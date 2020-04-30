Италия выходит из коронавирусного кризиса: рестораторам скоро разрешат работать, но они недовольны

Италия — страна, которая пострадала от коронавируса больше других европейских государств. Первую провинцию закрыли еще 22 февраля, но, несмотря на это от болезни скончалось, более 26 тысяч человек — это почти 13% от вызванных COVID-19 летальных исходов во всем мире. При этом итальянцы уже получили опыт борьбы с социальными и экономическими последствиями кризиса, в том числе приняли меры поддержки ипотечных заемщиков, которые одновременно и похожи, и не похожи на российские. О том, как живется в сегодняшней Италии, наши коллеги из журнала N1.RU расспросили Наталию Дель Кредере, руководителя представительства юридической компании Del Credere & Partners consulting group в Милане.
— Режим чрезвычайной ситуации в стране действует уже 2 месяца, причем в марте карантин был ужесточен, — рассказывает Наталиа. — Если до этого Италия в зависимости от распространения коронавируса делилась на зоны с разными ограничительными мерами, то с 10 марта на всей территории был установлен единый порядок. Запрещено свободное передвижение, отменены массовые мероприятия, закрыто почти все, кроме продуктовых магазинов и аптек.
Выходить из дома можно только по одному, в маске и перчатках. Разрешается выгуливать собаку на расстоянии не более 200 метров от дома, ходить в ближайший магазин или аптеку. Во всех других случаях требуется специальный документ. Для нарушителей власти установили большие штрафы: например, за пересечение границы муниципального округа или деревни — 3 тысячи евро, за отсутствие маски — 400 евро.
— Как и у нас, в России, все это наверняка привело к серьезному экономическому кризису?
— Наша ведущая газета Corriere della sera пишет, что в экономике зафиксирован спад от 1% до 3%. Ситуация усугубляется тем, что наиболее пострадавшими регионами стали Ломбардия и Венето — два самых богатых района Италии, которые обеспечивают 31% ВВП страны. Очень тяжело случившееся переживает туристическая отрасль. По данным Ассоциации отелей Federalberghi, в феврале и марте итальянские гостиницы принимают 14,5 миллиона туристов, которые проводят там 40 миллионов ночевок. Уже исходя из этого можно понять, какие убытки понесли одни только отели. Пострадала и индустрия предметов роскоши, где примерно половину спроса обеспечивали туристы из Азии.
— А как вынужденный простой переносят итальянские кафе, бары и рестораны?
— Первоначально работу общепита в стране хотели остановить только на 2 недели, однако ограничения пришлось продлить. Согласно предварительному плану правительства, рестораны и бары смогут открыться 18 мая, но при этом должны будут обеспечить людям безопасность: отодвинуть столы на 2 метра друг от друга, на метр отсадить гостей от барных стоек, обязательно использовать перчатки и маски.
— Как к таким ограничениям отнеслись сами рестораторы?
— Это решение вызвало огромный протест: всего за несколько дней более 10 тысяч заведений присоединились к стихийному движению «Сдаем ключи правительству». Бизнесмены уверены, что такая схема работы их попросту добьет. Увеличение дистанции влечет за собой падение выручки, но издержки-то останутся прежними. На фоне спада посещаемости это означает неминуемое банкротство, считает идеолог движения, ресторатор Паоло Бьянкини. Он и его сторонники просят мэров своих городов передать правительству ключи от их помещений.
— Что сегодня происходит на итальянском рынке недвижимости?
— Он тоже переживает серьезный кризис. Из-за карантина сорвалось очень много сделок, которые планировались в последние месяцы. По данным Научно-исследовательского института Болоньи, в этом году их количество уменьшится примерно на 110 тысяч, с соответствующим падением оборота на 22 миллиарда евро. Просаживается и ипотека: банки установили более строгие критерии для выдачи жилищных кредитов, так что получить их теперь сможет меньшее число заемщиков. Но, как считают эксперты, цены на недвижимость при всем этом упадут не очень сильно — всего на 3–8%.
Интересно, что коронавирус повлиял на рынок и по-другому: он изменил предпочтения итальянцев. Теперь одним из основных требований к квартире стало наличие балкона или террасы, а также повышенная инсоляция — те преимущества, которые оказались бесценными в период карантина.
— Давайте подробнее обсудим ипотечный вопрос. Одной из первых антикризисных мер российского правительства стало введение ипотечных каникул для заемщиков, которые временно лишились дохода. Как аналогичную проблему решают власти Италии?
