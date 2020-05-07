Медицинские маски стали вещественным воплощением пандемии. Новосибирцы мониторят цены на них, власти вводят масочный режим и, кажется, всерьёз намерены наказывать тех, кто его нарушает, а производства такого простого товара работают круглосуточно. После мартовского и апрельского дефицита масок новости о крупных поставках радуют, но цены несравнимы с доковидными и, похоже, продолжают ползти вверх. В таких условиях розничные цены могла бы скорректировать крупнейшая городская сеть аптек — муниципальная, но даже она закупает маски оптом по очень высоким ценам. Журналист НГС Лиза Пичугина выяснила, как формируется цена на медицинскую маску и почему нас ждёт масочная гиперинфляция.
Странная закупка
В конце апреля в мэрии сообщили, что муниципальные аптеки в несколько этапов получат огромную партию медицинских масок. Продавать их обещали по 32 рубля за штуку — дешевле, чем в начале месяца, когда цены на одноразовые маски, которые вообще-то нужно менять каждые 2–3 часа, в тех же аптеках составляли около 40 рублей за штуку.
На заявление властей обратили внимание несколько новосибирцев. На странице предпринимателя Дениса Соболева в Facebook развернулась целая дискуссия об оптовых ценах на маски, в которой даже поучаствовал городской депутат Антон Тыртышный. Это заинтересовало жительницу Новосибирска Юлию Дрокову — она решила изучить, сколько стоили маски МП «Новосибирская аптечная сеть» (НАС). Оказалось, цена последней закупки муниципальных аптек — 30,55 рубля за маску, совсем немного дешевле розничной цены. Вот только за март-апрель девушка попутно нашла несколько масочных закупок куда дешевле — в отдельных случаях разница составляла больше десятка раз. При этом поставщик, продавший маски муниципальным аптекам по высокой цене, оказался скрыт.
— Очевидно, что рынок масок сейчас перегрет. И тут мэрия заявляет о крупной поставке, но розничная цена вновь высокая. Я предполагала увидеть низкую входную цену, что означало бы, что «Новосибирская аптечная сеть» банально пользуется удачным моментом и хорошо зарабатывает на масках. А оказалось, что муниципальные аптеки закупаются выше рынка и у неизвестного поставщика, — говорит Юлия Дрокова. — НАС — крупнейшая аптечная сеть, ей по силам было бы скорректировать розничные цены на маски в целом по городу, но МП руководствуется совершенно другими интересами. Да ещё это совпадение с введением «масочного режима» тоже подозрительно выглядит.
«Доковидные» цены
Корреспондент НГС тоже изучила закупки масок в регионе: действительно, несколько бюджетных организаций в марте и апреле заключили куда более выгодные, чем у НАС, контракты. Например, 16 марта городская детская больница скорой помощи нашла поставщика 80 тысяч масок по 1,6 рубля за штуку — это самая низкая цена на сайте госзакупок с начала марта. Роддом № 7 заключил контракт на поставку 6 тысяч масок за 2,34 рубля за маску Чуть дороже — по 2,5 рубля — 15 тысяч масок обошлись Черепановской районной клинической больнице. Городская клиническая больница № 12 заключила контракт на поставку 65 тысяч масок по 3,03 рубля.
За несколько дней до странной закупки НАС региональная прокуратура нашла поставщика 10 тысяч масок по 7 рублей, столько же стоили 3 млн. масок Минздраву Новосибирской области. Эти последние две закупки — самые дешёвые за апрель.
Тогда же поликлиника № 22 закупила 7 тысяч масок по невероятной, кажется, цене: 36 рублей за штуку. Через несколько дней областная станция скорой закупила 33,3 тысячи масок за 29,8 рубля за штуку.
Были в апреле и другие масочные закупки, но ни одна из объявленных с ценой маски от 2,92 до 13 рублей не состоялась — на них не было подано ни одной заявки.
Секретный контракт
В мэрии Новосибирска, которая владеет «Новосибирской аптечной сетью», сообщить поставщика и особенность закупленных масок отказались, сославшись на конфиденциальность муниципального контракта. Но при этом отметили, что предложение было единственным и более привлекательных не поступало ни во время закупки, ни после неё.
В «Управлении контрактной системы», которое уполномочено определять поставщиков и подрядчиков для заказчиков области, в ответе на запрос о формировании закупочной цены отметили, что «определение начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, в том числе медицинских масок, относится к исключительным полномочиям заказчиков — государственных учреждений здравоохранения Новосибирской области». Правда, управление имело в виду закупки по 44-ФЗ, которым руководствуются все больницы, поликлиники и другие ведомства при закупках, но
Выяснить реальную закупочную цену одноразовых масок муниципальной аптечной сетью в «доковидный» период, ровно год назад, оказалось невозможно: отдельных закупок на маски просто не было. Они значились лишь несколькими строками в длинном перечне препаратов, косметических средств и расходных материалов в закупках, которые проводились несколькими этапами с несколькими поставщиками на сотни миллионов рублей.
