Италия выходит из коронавирусного кризиса: рестораторам скоро разрешат работать, но они недовольны

— Российские ипотечники жалуются, что воспользоваться правом на каникулы не так-то легко: в апреле банки отказали большинству заявителей. В Италии это так же сложно?



— Пока еще трудно сказать, так как официальной статистики нет. Судя по моим друзьям, почти все, кто имел ипотеку, подали заявки и сейчас ждут решения. Запросов так много, что банки и регулирующие органы не успевают обрабатывать их, система просто «зависает».



— А есть ли в Италии такие меры, которых сейчас нет в России?



— Еще в 2007 году наш Минфин создал специальный фонд помощи на случай временной приостановки выплат по ипотеке, который в Италии называется Фонд Солидарности, или Фонд Гаспарини. Если заемщик сталкивается с трудной жизненной ситуацией, он при определенных условиях может воспользоваться деньгами этого фонда. Из-за эпидемии COVID-19 его рефинансировали на 400 миллионов евро. Управляет фондом структура, не имеющая аналогов в России — специальный государственный страховщик CONSAP, созданный для покрытия «общественных рисков», которые не могут быть компенсированы обычными договорными механизмами.

