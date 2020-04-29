По словам президента НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александра Румянцева, прогнозировать заболеваемость можно будет, когда будет известна эпидемиология заболевания.



— Сейчас эта теория построена на определенных допусках и условиях, но пока полной картины нет. Жизнь внесет свои коррективы. Население должно выработать коллективный иммунитет и приспособиться к новому вирусу так же, как мы в свое время приспособились к гриппу, — считает он.



Сколько времени это займет — сказать сложно. Карантин растягивает эпидемию во времени, чтобы дать здравоохранению возможность справиться с потоком тяжелых случаев, оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Но при этом — откладывается и конец эпидемии.

