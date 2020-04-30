Новосибирск постепенно возвращается к нормальной рабочей жизни и один из главных показателей этого — возросший транспортный трафик. Появились не только утренние/вечерние пробки, но и дневные заторы — машин с каждым днем на улицах всё больше. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко рассуждает о том, куда спешат эти десятки тысяч людей и почему это важный показатель восстановления экономики.
Последние несколько дней я много езжу по рабочим делам за рулем и на такси — и как-то даже соскучился по свободным новосибирским улицам трехнедельной давности. Приходится часто стоять в пробках даже не утром, а среди бела дня. Автомобильные заторы вернулись на свои законные места, показатель дневной загруженности улиц по версии «Яндекса» достигает желтых 4 баллов — всё как в старые добрые времена.
Традиционно стоят днем проезд Энергетиков, улица Станционная, Советское шоссе, улица Фабричная. Появились пробки на Красном проспекте, Ипподромской магистрали, проспекте Димитрова, улицах Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина.
Аналогичная ситуация и с парковочными местами — в центре их днем с огнем не сыщешь. На Коммунистической всё та же стоянка вторым рядом, на Ленина с первого раза не припаркуешься, хотя вот совсем недавно мест было хоть отбавляй. Оживились водители-чудаки, загромождающие своими машинами тротуары, проезды и газоны.
Куда едут все эти люди, почему не сидят в самоизоляции? Очевидно, что многие едут на законных основаниях по своим рабочим делам. Сотни курьеров доставки, которая стремительно развилась за последний месяц. Таксисты, работы у которых по ощущениям прибавилось — по крайней мере, не просто же так ездят по улицам все эти бесконечные автомобили такси. Десятки фур, перевозящие необходимые всем товары, грузовая техника, подвозящая бетон и плиты на стройки, работа на которых сейчас кипит вовсю.
Открылись автосалоны и автосервисы, в которые новосибирцы устремились за покупкой или обслуживанием машин. Я был в нескольких дилерских центрах — там достаточно бойко. Клиенты в защитных масках деловито прохаживаются вокруг выставленных автомобилей — люди продолжают покупать новые машины.
А тут еще выступление Путина, на самом деле позитивное, поскольку он обозначил конкретный горизонт возможной отмены самоизоляции — 11 мая. Это вселяет в людей надежду, по крайне мере если бы сейчас он сразу продлил ограничения до 31 мая — было бы печальнее.
Возросший транспортный поток — на самом деле важный показатель активности экономики. Значит люди заняты делом и зарабатывают деньги, машины ездят, обеспечивая работой топливную отрасль и авторемонтные станции. Вполне возможно, что к концу мая новосибирский автомобильный трафик полностью восстановится, пробки усилятся и мы вернемся к нашим любим 9–10 баллам, по которым так соскучились. Кризис кончается?
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