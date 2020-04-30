Новосибирск постепенно возвращается к нормальной рабочей жизни и один из главных показателей этого — возросший транспортный трафик. Появились не только утренние/вечерние пробки, но и дневные заторы — машин с каждым днем на улицах всё больше. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко рассуждает о том, куда спешат эти десятки тысяч людей и почему это важный показатель восстановления экономики.



Последние несколько дней я много езжу по рабочим делам за рулем и на такси — и как-то даже соскучился по свободным новосибирским улицам трехнедельной давности. Приходится часто стоять в пробках даже не утром, а среди бела дня. Автомобильные заторы вернулись на свои законные места, показатель дневной загруженности улиц по версии «Яндекса» достигает желтых 4 баллов — всё как в старые добрые времена.