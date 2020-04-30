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Авто Самый глупый перекресток Проблема

Перекресток в Новосибирске, где пешеходов заставляют бросаться под машины на красный — изучаем схему

Смотрим на пересечение улиц Геодезической и Блюхера, где действует необычный режим работы светофоров

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Перекресток Геодезическая-Блюхера

Перекресток Геодезическая-Блюхера

Сегодня в «Самом глупом перекрёстке» мы разбираем пересечение улиц Геодезической и Блюхера, где организовали необычную для Новосибирска схему движения — сначала перекресток проезжают машины (оба направления по очереди), потом для них всех загорается красный и скопившиеся пешеходы переходят дорогу, в том числе и по диагонали. Все бы ничего, но по привычке некоторые пешеходы пытаются перейти на красный свет и рискуют жизнью — подробнее в материале Дмитрия Косенко.

Оживленный перекресток Геодезическая-Блюхера, здесь всегда много машин и пешеходов. Раньше это был самый обычный городской перекресток, но теперь здесь экспериментальный режим работы светофоров. Сначала горит зеленый для машин по Блюхера — они проезжают, потом зеленый для машин по Геодезической. Для всех пешеходов всё это время горит красный. И только потом для всех автомобилей загорается запрещающий сигнал, а пешеходам с обоих направлений дается 25 секунд зеленого.

Для всех пешеходов горит красный

Для всех пешеходов горит красный

— С недавнего времени там полностью разделили пассажирские и автомобильные потоки. Получается, что и пешеходы, и машины теряют больше времени на перекрестке. Раньше там было традиционное движение: пока едут автомобили, проезжую часть пересекают пешеходы параллельного направления. Для чего была изменена схема работы светофоров? Это какой-то эксперимент? — пишут наши читатели.

Переход на красный свет

Переход на красный свет

Пешеходы действительно теряют время, но не все. Некоторые по привычке или нежелания ждать бросаются на дорогу в тот момент, когда параллельному направлению для автомобиле горит зеленый свет. И для этих людей становится полной неожиданностью, что их чуть не сбивает поворачивающий автомобиль.

Автомобили ждут по два цикла светофора

Автомобили ждут по два цикла светофора

Приходится терять время и автомобилистам, ведь каждому направлению нужно ждать, пока проедет другое направление, а потом перейдут дорогу все пешеходы.

На зеленый для пешеходов перекресток напоминает площадь для народных гуляний

На зеленый для пешеходов перекресток напоминает площадь для народных гуляний

Ну а в момент, когда горит красный для всех машин, перекресток напоминает площадь для народных гуляний в большие праздники — скопившиеся люди переходят его по диагонали и как вздумается, не слишком понимая, в какой момент прекратит гореть для них зеленый свет.

Схема действует на перекрестке уже давно

Схема действует на перекрестке уже давно

Такая схема движения действует на перекрестке достаточно давно, но видимо не у всех людей сформировалась привычка, раз они пытаются перейти дорогу на красный. Возможно, стоит поставить вопрос о возврате на этом перекрестке традиционной схемы движения.

Стоит ли вернуть традиционную схему движения?

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    Мы рассказывали о перекрёстке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестаёт быть главной. Исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной.

    На Ипподромской нашли места, где водителям приходится сворачивать шею. На перекрёстке Мочищенское шоссе — Жуковского обнаружили, что водители по старой привычке не уступают имеющим приоритет. На связке площадей Труда — Энергетиков обнаружили светофор, который усиливает пробки. А на пересечении улиц Добролюбова и Зыряновской увидели, что светофора вообще нет и там часто творится хаос.

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    Самый глупый перекрёстокДТП
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