— Нашим заемщикам тоже дали возможность сделать запрос о приостановлении выплат по ипотечному кредиту. Для наемных сотрудников основанием является отстранение от работы на месяц и более или сокращение рабочего времени более чем на 20%. В зависимости от тяжести ситуации, ипотечные каникулы могут длиться от полугода до полутора лет. Есть и еще одна мера: для некоторых объектов был создан механизм оплаты государством половины суммы банковских процентов за период приостановки ипотечных выплат.
— Российские ипотечники жалуются, что воспользоваться правом на каникулы не так-то легко: в апреле банки отказали большинству заявителей. В Италии это так же сложно?
— Пока еще трудно сказать, так как официальной статистики нет. Судя по моим друзьям, почти все, кто имел ипотеку, подали заявки и сейчас ждут решения. Запросов так много, что банки и регулирующие органы не успевают обрабатывать их, система просто «зависает».
— А есть ли в Италии такие меры, которых сейчас нет в России?
— Еще в 2007 году наш Минфин создал специальный фонд помощи на случай временной приостановки выплат по ипотеке, который в Италии называется Фонд Солидарности, или Фонд Гаспарини. Если заемщик сталкивается с трудной жизненной ситуацией, он при определенных условиях может воспользоваться деньгами этого фонда. Из-за эпидемии COVID-19 его рефинансировали на 400 миллионов евро. Управляет фондом структура, не имеющая аналогов в России — специальный государственный страховщик CONSAP, созданный для покрытия «общественных рисков», которые не могут быть компенсированы обычными договорными механизмами.
— Многие в Италии могут воспользоваться деньгами фонда?
— Главных требований четыре: недвижимость заявителя не должна относиться к категории люкс, сумма ипотеки — не должна превышать 250 тысяч евро, а просрочка по платежам — быть более 90 дней. Плюс к тому, это должно быть основное жилье человека, в котором он прописан.
— Много это или мало — потолок ипотеки в 250 тысяч евро?
— Я считаю, сумма очень хорошая. Не вдаваясь в детальные расчеты, могу сказать, что даже в самом дорогом регионе Италии — Валле д'Аоста — на эти деньги с учетом 20% первоначального взноса можно купить квартиру площадью около 100 квадратных метров.
«Получается, что рассчитывать на поддержку Фонда Солидарности могут практически все итальянцы»
Наталия Дель Кредере, руководитель представительства юридической компании в Милане
— И в завершение снова о людях: как итальянцы перенесли двухмесячный карантин, какие настроения господствуют в обществе?
— Карантин еще не закончился, и мы все с нетерпением ждем 4 мая, когда будут приняты первые послабляющие меры! Я заметила, что настроение итальянцев менялось на протяжении карантина, и эти сменяющие друг друга волны буквально витали в воздухе. В самом начале главенствовало мнение, что «эта история раздута СМИ», и люди продолжали жить, не пытаясь ограничивать свои передвижения и свою обычную жизнь. Затем, вместе со стремительным распространением вируса и резким увеличением репортажей о коллапсе медицинской системы, у большинства началась паника: люди стали попросту бояться выходить из дома, и единственной круглосуточной темой обсуждения стал коронавирус. Это дополнилось ужесточением контроля со стороны силовых структур и введением огромных штрафов.
— Но судя по соцсетям, на самоизоляции начался третий, очень позитивный этап с коллективным пение на балконах?
— Да, это стало самым волнующим и вдохновляющим, я бы назвала этот этап «Мы не сдадимся»: итальянцы пели, вывешивали флаги, рисовали плакаты «Все будет хорошо», аплодировали врачам, а по дорогам ездили машины, из которых раздавался гимн Италии. Различные акции устраивались почти ежедневно!
Но сейчас нация переживает уже четвертую стадию, настоящую бурю эмоций. Чувствуется огромное желание вернуться к нормальной жизни и как можно скорее восстановить свой семейный бизнес, но при этом присутствует сильный страх выхода из дома, неопределенность планов, боязнь огромных экономических проблем, что ждут впереди. Есть раздражение на ошибки властей, активизировалось движение за выход из ЕС.
Тем не менее, многие итальянцы отмечают, что этот период сделал их мудрее.
«Вынужденная пауза стала бесценным опытом для тех, кто смог воспользоваться ей с умом»
Наталия Дель Кредере, руководитель представительства юридической компании в Милане
Они успели сделать многое из того, на что раньше не хватало времени. Они стали больше общаться с родными и друзьями и главное — научились по-настоящему ценить самые простые вещи. И несмотря на то, что сейчас маски скрывают улыбки, я уверена — итальянцы по-прежнему не перестают радоваться жизни во всех ее проявлениях.