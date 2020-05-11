«Преступники хорошо играли»: чем опасен суд присяжных объясняет дочь жестоко убитой сибирячки

Присяжные — люди примерно от 30 до 55 лет. Во время суда я не видела на их лицах никаких выражений и эмоций, невозможно было понять, на чьей они стороне. Интересно, что они задавали много вопросов, причём, на мой взгляд, не относящихся к делу. Видимо, у них вырисовывалась своя картина, которая иногда может быть субъективной. Обвиняемые, чтобы запутать присяжных, рассказывали какие-то вымышленные истории. Но они не совпадали с материалами дела.

Преступники хорошо играли. Один изображал из себя жертву, утверждал, что раскаивается. Так много и жалобно говорил о том, что попал под влияние плохого друга. Судьям нельзя доносить присяжным информацию о подсудимых. Но по материалам дела известно, что этот человек уже убивал людей и отбывал срок за это. Второй убеждал, что хороший отец и семьянин, при этом убедительно сваливал вину на своего друга. Придумал себе положительный образ — надел пиджак, отрастил бороду, убрал волосы в хвостик.

К сожалению, данные о личности подсудимых, в том числе сведения о предыдущих судимостях, исследовать запрещено, хотя эти сведения помогли бы присяжным понять, что перед ними волки, которые пытаются влезть в овечью шкуру. Но так устроен суд присяжных.

