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Одноразовые медицинские маски — расходный материал, который никогда раньше не становился центром общественного внимания

Одноразовые медицинские маски — расходный материал, который никогда раньше не становился центром общественного внимания

Медицинские маски стали вещественным воплощением пандемии. Новосибирцы мониторят цены на них, власти вводят масочный режим и, кажется, всерьёз намерены наказывать тех, кто его нарушает, а производства такого простого товара работают круглосуточно. После мартовского и апрельского дефицита масок новости о крупных поставках радуют, но цены несравнимы с доковидными и, похоже, продолжают ползти вверх. В таких условиях розничные цены могла бы скорректировать крупнейшая городская сеть аптек — муниципальная, но даже она закупает маски оптом по очень высоким ценам. Журналист НГС Лиза Пичугина выяснила, как формируется цена на медицинскую маску и почему нас ждёт масочная гиперинфляция.

Странная закупка

В конце апреля в мэрии сообщили, что муниципальные аптеки в несколько этапов получат огромную партию медицинских масок. Продавать их обещали по 32 рубля за штуку — дешевле, чем в начале месяца, когда цены на одноразовые маски, которые вообще-то нужно менять каждые 2–3 часа, в тех же аптеках составляли около 40 рублей за штуку.

На заявление властей обратили внимание несколько новосибирцев. На странице предпринимателя Дениса Соболева в Facebook развернулась целая дискуссия об оптовых ценах на маски, в которой даже поучаствовал городской депутат Антон Тыртышный. Это заинтересовало жительницу Новосибирска Юлию Дрокову — она решила изучить, сколько стоили маски МП «Новосибирская аптечная сеть» (НАС). Оказалось, цена последней закупки муниципальных аптек — 30,55 рубля за маску, совсем немного дешевле розничной цены. Вот только за март-апрель девушка попутно нашла несколько масочных закупок куда дешевле — в отдельных случаях разница составляла больше десятка раз. При этом поставщик, продавший маски муниципальным аптекам по высокой цене, оказался скрыт.

В первое дефицитное время цены на маски вели себя совершенно непредсказуемо — сейчас они предсказуемо ползут вверх

В первое дефицитное время цены на маски вели себя совершенно непредсказуемо — сейчас они предсказуемо ползут вверх

— Очевидно, что рынок масок сейчас перегрет. И тут мэрия заявляет о крупной поставке, но розничная цена вновь высокая. Я предполагала увидеть низкую входную цену, что означало бы, что «Новосибирская аптечная сеть» банально пользуется удачным моментом и хорошо зарабатывает на масках. А оказалось, что муниципальные аптеки закупаются выше рынка и у неизвестного поставщика, — говорит Юлия Дрокова. — НАС — крупнейшая аптечная сеть, ей по силам было бы скорректировать розничные цены на маски в целом по городу, но МП руководствуется совершенно другими интересами. Да ещё это совпадение с введением «масочного режима» тоже подозрительно выглядит.

«Доковидные» цены

Корреспондент НГС тоже изучила закупки масок в регионе: действительно, несколько бюджетных организаций в марте и апреле заключили куда более выгодные, чем у НАС, контракты. Например, 16 марта городская детская больница скорой помощи нашла поставщика 80 тысяч масок по 1,6 рубля за штуку — это самая низкая цена на сайте госзакупок с начала марта. Роддом № 7 заключил контракт на поставку 6 тысяч масок за 2,34 рубля за маску Чуть дороже — по 2,5 рубля — 15 тысяч масок обошлись Черепановской районной клинической больнице. Городская клиническая больница № 12 заключила контракт на поставку 65 тысяч масок по 3,03 рубля.

За несколько дней до странной закупки НАС региональная прокуратура нашла поставщика 10 тысяч масок по 7 рублей, столько же стоили 3 млн. масок Минздраву Новосибирской области. Эти последние две закупки — самые дешёвые за апрель.

