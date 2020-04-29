Почему из-за коронавируса людям с детьми стало сложно продать квартиру. Колонка управляющего «Жилфондом»

Когда я захожу на сайт госуслуг и нахожу услугу получения разрешения опеки на продажу доли несовершеннолетнего в квартире, там написано, что услугу можно получить: лично, через законного представителя, на веб-сайте.



Лично опека не принимает, потому что закрыта до 30 апреля. Через законного представителя — значит, кто-то сходит по доверенности за вас, и сейчас это тоже невозможно. Чтобы получить услугу через веб-сайт, я зашел на сайт министерства труда и занятости Новосибирской области, как указано на госуслугах. Моя сотрудница попыталась получить электронную услугу. Ей ответили, что на сайте нет такой кнопки и нужно звонить в район — может быть, там помогут.



Получается, заявлена услуга, на её осуществление потрачены деньги — на разработку сервиса, которого нет. Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) не работает. Но при этом в кратчайшие сроки запущена система электронных пропусков — их уже можно оформить в НСО через приложение «Стопкоронавирус».



Сейчас провести сделку с участием несовершеннолетнего очень сложно. Родители должны лично посетить органы опеки, при этом в каждом районе работа организована по своему принципу — где-то прием вообще не ведётся, в других отделениях по записи можно прийти и на крыльце отдать пакет документов. А ведь для получения этой услуги реально не нужно личное присутствие, потому что нужно просто отправить документы.