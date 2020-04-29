Сингапурский университет технологий и дизайна (SUTD) опубликовал прогноз развития эпидемии коронавируса в России. По мнению ученых, заболеваемость уже в ближайшие дни пойдет на спад и к 23 мая вирус реализует себя на 97%, а окончательно эпидемия завершится около 7 августа. Однако российские медики считают, что прогноз этот не может быть окончательным. Это математические расчеты, а маятник заболеваемости может в любой момент качнуться в ту или иную сторону — слишком от многих факторов это зависит.
— Математический прогноз основывается на текущем тренде. Но эпидемический процесс — это взаимодействие двух популяций: вируса и человека. Как на каком этапе будет идти взаимодействие, со стопроцентной достоверностью прогнозировать невозможно. Это как прогнозировать жизнь, — объясняет эпидемиолог Виктор Романенко.
Когда закончится эпидемия? Когда более 50–60 процентов населения будет проэпидемичено — то есть, так или иначе столкнется с вирусом
Виктор Романенко, доктор медицинских наук, председатель Свердловского отделения Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов
По словам президента НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александра Румянцева, прогнозировать заболеваемость можно будет, когда будет известна эпидемиология заболевания.
— Сейчас эта теория построена на определенных допусках и условиях, но пока полной картины нет. Жизнь внесет свои коррективы. Население должно выработать коллективный иммунитет и приспособиться к новому вирусу так же, как мы в свое время приспособились к гриппу, — считает он.
Сколько времени это займет — сказать сложно. Карантин растягивает эпидемию во времени, чтобы дать здравоохранению возможность справиться с потоком тяжелых случаев, оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Но при этом — откладывается и конец эпидемии.
— Главное, чтобы не было пика, массовости. В тех странах, где нет карантина, проэпидемичивание произойдет быстрее. Но летальных случаев будет больше, тяжелых. Просчитать, насколько быстро закончится эпидемический процесс у нас, сложно. Я знаю, что процесс остановится, когда столкнется с вирусом 70 процентов населения. Произойдет это, может быть, к июлю, потом будут единичные случаи, но массового распространения не будет, — говорит Романенко.
Чуть более оптимистична заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова. Она говорит, что в среднем эпидемия длится 100 дней.
— Если считать, что она началась в марте, то сейчас мы как раз в середине, это переломный момент. Дальше будет волнообразное течение. Россия у нас — не Дания и не Франция, это огромная страна. Когда в Москве пойдет потихонечку заболеваемость на спад, по стране она еще пройдет волнообразно, — говорит Малинникова
Будет еще несколько подъемов и спадов, пока вирус не пройдет по всей стране.
Елена Малинникова, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням
Вирус практически нашел свою нишу среди других вирусов, вызывающих респираторно-вирусные инфекции и он уже не будет такой «злой», как был в начале, — объясняет она.
По словам Малинниковой, сейчас главное — обеспечить в регионах условия для оказания медпомощи — оснастить больницы, обучить персонал, обеспечить всех средствами индивидуальной защиты.
— Сейчас мы будем выявлять антитела, будем смотреть, какая у нас иммунная прослойка. Общее число выявленных в России — меньше 70 тысяч — это небольшой процент от всего населения, но мы не можем сказать, как быстро он на самом деле может распространяться, потому что у нас в стране рано были приняты противоэпидемические меры. Вирус идет плавно, но эти сто дней нам все равно надо пройти. Другое дело, что изоляция изоляции рознь. Какие-то вещи нам придется строго выполнять. Например, большого скопления людей быть не должно. По данным одного-двух дней нельзя говорить, что мы вышли на «плато». Однако огромная работа, которую проводит здравоохранение и вся страна — позволяет не сомневаться в конечном успехе. Не будем закрывать глаза на серьёзность ситуации, но постараемся сохранять оптимизм, — предлагает инфекционист.
Виктор Романенко считает, что пока с вирусом в России так или иначе столкнулись только 30 процентов населения. Для завершения эпидемии нужно еще столько же — это единственный способ остановить эпидемический процесс в условиях отсутствия вакцины.