Тогда же поликлиника № 22 закупила 7 тысяч масок по невероятной, кажется, цене: 36 рублей за штуку. Через несколько дней областная станция скорой закупила 33,3 тысячи масок за 29,8 рубля за штуку.

Были в апреле и другие масочные закупки, но ни одна из объявленных с ценой маски от 2,92 до 13 рублей не состоялась — на них не было подано ни одной заявки.

Секретный контракт

В мэрии Новосибирска, которая владеет «Новосибирской аптечной сетью», сообщить поставщика и особенность закупленных масок отказались, сославшись на конфиденциальность муниципального контракта. Но при этом отметили, что предложение было единственным и более привлекательных не поступало ни во время закупки, ни после неё.

В «Управлении контрактной системы», которое уполномочено определять поставщиков и подрядчиков для заказчиков области, в ответе на запрос о формировании закупочной цены отметили, что «определение начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, в том числе медицинских масок, относится к исключительным полномочиям заказчиков — государственных учреждений здравоохранения Новосибирской области». Правда, управление имело в виду закупки по 44-ФЗ, которым руководствуются все больницы, поликлиники и другие ведомства при закупках, но 223-ФЗ, по которому закупки проводит НАС, это тоже касается.

Выяснить реальную закупочную цену одноразовых масок муниципальной аптечной сетью в «доковидный» период, ровно год назад, оказалось невозможно: отдельных закупок на маски просто не было. Они значились лишь несколькими строками в длинном перечне препаратов, косметических средств и расходных материалов в закупках, которые проводились несколькими этапами с несколькими поставщиками на сотни миллионов рублей.

Сейчас острого дефицита вроде не ощущается, а медицинские маски можно купить даже в обычном супермаркете

Сейчас острого дефицита вроде не ощущается, а медицинские маски можно купить даже в обычном супермаркете

Там среди масок для тела «Банька Агафьи» и для лица с экстрактом спирулины можно найти запросы на трёхслойные медицинские маски на резинках — те самые. Максимальная цена запроса варьировалась от 5,3 до 10 рублей за штуку в упаковках по одной, три, пять, десять и пятьдесят масок.

Из чего складывается цена на маску

В последней закупке НАС от 24 апреля — той самой, по 30,55 рубля за маску — среди прочего указана страна происхождения товара — Китайская Народная Республика. Обычно китайские маски — самые популярные и самые дешёвые на рынке, но так было до пандемии. Сейчас это — дорогой дефицитный импорт, заметил директор бердского производства «Медсклад» Дмитрий Ушаков.

До коронавируса и падения рубля, объяснил он, маска стоила примерно 40 копеек на производстве и до полутора рублей с учётом налогов и транспортировки. Сегодня такая же китайская маска, зарегистрированная в России, стоит уже 20–21 рубль — и это оптовая цена при покупке контейнера. К этой цене прибавляется 10% НДС, 10% импортной пошлины, транспортные расходы, наценка импортёра. В итоге получается в среднем 37–40 рублей за маску, подсчитал Дмитрий Ушаков.

— Это очень высокая цена, но она справедливая и обоснованная в части импортных товаров, — подчеркнул он.

«Медсклад», которым руководит Дмитрий Ушаков, — тот самый поставщик, который заключил контракт с региональным Минздравом на поставку 3 млн. масок по 7 рублей за штуку. Эта цена обусловлена пока ещё низкой себестоимостью производства масок: компания успела закупить впрок сырьё и комплектующие. Но цены будут расти в любом случае, предупредил предприниматель.

Если завтра объявят аукцион за 15 рублей за маску — мы на него не придём.