Там среди масок для тела «Банька Агафьи» и для лица с экстрактом спирулины можно найти запросы на трёхслойные медицинские маски на резинках — те самые. Максимальная цена запроса варьировалась от 5,3 до 10 рублей за штуку в упаковках по одной, три, пять, десять и пятьдесят масок.
Из чего складывается цена на маску
В последней закупке НАС от 24 апреля — той самой, по 30,55 рубля за маску — среди прочего указана страна происхождения товара — Китайская Народная Республика. Обычно китайские маски — самые популярные и самые дешёвые на рынке, но так было до пандемии. Сейчас это — дорогой дефицитный импорт, заметил директор бердского производства «Медсклад» Дмитрий Ушаков.
До коронавируса и падения рубля, объяснил он, маска стоила примерно 40 копеек на производстве и до полутора рублей с учётом налогов и транспортировки. Сегодня такая же китайская маска, зарегистрированная в России, стоит уже 20–21 рубль — и это оптовая цена при покупке контейнера. К этой цене прибавляется 10% НДС, 10% импортной пошлины, транспортные расходы, наценка импортёра. В итоге получается в среднем 37–40 рублей за маску, подсчитал Дмитрий Ушаков.
— Это очень высокая цена, но она справедливая и обоснованная в части импортных товаров, — подчеркнул он.
«Медсклад», которым руководит Дмитрий Ушаков, — тот самый поставщик, который заключил контракт с региональным Минздравом на поставку 3 млн. масок по 7 рублей за штуку. Эта цена обусловлена пока ещё низкой себестоимостью производства масок: компания успела закупить впрок сырьё и комплектующие. Но цены будут расти в любом случае, предупредил предприниматель.
Если завтра объявят аукцион за 15 рублей за маску — мы на него не придём.
Дмитрий Ушаков, директор компании «Медсклад»
— Не потому, что мы не хотим заработать, а потому, что у нас уже есть контракт, контракт очень тяжёлый, его очень сложно выполнить за эти деньги, и из-за отсутствия свободных мощностей мы не можем участвовать в другом контракте, — говорит Дмитрий Ушаков. — Из всех ресурсов у нас сейчас есть электроэнергия, люди и помещение. Всё остальное для производства сейчас отсутствует: либо кончается, либо дорожает. Носовой фиксатор в стране делают два производителя, и они уже не принимают заявки. Три производителя, которые делают так называемую шляпную резинку, работают круглосуточно и законтрактованы до нового года, а цены взвинтили в 4–5 раз. Мы работаем в ситуации гиперинфляции на сырьё и гипердефицита. И мы не исключаем, что через полтора-два месяца мы вынуждены будем остановить производство и разорвать контракт с Минздравом, потому что можно быть молодцом, но если у тебя нет сырья, ничего уже не сделаешь.
Таких производств, как «Медсклад», в России немного. Ещё одно — «Гекса» из Новосибирска, поставщик дешёвых масок для детской скорой и роддома — низкую цену также объясняет себестоимостью: компания производит не только сами маски, но и часть сырья для них. А вот компания «Амфодент Трейд» из Санкт-Петербурга, которая продала областной станции скорой помощи маски по 29,8 рубля за штуку, объяснить цену поставки отказалась.
— У нас нет времени на вас. Если вы ничего не хотите у нас купить, нам не о чем с вами разговаривать, — коротко сказал сотрудник компании, отказавшись представиться и почти сразу бросив трубку.
«Отрасль встала на дыбы»
В популярной в городе сети «Белая аптека» рассказали, что стараются искать российских поставщиков, но таких мало и их производственные мощности сейчас перегружены, а на складах нет товара: большинство поставок уходит в Москву и, как ни странно, в Китай.
— Нам очень сложно находить поставщиков, несмотря на то, что производство есть рядом, — признали в «Белой аптеке». — Да, конечно, сейчас очень сложно найти маски по привлекательной стоимости, поэтому приходится изворачиваться и снижать наценку. Сейчас мы продаём маски без наценки, это наша, как говорит руководитель, миссия: на масках мы не зарабатываем абсолютно ничего, просто стараемся дать это людям. А закупочная цена маски сейчас — около 28 рублей.
Руководитель «Медсклада» Дмитрий Ушаков говорит, что в начале апреля правительство действительно выпустило постановление, которое обязывало все произведённые медицинские маски отгружать в Москву, в Росхимзащиту, которая сама бы распределяла их по больницам. Предполагалось, что цену определять будет тоже Росхимзащита, а платить — с отсрочкой в полтора месяца. Продержалось постановление около недели.
— Вся отрасль встала на дыбы, сказала: «Мы все станки сейчас привезём вам, сложим возле Кремля и пошлём вас всех в задницу, где вам всем и место с такими постановлениями», — говорит директор «Медсклада». — За неделю официальные письма на Мантурова (Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли РФ. — Прим. ред.) написали все производители, все партнёры производителей, государственные больницы. Речь же шла почти об изъятии в принудительном порядке. Всё отменили, но рынок перепугался очень сильно, веры государству после такого нет.
В феврале журналисты НГС побывали на производстве медицинских масок в Бердске — как из лент нетканого материала, резинок, проволок и ультразвука делают дефицитный товар, смотрите здесь.