить читателям НГС, что жизнь прекрасна. Но сейчас нужно быть очень осторожными и по возможности оставаться дома

В 2020 году «Монстрация» лишилась главного лозунга.

«Вирус лишил нас иерархий: теперь нет больших и маленьких монстраций, все оказались в первом ряду своей личной монстрации, где каждый лозунг — главный. Тотальная децентрализация. Монстрация становится Облачной, отражаясь облаком фотографий — своих главных визуальных артефактов, в облаке репортажей, постов, твитов и сториз», — написал 30 апреля на своей странице в «Фейсбуке» Артём Лоскутов.

Он сообщил, что «Облачная Монстрация» может обнаружить себя:
а) в плакате, вывешенном на балконе или в окне;
б) в плакате, демонстрируемом из кровати;
в) в табличке, прикрученной к лавочке в парке;
г) в моменты выгуливания собаки;
д) или выбрасывания мусора;
е) или похода в ближайший магазин;
ё) в плакате, прицепленном на забор;
ж) или доску объявлений;
з) в лозунге, написанном на стене;
и) в наклейке на вашем транспортном средстве;
й) или не на вашем транспортном средстве;
к) в отделении полиции;
л) в церкви;
м) в Ново-Огарёво;
н) в тиктоке;
о) в лозунге, выложенном на асфальте мёртвыми мышатами и шоколадными конфетами;
п) в репликах на картах «Яндекса» и 2ГИС (сохраняйте скриншоты);
р) в прошлом;
с) за пределами этого списка;
т) в телевизоре;
у) в фотошопе.

«Выжившие — увидимся», — заключил Артём Лоскутов.

Лучшие фотографии с «Монстрации» прошлого года смотрите здесь.

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МонстрацияМонстрация в НовосибирскеПервомайское шествиеАртём Лоскутов#монстрация2020
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