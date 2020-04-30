Перекресток в Новосибирске, где пешеходов заставляют бросаться под машины на красный — изучаем схему

Оживленный перекресток Геодезическая-Блюхера, здесь всегда много машин и пешеходов. Раньше это был самый обычный городской перекресток, но теперь здесь экспериментальный режим работы светофоров. Сначала горит зеленый для машин по Блюхера — они проезжают, потом зеленый для машин по Геодезической. Для всех пешеходов всё это время горит красный. И только потом для всех автомобилей загорается запрещающий сигнал, а пешеходам с обоих направлений дается 25 секунд зеленого.