«Преступники хорошо играли»: чем опасен суд присяжных объясняет дочь жестоко убитой сибирячки

В 2017 году 50-летняя Светлана Буянова пропала без вести. Через два месяца тело женщины нашли в лесу. Обвинение в разбое и убийстве предъявили 42-летнему новосибирцу, с которым Светлана познакомилась в интернете. Вместе с ним под суд пошёл и его 49-летний знакомый, которого обвиняли в укрывательстве преступления. Дочь убитой женщины Кристина Буянова рассказала, как шёл суд. Девушка рассуждает о том, какую роль могут сыграть присяжные. Далее от первого лица.
— Мне не передать свою утрату. Два с половиной года я билась за то, чтобы наказать убийц своей мамы Светланы Буяновой. Всё это было долго и мучительно. Обвиняемые пытались произвести хорошее впечатление на присяжных, и всё это происходило на моих глазах.
Присяжные — люди примерно от 30 до 55 лет. Во время суда я не видела на их лицах никаких выражений и эмоций, невозможно было понять, на чьей они стороне. Интересно, что они задавали много вопросов, причём, на мой взгляд, не относящихся к делу. Видимо, у них вырисовывалась своя картина, которая иногда может быть субъективной. Обвиняемые, чтобы запутать присяжных, рассказывали какие-то вымышленные истории. Но они не совпадали с материалами дела.
Преступники хорошо играли. Один изображал из себя жертву, утверждал, что раскаивается. Так много и жалобно говорил о том, что попал под влияние плохого друга. Судьям нельзя доносить присяжным информацию о подсудимых. Но по материалам дела известно, что этот человек уже убивал людей и отбывал срок за это. Второй убеждал, что хороший отец и семьянин, при этом убедительно сваливал вину на своего друга. Придумал себе положительный образ — надел пиджак, отрастил бороду, убрал волосы в хвостик.
К сожалению, данные о личности подсудимых, в том числе сведения о предыдущих судимостях, исследовать запрещено, хотя эти сведения помогли бы присяжным понять, что перед ними волки, которые пытаются влезть в овечью шкуру. Но так устроен суд присяжных.
Я наблюдала за процессом. Я даже допускала возможность, что эта игра может произвести впечатление на присяжных. Ведь присяжные — обычные люди. Строитель, учитель, слесарь, врач... И вряд ли они смогут понять, преступник перед ними или нет.
Вердикт по нашему делу выносили три с половиной часа. У меня был страх, паника. Я думала, что всё может быть напрасно — судьи, доказательства, собранные материалы дела. Ведь после вердикта присяжных судиться дальше очень сложно. Решение принимали 8 присяжных, двое из них в итоге оказались на стороне преступников.
В моём случае присяжные правильно оценили актёрскую игру и не дали выставить себя дураками. Дело пока не закрыто, но обвинительный вердикт присяжных уже есть. Но бывает, что заключение присяжных переворачивает дело в другое русло, и непонятно, на каком основании. Так нужен ли суд присяжных? Я считаю, что кандидаты в присяжные как минимум не должны быть людьми случайными. Им нужно долго и хорошо думать, прежде чем согласиться и взять на себя такую ответственность. Потому что от него зависит судьба человека — и обвиняемого, и потерпевшего.
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От редакции
По информации прокуратуры, в марте 2020 года вердиктом коллегии присяжных заседателей Борис Поплаухин и Игорь Феоктистов признаны виновными в нападении на женщину в целях хищения имущества и её убийства.
«Согласно вердикту, Поплаухин вечером 12.08.2017 под надуманным предлогом встретился с женщиной и вместе с ней на автомобиле под управлением своего знакомого проехал в направлении Колыванского шоссе, где под видом попутчика в автомобиль сел Феоктистов, — сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области. — В лесном массиве, расположенном в Колыванском районе, Поплаухин и Феоктистов напали на потерпевшую, сдавили руками её шею и удерживали в таком положении до наступления её смерти. После этого Поплаухин и Феоктистов завладели имуществом, в том числе ключами от квартиры женщины, откуда затем похитили ноутбук. Впоследствии Поплаухин и Феоктистов вернулись в лесной массив и спрятали труп, который был обнаружен осенью 2017 года».
По информации прокуратуры, 16 апреля 2020 года Новосибирский областной суд приговорил Поплаухина к 18 годам лишения свободы по статье
Какие еще преступления судили присяжные
Как устроен суд присяжных, и почему они боятся за себя и свои семьи? Три новосибирца рассказали НГС, как судили опасных преступников (одному из них это стоило работы).
Самый известный серийный убийца в Новосибирске — Евгений Чуплинский, которого обвиняли в убийстве 19 женщин. Бывший сотрудник вневедомственной охраны пошёл под суд за убийства, которые начались в 1998 году. Последний труп обнаружили летом 2006 года. Выйти на бывшего милиционера помог образец ДНК, который генетики смогли взять с вещдоков в 2015 году. Присяжные вынесли обвинительный вердикт.
Суду присяжных передали и дело об убийстве 12-летней давности. Тогда в подъезде дома на улице Дачной нашли женщину с ранениями в сердце.
Сибирячке, которая жестоко убила своего мужа в Испании, дали 14 лет также на основании решения суда присяжных — правда, судили её испанцы. По версии суда, женщина дала 70-летнему мужу препараты, которые его обездвижили, после чего жестоко расправилась с ним. Сама же сибирячка утверждала, что на пожилого супруга напали собаки.
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