Дмитрий Ушаков, директор компании «Медсклад»

— Не потому, что мы не хотим заработать, а потому, что у нас уже есть контракт, контракт очень тяжёлый, его очень сложно выполнить за эти деньги, и из-за отсутствия свободных мощностей мы не можем участвовать в другом контракте, — говорит Дмитрий Ушаков. — Из всех ресурсов у нас сейчас есть электроэнергия, люди и помещение. Всё остальное для производства сейчас отсутствует: либо кончается, либо дорожает. Носовой фиксатор в стране делают два производителя, и они уже не принимают заявки. Три производителя, которые делают так называемую шляпную резинку, работают круглосуточно и законтрактованы до нового года, а цены взвинтили в 4–5 раз. Мы работаем в ситуации гиперинфляции на сырьё и гипердефицита. И мы не исключаем, что через полтора-два месяца мы вынуждены будем остановить производство и разорвать контракт с Минздравом, потому что можно быть молодцом, но если у тебя нет сырья, ничего уже не сделаешь.

Всё, что сегодня есть у производителей масок, — это помещение, люди и электричество, говорит директор бердского производства Дмитрий Ушаков

Всё, что сегодня есть у производителей масок, — это помещение, люди и электричество, говорит директор бердского производства Дмитрий Ушаков

Таких производств, как «Медсклад», в России немного. Ещё одно — «Гекса» из Новосибирска, поставщик дешёвых масок для детской скорой и роддома — низкую цену также объясняет себестоимостью: компания производит не только сами маски, но и часть сырья для них. А вот компания «Амфодент Трейд» из Санкт-Петербурга, которая продала областной станции скорой помощи маски по 29,8 рубля за штуку, объяснить цену поставки отказалась.

— У нас нет времени на вас. Если вы ничего не хотите у нас купить, нам не о чем с вами разговаривать, — коротко сказал сотрудник компании, отказавшись представиться и почти сразу бросив трубку.

«Отрасль встала на дыбы»

В популярной в городе сети «Белая аптека» рассказали, что стараются искать российских поставщиков, но таких мало и их производственные мощности сейчас перегружены, а на складах нет товара: большинство поставок уходит в Москву и, как ни странно, в Китай.

— Нам очень сложно находить поставщиков, несмотря на то, что производство есть рядом, — признали в «Белой аптеке». — Да, конечно, сейчас очень сложно найти маски по привлекательной стоимости, поэтому приходится изворачиваться и снижать наценку. Сейчас мы продаём маски без наценки, это наша, как говорит руководитель, миссия: на масках мы не зарабатываем абсолютно ничего, просто стараемся дать это людям. А закупочная цена маски сейчас — около 28 рублей.

Дмитрий Ушаков опасается, что крупный контракт с Минздравом (3 миллиона масок по 7 рублей за штуку) придётся разорвать: выполнить его без сырья будет невозможно&nbsp;

Дмитрий Ушаков опасается, что крупный контракт с Минздравом (3 миллиона масок по 7 рублей за штуку) придётся разорвать: выполнить его без сырья будет невозможно 

Руководитель «Медсклада» Дмитрий Ушаков говорит, что в начале апреля правительство действительно выпустило постановление, которое обязывало все произведённые медицинские маски отгружать в Москву, в Росхимзащиту, которая сама бы распределяла их по больницам. Предполагалось, что цену определять будет тоже Росхимзащита, а платить — с отсрочкой в полтора месяца. Продержалось постановление около недели.

— Вся отрасль встала на дыбы, сказала: «Мы все станки сейчас привезём вам, сложим возле Кремля и пошлём вас всех в задницу, где вам всем и место с такими постановлениями», — говорит директор «Медсклада». — За неделю официальные письма на Мантурова (Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли РФ. — Прим. ред.) написали все производители, все партнёры производителей, государственные больницы. Речь же шла почти об изъятии в принудительном порядке. Всё отменили, но рынок перепугался очень сильно, веры государству после такого нет.

В феврале журналисты НГС побывали на производстве медицинских масок в Бердске — как из лент нетканого материала, резинок, проволок и ультразвука делают дефицитный товар, смотрите здесь.

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