Почему из-за коронавируса людям с детьми стало сложно продать квартиру. Колонка управляющего «Жилфондом»

Продать квартиру, если её часть принадлежит ребёнку, и раньше было непросто. Приходилось побегать с бумажками по органам опеки, получить их согласие на продажу, отдать дополнительные деньги за нотариуса. Во время коронавируса семьям с детьми, которые решились улучшить жилищные условия, стало ещё тяжелее. Управляющий компанией «Жилфонд» Александр Чернокульский объяснил, почему это простое действие — получение согласия на продажу доли своего ребенка — нужно перевести в электронный вид и снять с органов опеки эту работу.
Когда я захожу на сайт госуслуг и нахожу услугу получения разрешения опеки на продажу доли несовершеннолетнего в квартире, там написано, что услугу можно получить: лично, через законного представителя, на веб-сайте.
Лично опека не принимает, потому что закрыта до 30 апреля. Через законного представителя — значит, кто-то сходит по доверенности за вас, и сейчас это тоже невозможно. Чтобы получить услугу через веб-сайт, я зашел на сайт министерства труда и занятости Новосибирской области, как указано на госуслугах. Моя сотрудница попыталась получить электронную услугу. Ей ответили, что на сайте нет такой кнопки и нужно звонить в район — может быть, там помогут.
Получается, заявлена услуга, на её осуществление потрачены деньги — на разработку сервиса, которого нет. Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) не работает. Но при этом в кратчайшие сроки запущена система электронных пропусков — их уже можно оформить в НСО через приложение «Стопкоронавирус».
Сейчас провести сделку с участием несовершеннолетнего очень сложно. Родители должны лично посетить органы опеки, при этом в каждом районе работа организована по своему принципу — где-то прием вообще не ведётся, в других отделениях по записи можно прийти и на крыльце отдать пакет документов. А ведь для получения этой услуги реально не нужно личное присутствие, потому что нужно просто отправить документы.
Зачем там личное присутствие — людей там что, обнюхивают, чтобы понять, дать согласие на продажу или нет?
Вполне достаточно отправить сканы документов — ведь все указанные в документах данные можно проверить через СМЭВ.
У органов опеки очень широкий круг обязанностей — они могут прийти и проверить жилищные условия ребёнка, всё ли в порядке, если ребёнок оказался в больнице с травмой, не нарушаются ли права несовершеннолетних. Это действительно важно. Но в случае решения о продаже квартиры — это просто алгоритм. Я продаю квартиру по такому-то адресу, взамен приобретаю квартиру по другому адресу, где ребенку выделю долю. Здесь ведь по сути надо проверить, что у ребёнка не ухудшились условия: была доля в квартире 20 «квадратов», а теперь будет 30. То есть это чистой воды математика, и в большинстве случаев не требуется специальных знаний. Все сделки с несовершеннолетними проводят нотариусы, которые вполне способны сравнить доли в продаваемой и покупаемой квартирах.
Эти два простых действия сейчас для семей с детьми просто заблокированы. В итоге до 15 мая люди не могут реализовать свои конституционные права, несмотря на то, что президент с трибуны сказал — госорганы работают, как работали. Лично опека не принимает до 30 апреля, потом начнутся майские праздники, а возможности получить эту простую услугу в электронном виде нет.
Таких сделок на рынке около 15 % — потому что это все квартиры, которые были приватизированы с участием долей несовершеннолетних, и те, которые покупались с этими детьми впоследствии, плюс квартиры, купленные с участием материнского капитала.
До введения обязательных нотариальных сделок с имуществом несовершеннолетних, действительно, неблагополучные родители могли злоупотребить своим правом и оставить ребенка без доли в новой квартире, не исполнив решение органов опеки. И такие сделки проходили, поскольку процесс было сложно контролировать. Но в настоящее время, когда нотариусы проверяют законность сделки, разрешение органов опеки на продажу родителями доли своего ребенка является рудиментом.
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От редакции. По информации департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, сейчас специалисты отделов опеки и попечительства ведут личный прием граждан по предварительной записи, консультируют по телефону и почте. В электронной форме госуслуга по выдаче разрешения органов опеки на сделки с имуществом несовершеннолетних не оказывается.
В министерстве труда и соцразвития НСО подтвердили, что через портал госуслуг эта услуга не оказывается. Подать документы для принятия решения по сделкам с жилыми помещениями, где проживают несовершеннолетние дети, можно через личное обращение, по обычной или электронной почте.
— В условиях действия на территории Новосибирской области режима повышенной готовности по противодействию распространения коронавирусной инфекции личный прием граждан возможен только по предварительной записи в органы опеки, — прокомментировали в пресс-службе правительства.
Информация о местах нахождения, контактных телефонах и адресах электронной почты органов опеки и попечительства размещена на официальном интернет-сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Также в Минтруда и соцразвития НСО работает телефон горячей линии 8–800–100–0082, где можно получить консультацию специалиста.
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