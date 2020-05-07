За несколько дней до странной закупки НАС региональная прокуратура нашла поставщика 10 тысяч масок по 7 рублей, столько же стоили 3 млн. масок Минздраву Новосибирской области. Эти последние две закупки — самые дешёвые за апрель.

Тогда же поликлиника № 22 закупила 7 тысяч масок по невероятной, кажется, цене: 36 рублей за штуку. Через несколько дней областная станция скорой закупила 33,3 тысячи масок за 29,8 рубля за штуку.

Были в апреле и другие масочные закупки, но ни одна из объявленных с ценой маски от 2,92 до 13 рублей не состоялась — на них не было подано ни одной заявки.



Секретный контракт

В мэрии Новосибирска, которая владеет «Новосибирской аптечной сетью», сообщить поставщика и особенность закупленных масок отказались, сославшись на конфиденциальность муниципального контракта. Но при этом отметили, что предложение было единственным и более привлекательных не поступало ни во время закупки, ни после неё.

