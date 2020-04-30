Перекресток в Новосибирске, где пешеходов заставляют бросаться под машины на красный — изучаем схему

Сегодня в «Самом глупом перекрёстке» мы разбираем пересечение улиц Геодезической и Блюхера, где организовали необычную для Новосибирска схему движения — сначала перекресток проезжают машины (оба направления по очереди), потом для них всех загорается красный и скопившиеся пешеходы переходят дорогу, в том числе и по диагонали. Все бы ничего, но по привычке некоторые пешеходы пытаются перейти на красный свет и рискуют жизнью — подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Оживленный перекресток Геодезическая-Блюхера, здесь всегда много машин и пешеходов. Раньше это был самый обычный городской перекресток, но теперь здесь экспериментальный режим работы светофоров. Сначала горит зеленый для машин по Блюхера — они проезжают, потом зеленый для машин по Геодезической. Для всех пешеходов всё это время горит красный. И только потом для всех автомобилей загорается запрещающий сигнал, а пешеходам с обоих направлений дается 25 секунд зеленого.
— С недавнего времени там полностью разделили пассажирские и автомобильные потоки. Получается, что и пешеходы, и машины теряют больше времени на перекрестке. Раньше там было традиционное движение: пока едут автомобили, проезжую часть пересекают пешеходы параллельного направления. Для чего была изменена схема работы светофоров? Это какой-то эксперимент? — пишут наши читатели.
Пешеходы действительно теряют время, но не все. Некоторые по привычке или нежелания ждать бросаются на дорогу в тот момент, когда параллельному направлению для автомобиле горит зеленый свет. И для этих людей становится полной неожиданностью, что их чуть не сбивает поворачивающий автомобиль.
Приходится терять время и автомобилистам, ведь каждому направлению нужно ждать, пока проедет другое направление, а потом перейдут дорогу все пешеходы.
Ну а в момент, когда горит красный для всех машин, перекресток напоминает площадь для народных гуляний в большие праздники — скопившиеся люди переходят его по диагонали и как вздумается, не слишком понимая, в какой момент прекратит гореть для них зеленый свет.
Такая схема движения действует на перекрестке достаточно давно, но видимо не у всех людей сформировалась привычка, раз они пытаются перейти дорогу на красный. Возможно, стоит поставить вопрос о возврате на этом перекрестке традиционной схемы движения.
Стоит ли вернуть традиционную схему движения?
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